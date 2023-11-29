Фиксированные взносы ИП

📌 Как уменьшать налог по УСН на фиксированные взносы: таблица на 2023 и 2024 годы

Фиксированные взносы за 2022 и 2023 годы по-разному учитываются для уменьшения налога по УСН (с учетом факта их уплаты и без учета). Для взносов ИП 1% за 2022, 2023 и 2024 годы тоже есть несколько вариантов учета.
137

Ликбез для ИП про фиксированные взносы смотрите тут.

Смотрите в нашей таблице, как учитывать взносы ИП для уменьшения налога по УСН «доходы» в 2023 и 2024 годах.

Взносы

2023 год

2024 год

Фиксированные взносы ИП за 2022 год

Уменьшают налог за 2023 год, если они уплачены* в 2023 году

Уменьшают налог за 2024 год, если они уплачены* в 2023 или 2024 году и не были учтены в уменьшение налога в 2023 году (при уплате в 2023 году)

Взносы 1% за 2022 год

Уменьшают налог за 2023 год, если они уплачены* в 2023 году

Уменьшают налог за 2024 год, если они уплачены* в 2023 или 2024 году и не были учтены в уменьшение налога в 2023 году (при уплате в 2023 году)

Фиксированные взносы ИП за 2023 год

Уменьшают налог за 2023 год независимо от факта уплаты

Не уменьшают налог за 2024 год, даже если они уплачены в 2024 году

Взносы 1% за 2023 год

Уменьшают налог за 2023 или 2024 год (по выбору, можно учесть только часть) независимо от факта уплаты (это правило-исключение ФНС ввела письмом на 2023 год)

Уменьшают налог за 2024 год независимо от факта уплаты (в той части, в которой они не были учтены в уменьшение налога в 2023 году)

Фиксированные взносы ИП за 2024 год

Уменьшают налог за 2024 год независимо от факта уплаты

Взносы 1% за 2024 год

Не уменьшают налог за 2024 год, даже если они уплачены в 2024 году (если правила учета не изменятся).

Эти взносы будут уменьшать налог за 2025 год

*Уплата взносов – это списание денег с ЕНС (с сальдо или отложенной переплаты) в бюджет. Значение имеет именно дата реального списания, а не дата вашей платежки.

Как правильно уменьшить налог по УСН на взносы

Обучитесь всему, что нужно для работы на упрощенке — от первички до отчетности на курсе «Главный бухгалтер на УСН».

Сейчас курс можно купить по акции.

Цена снижена на 80% – до 4 990 руб.

Купить курс

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке, который будет зарегистрирован в ФИС ФРДО.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с Воинский учет

    Форма № 6 по воинскому учету: как заполнить, сроки подачи + образец

    Организации, в штате которых есть военнообязанные лица, призывники, а также те, кто попал под бронь, обязаны отчитываться по форме № 6. Наряду с формой № 18, этот документ является одним из основных по воинскому учету.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    2
    2,5 тыс.

    Как в 1С:ЗУП провести разовые начисления и премии для сотрудников

    Теперь заполнить показатели разовых начислений можно как по всем сотрудникам, которые есть в таблице, так и по отдельно выбранным.

    42

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Фиксированные взносы ИП

    📌 Как уменьшать налог по УСН на фиксированные взносы: таблица на 2023 и 2024 годы

    Фиксированные взносы за 2022 и 2023 годы по-разному учитываются для уменьшения налога по УСН (с учетом факта их уплаты и без учета). Для взносов ИП 1% за 2022, 2023 и 2024 годы тоже есть несколько вариантов учета.

    134
    ВЭД

    Как вести деловые переговоры с партнерами и клиентами из Китая: основные правила

    В настоящее время бизнес-контакты России и Китая переживают небывалый подъем. Неудивительно, что многие предприниматели заинтересованы в успешных переговорах с восточным соседом.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    17

    Разборы законов

    1 058
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Ведение бизнеса

    Чек-лист: что нужно успеть сделать бизнесу до нового года

    Новый год, как всегда, наступает незаметно. К нему стоит начать готовиться уже сейчас, чтобы спокойно отдыхать в праздники и не получить проверки и штрафы в виде новогодних подарков.

    Чек-лист: что нужно успеть сделать бизнесу до нового года
    17
    Логотип LIFE PAY
    LIFE PAY
    Ведение бизнеса

    Почему своя доставка — это более выгодно, чем агрегатор

    Популярность доставки еды из кафе и ресторанов растет, и все больше компаний и предпринимателей серьезно задумывается об открытии такого канала продаж. Но он требует денежных вложений и внимания. Рассказываем, почему своя доставка более выгодна, чем агрегатор, и как решения LIFE PAY помогут организовать ее с оптимальными затратами.

    Почему своя доставка — это более выгодно, чем агрегатор
    16

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
    Воинский учет

    Как вести воинский учет компаниям с обособленными подразделениями

    Филиал не нужно отдельно регистрировать в военкомате, даже если он находится в другом регионе. Вести воинский учет в обособленных подразделениях работодатель может в головной компании, но для этого нужно выполнить несколько условий.

    55
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как описать, что фирма новая и мы будем начислять зарплату с декабря?

    Добрый день, организация работает год, не начислялась зарплата, соответственно нет зарплатных налогов и отчетов. Пришло требование по РСВ о том, что есть движение по расчетному счету, а численность ноль. Есть ли возможность отписаться, что фирма новая и что будем начислять з/п с декабря или все-таки заставят пересдавать отчеты, доплачивать налоги и пени?

    14

    Календарь вебинаров

    23
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Расходы по налогу на прибыль

    💪 Расходы на офисный спортзал не уменьшают базу по налогу на прибыль

    Если в офисе оборудован спортзал, где сотрудники могут заниматься в свободное от работы время, то покупка тренажеров и прочего спортинвентаря для такого зала в расходы не идет.

    30
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Возможно ли выплачивать зарплату своим сотрудникам через другую организацию?

    Подскажите, пожалуйста, возможно ли выплачивать зарплату своим сотрудникам через другую организацию?

    22
    Общество

    Мужчины страдают от одиночества больше, чем женщины

    В России одиночество больше тяготит мужчин, нежели женщин. При этом за последние полгода это чувство испытывали более половины граждан.

    130
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Налоги, взносы, пошлины

    Как сэкономить на налогах: 30 реальных способов и 5 вредных советов

    Что на общем режиме, что на упрощенке — налогов всегда достаточно. Рассказываем, как сэкономить на налоге на имущество, налоге на прибыль, налоге на упрощенке, НДС, НДФЛ и страховых взносов. Все способы проверены на практике и абсолютно законны. Бонусом разобрали, как экономить не стоит.

    Как сэкономить на налогах: 30 реальных способов и 5 вредных советов
    122

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип ХановЗащитникБизнеса
    ХановЗащитникБизнеса
    Однодневки

    Уголовные риски от работы с фирмами-однодневками. Чем рискует бизнес

    Рассмотрим, кого могут причислить к фирме-однодневке, какие опасности могут быть от сотрудничества с ней. Мнение налогового адвоката Альберта Ханова о новых уголовных рисках бизнеса.

    13
    Логотип EXOcredit
    EXOcredit
    Банки

    Мифы и реальность кредитования, или как банковские сотрудники убивают возможности кредитной системы

    Как компания, работающая с кредитной системой изнутри, мы хотим поделиться ценной, на наш взгляд, информацией, и приоткрыть занавесу тайны кредитного мира.

    Мифы и реальность кредитования, или как банковские сотрудники убивают возможности кредитной системы
    18

    Курсы повышения
    квалификации

    19     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип Клерк
    Клерк
    УСН

    Как перейти на УСН с 2024 года: сроки, лимиты, когда налоговая откажет в переходе

    Если компания хочет перейти с ОСНО на УСН с 2024 года, до 31 декабря 2023 года надо подать уведомление по форме № 26.2-1.

    Как перейти на УСН с 2024 года: сроки, лимиты, когда налоговая откажет в переходе
    57
    Налоговые проверки

    🎓 Вебинар: Кого и как налоговики будут проверять в 2024 году. 4 декабря в 15:00 мск!

    Налоговики последовательно идут по отраслям и сферам деятельности. На вебинаре разберемся кому ждать проверку в 2024 году и какие тенденции наблюдаются по проверкам.

    43

    Записи вебинаров

    689
    Новые видео от экспертов каждый день
    Списание дебиторской задолженности

    Когда списание дебиторской и кредиторской задолженности вызовет вопросы у ФНС

    Узнайте, как правильно списывать задолженности бизнеса, не привлекая лишнего внимания налоговых инспекторов. Секретом поделится эксперт Светлана Беляева на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

    215
    Инвентаризация

    Инвентаризация для годовой отчетности за 2023 год: как провести, что учесть

    Инвентаризация обязательна перед составлением годовой отчетности. Не проводить ее просто нельзя. Как правильно провести инвентаризацию, и что делать с ее последствиями, расскажем в статье.

    860

    Мини-курсы

    264
    Короткие видео на самые актуальные темы
    ВЭД

    Путин принял закон против валютных нарушений. Проверять по-новому будут уже с 1 января 2024 года

    Круг взаимозависимых лиц расширяется, еще больше сделок попадут под контроль за трансфертным ценообразованием, а штрафы за нерыночные цены достигнут 50% от суммы, на которую сделка была занижена.

    1
    243
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

    Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — II всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

    Иллюстрация: freepic-diller/freepik
    2
    1,5 тыс.

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций