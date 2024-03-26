Выиграй в конкурсе на «Клерке» и получи подарок — экстренный вебинар про новые проверки!

Как участвовать в конкурсе?
Надо ответить правильно на все шесть вопросов (не подглядываем в ТК и не гуглим — не спортивно). Тыцкаем на ответ, но главное — пишем свои ответы в комментария.
Пример:
Вопрос 1 — ответ 2, Вопрос 2 — ответ 1 и тд.
Победителя вечером определит рандомайзер!
Вопрос 1.
Вопрос 2.
Вопрос 3.
Вопрос 4.
Вопрос 5.
Вопрос 6.
Что подарим?
Победитель получит бесплатный доступ к вебинару Экстренный вебинар! Минтруд с ФНС начинает борьбу со скрытыми сотрудниками. Вебинар состоится 29 марта в 11:00.
Спикер вебинара Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ расскажет:
Что входит в кадровый учет.
Минимальный набор кадровых документов.
Какие локальные нормативные акты нужно разработать.
Советы по началу ведения кадрового учета.
Воинский учет.
Самозанятые, ГПХ.
Как проверить, правильно ли организован кадровый учет (чек — лист самопроверки).
Ну, что, поехали?
Комментарии8
Коллеги, давайте, по-честному?)) Не гуглить и не подглядывать в ТК?))
Думаю, что мой результат на сто процентов можно охарактеризовать так
Не переживайте, Владислав)))
А правильные ответы будут?😉
Конечно))
Если есть варианты, присылайте)) Главное - участие!
Коллеги, не забывайте писать в комментариях ваши ответы!!!