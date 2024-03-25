💥Сдача бухгалтерской отчетности за 2023 год, забирайте чек-лист. Опрос: кто из наших пользователей тянет до последнего

До какого срока нужно сдать отчетность
Давайте разберемся, когда последний срок для сдачи бухгалтерской отчетности за 2023 год: 29 марта или все же 1 апреля?
В ст. 18 законе о бухучете от 06.12.2011 № 402-ФЗ написано, что отчетность следует сдать не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода. То есть последняя дата — 31 марта. Однако, 31 марта в этом году — воскресенье. То есть —перенос. Он прописан в п. 47 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».
Исходя из этого следует, что баланс должны принять и 1 апреля. Это подтверждают и сами налоговики на своем сайте. Они написали, за 2023 год срок предоставления отчетности с учетом выходных дней истекает 1 апреля 2024 года.
Однако, редакция «Клерка» рекомендует не откладывать на последний момент сдачу, так у вас будет больше времени справить возможные ошибки.
💡Отсрочка по сдаче отчетности есть только у организаций, единственный учредитель которых был мобилизован. В этом случае отчетность необходимо предоставить не позднее 25 числа третьего месяца после окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы.
Чек-лист для проверки годовой отчетности
Проверьте состав отчетности. Состав годовой отчетностидля большинства коммерческих организаций следующий:
Общий отчет, в который входят результаты работы организации за год и перспективы ее развития.
Бухгалтерский отчет, который составляется по утвержденным формам.
приложения к ним (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств).
Кроме того, к отчетности прикладывают аудиторское заключение или заключение ревизионной комиссии, если организация подлежит обязательному аудиту.
Проверьте, нет ли убытка в декларации по прибыли. Если в декларации по прибыли убыток был на протяжении нескольких периодов, то вашу компанию скорее всего внесут в плане выездных проверок.
Проверьте, куда сдаете и в каком виде. Годовую бухгалтерскую отчетность подают в налоговую инспекцию по месту нахождения организации. Приказ ФНС от 13.11.2019 № ММВ-7-1/569@ устанавливает порядок представления такой отчетности. С 2021 года бухгалтерская отчетность сдается только в электронном виде.
Проверьте, вписали ли вы суммы авансовых платежей по налогу на прибыль за отчетный период. Если вы забыли указать эти данные, то налоговики могут даже заблокировать счет организации.
Проверьте, нет ли расхождений в годовой выручки из деклараций по НДС и декларации по прибыли, а также по отчету о финансовых результатах. Если расхождения есть — сразу составьте пояснения налоговиков и подкрепите их подтверждающими документами.
Опрос пользователей
Если вы до сих пор не отчитались, расскажите, почему тянете. В чем причина?
Наверняка у вас есть свои секреты и лайфхаки, как сдавать отчетность без напряжения и авралов. Поделитесь, пожалуйста, ими в комментариях!
Комментарии9
Коллеги, редакция просит вас принять участие в голосовании! Заходите и делайте тыц))
Кто еще не сдал, напишите, пожалуйста, почему еще не сдали?
Ой, начальство такие же сообщения присылало 17 марта))
На совесть давят?)))
Конечно на совесть, больше не на что. Правда, у некоторых и её нет.
а что это такое?
мы спрашиваем исключительно из любопытства и для общего понимания ситуации))) Без контроля))
Мне очень не понравилось слово "тянете" - потому что у меня годовые отчеты пока не готовы по объективным причинам: в прошлом году в "моих" компаниях прошло несколько реорганизаций, причем, по "закону подлости", ФНС внесла изменения в ЕГРЮЛ по некоторым из них в середине декабря. И пришлось мне ждать, когда мои коллеги из присоединенных компаний "причешут" свои балансы, исправят ошибки и дадут пояснения по цифрам, которые мне надо отразить в объединенной бухгалтерской отчетности. С налогами-то я управилась быстро, а вот по некоторым вопросам бухучета мы до сих пор полемизируем((
Спасибо, согласна, тянуть - не корректно в таком контексте!