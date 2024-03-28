Узнай звезду! Бухгалтер, оторвись от работы, перегрузи мозги

Собрали детские фото популярных артистов и знаменитостей. Предлагаем вам отгадать (не гуглить!) кто на фотографиях. Варианты пишете в комментариях! Отгадать будет сложно, но можно😀
Фото 1.
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Ответы пишите в комментариях!
Комментарии38
Прикольно😉3-Высоцкий, 7-Безруков, 5-Мадонна?🤔
Кто остальные?))
Ответят остальные участники-комментаторы😉
Номер 4🤩 Не узнал бы😉
Я физиономист тот ещё... Номер 4 напоминает Дженсена Эклза
кстати, правда похож
Эклз, конечно, неплох😏Но до номера четыре далекооооооо😉
Зато Дженсен поёт лучше.
Здесь, скорее всего, соглашусь😉Drowning в его исполнении топчик
Так они и ещё не все отечественные?
нет, не все!
2 Мэт Дэймон
4 Миронов
6 Валерия
1 Роберт Дениро? не узнаю
Не узнаю вас в гриме))) Да, это он😉
А не Аль Пачино?
Точно! Обманул😄Знал же ответ😏
нееет)))
Может Лазарев? Только одежка слишком уж старинная
ДеНиро теплее было😄
Ну, да пожилой итальянец же. Сразу видно было
Si😏
пока сохраним интригу))
ДеНиро в гриме😄Но не он😉
с 3 фото даже не задумалась ни на секунду))) В детстве очень любила слушать Высоцкого на пластинках (вот я динозавр). На втором мне почему-то упорно видится Чак Норрис, хотя подозреваю это не он😂
Здесь без сомнений😉
Шляпы техасского рейнджера нет😏Точно не он😄Хотя, это Чак Норрис и он сам определяет, кто на фото🤪
А я на 6 фото вместо Валерии вижу Елену Соловей.
у той и другой вечное унылое выражение лица))
Елену вспоминаю в последнее время частенько, вернее фразу её персонажа из фильма Раба любви "Господа! Вы - звери, господа!"