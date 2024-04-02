Обновления на «Клерке». Все уже заметили?

Даже самый качественный сайт со временем устаревает. Нужны обновления и модернизация. Сегодня на «Клерке» все это произошло. Кто самый наблюдательный? Кто заметил? Что бы вы еще хотели поменять?

Существуют две противоположные точки зрения насчет обновления сайтов.

Первая: «Сайт нужно обновлять раз в 5 лет, а то устареет!».

Вторая: «Не трогайте то, что работает! Сайт работает, пользователи приходят, читают, продукты продаются — не ломайте то, что есть».

И ту, и другую высказывали сотрудники «Клерка». Пока мы спорили и обсуждали наш фаундер @ToT, все взял и обновил!

С чего все началось

Вчера на форуме нам сказали, что наша справочно-правовая система не отвечает всем запросам. А именно, в ней нетсправочной таблицы по налогам и датам уплаты для ИП на УСН. А также, что все материалы у нас находятся в разных местах и «даже развитый поиск и сортировки по тегам не спасают».

У нас есть этот материал, но он не в справочно-правовой базе. Согласны, если бы все необходимые материалы в одном месте, было бы удобно, но встает вопрос👇

Что изменилось

Слава у нас находится древо сайта — все его разделы и подразделы, изменения произошли именно там. Например, появился раздел Сервисы для бухгалтера! Туда переехал Личный кабинет пользователей — Бухмониторинг. А также наша справочно-правовая система, теперь она называется — справочники и кодексы. Вытащили на свет белый производственный календарь, теперь его не надо искать в закромах сайте. И календарь бухгалтера — Календарь налогоплательщика на 2024 год. Супер полезный блок! Удобно? ДА!

Вот так это теперь выглядит.

А еще слева в самом верху теперь есть разборы — статьи и видео с пошаговыми инструкциями и чек-листами про изменения в учете, налогах и кадрах. Каждый день выпускаем разбор на новую тему.

Вот такие у нас новости! Коллеги, поделитесь, пожалуйста, своим видением и мнением, что еще должно быть на главной странице «Клерка»? Какие кнопочки добавить? А может быть, наоборот, убрать?