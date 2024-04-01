🎁 Сыграйте в игру и получите подарки от «Клерка»! Розыгрыш в нашей группе VK

Коллеги, на «Клерке» началась череда розыгрышей и подарков. Мы будем задавать задачки и дарить приятные плюшки и в Трибуне, и в нашей группе ВКонтакте. Вы же уже подписаны на нее?
В группе «Клерка» ВКонтакте уже 46.980 человек и с каждым днем их становится больше. Вступайте в большую и дружную семью!
В сообществе социальной сети ВКонтакте «Клерк.Ру — весь для бухгалтера» мы рассказываем самые важные и только актуальные новости из мира бухгалтерии. Публикуем важные статьи, обзоры и разъяснения. А также общаемся, делимся мемасиками, веселыми картинками и видеороликами. У нас весело!
А теперь мы проводим там и розыгрыши. Они не будет дублировать розыгрыши и призы в Трибуне, поэтому вы можете участвовать и тут, и там. Сегодня вы предлагаем вам сыграть в игру и получите подарки от «Клерка»! Переходите по ссылочке, пишите свои ответы, вступайте в нашу группу. С нас призы и хорошее настроение!
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Комментарии3
Ооо. ВК решили раскачивать?
Мы там уже давно и активно)) Приходите, там весело!
Да мы давно расскачиваем ВК, Константин. У нас там почти 50 тысяч подписчиков