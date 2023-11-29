📌 Как уменьшать налог по УСН на фиксированные взносы: таблица на 2023 и 2024 годы

Ликбез для ИП про фиксированные взносы смотрите тут.
Смотрите в нашей таблице, как учитывать взносы ИП для уменьшения налога по УСН «доходы» в 2023 и 2024 годах.
Взносы
2023 год
2024 год
Фиксированные взносы ИП за 2022 год
Уменьшают налог за 2023 год, если они уплачены* в 2023 году
Уменьшают налог за 2024 год, если они уплачены* в 2023 или 2024 году и не были учтены в уменьшение налога в 2023 году (при уплате в 2023 году)
Взносы 1% за 2022 год
Уменьшают налог за 2023 год, если они уплачены* в 2023 году
Уменьшают налог за 2024 год, если они уплачены* в 2023 или 2024 году и не были учтены в уменьшение налога в 2023 году (при уплате в 2023 году)
Фиксированные взносы ИП за 2023 год
Уменьшают налог за 2023 год независимо от факта уплаты
Не уменьшают налог за 2024 год, даже если они уплачены в 2024 году
Взносы 1% за 2023 год
Уменьшают налог за 2023 или 2024 год (по выбору, можно учесть только часть) независимо от факта уплаты (это правило-исключение ФНС ввела письмом на 2023 год)
Уменьшают налог за 2024 год независимо от факта уплаты (в той части, в которой они не были учтены в уменьшение налога в 2023 году)
Фиксированные взносы ИП за 2024 год
–
Уменьшают налог за 2024 год независимо от факта уплаты
Взносы 1% за 2024 год
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Не уменьшают налог за 2024 год, даже если они уплачены в 2024 году (если правила учета не изменятся).
Эти взносы будут уменьшать налог за 2025 год
*Уплата взносов – это списание денег с ЕНС (с сальдо или отложенной переплаты) в бюджет. Значение имеет именно дата реального списания, а не дата вашей платежки.
Как правильно уменьшить налог по УСН на взносы
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