Что ест бухгалтер. Разминка перед майскими

Лето приближается — пора расчехлять шампуры! Но, так как в столице с пикниками все строго, я сделала первый шашлык в духовке.

Традиция жарить шашлыки в начале мая пришла в Россию из Европы. Петру I нравились заграничные традиции, и жарить мясо на вертеле ему тоже пришлась по душе. Про будущие советские выходные в мае он, конечно же, не знал. Просто в ночь на 1 мая народ отмечал праздник Живы (богини жизни, любви и лета), и царь повелел «устраивать для дворянства ночные пикники с приготовлением мяса на огне и выпиванием».

Где можно пожарить мясо на мангале

Открытый огонь запрещено использовать в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев. Нельзя жарить шашлыки в ноборудованных для этого парках, скверах и городских садах, а также у гаражей, во дворах, на балконах и крышах многоэтажек, на террасах. На дачном участке жарить мясо можно, но при условии, что мангал будет стоять не ближе чем в пяти метрах от дома. В Москве список пикниковых зон опубликовали на портале открытых данных правительства Москвы и на сайте Мосприроды.

Топ-6 мест, где можно пожарить шашлык в 2024 году в Санкт-Петербурге: на озере Сестрорецкий разлив, у карьера в поселке Левашово, на реке Приветная в поселке Смолячково, в беседках для шашлыка на Суздальских озерах, в беседках для шашлыка на реке Сестре, в беседка для шашлыка на берегу Финского залива

Карта с точками для шашлыка в Спб

И в Москве, и в Санкт-Петербурге часть мест бесплатная, а в некоторых придется заплатить за аренду.

Как накажут тех, кто жарит шашлыки в неположенном месте?

Если разжечь костер в лесу, то вас оштрафуют от 15 тыс до 30 тыс руб. (ст. 8.32 КоАП).

Если сделать этого во дворе многоэтажки, на улице или в парке не в пикниковой зоне, то оштрафуют от 5 до 15 тыс руб. (ст. 20.4 КоАП).

Если же вы пришли устроили пикник с шашлыком, в условиях особого противопожарного режима, то такой выезда на природы будет стоит дороже — от 10 до 20 тыс руб.

Мой домашний шашлык

Выбрала для шашлыка свиную шею, замариновала в кефире, к шашлыку сделала винегрет и купила маринованную капусту. Конечно же, добавила к этому празднику живота зелень и соусы.

А какой шашлык любите вы? В каким маринаде делаете? Какое мясо предпочитаете? На майские собираетесь жарить мясо на природе?