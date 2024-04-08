Викторина на «Клерке». Все ли вы знаете про воинский учет?

Проверьте свои знания по воинскому учету! Все ответы уже были опубликованы в статьях на «Клерке». Чур, не гуглить!😊 Попробуйте честно пройти тест. А победитель получит приз от редакции — консультацию от эксперта «Клерка» по любому вопросу.

В апреле стартовал весенний призыв, поэтому воинский учет снова тема номер № 1. Давайте посмотрим, насколько хорошо вы в нем ориентируетесь.

В какой срок нужно подать уведомление в военкомат о приеме или увольнение сотрудника? В течение 5 рабочих дней с момента приема или увольнения В течение 3 рабочих дней с момента приема или увольнения В течение 10 рабочих дней с момента приема или увольнения Проголосовали 7 человек

В какой военкомат направлять уведомление? По месту регистрации организации по месту регистрации сотрудника Проголосовали 7 человек

Какой призывной возраст для службы в армии в 2024 году? от 18 до 27 лет от 18 до 30 лет Проголосовали 7 человек

Кто обязан вставать на воинский учет? Все Только крупные юрлица, малого бизнеса не касается Только ООО, ИП на воинский учет не встают Проголосовали 7 человек

Сколько раз в год нужно утверждаться план мероприятий по ВУ? Каждый квартал Один раз в год Каждый месяц Проголосовали 7 человек

Может ли гендир обязать бухгалтера вести ВУ? Да Только с согласия бухгалтера Проголосовали 7 человек

Нужно ли самостоятельно ставить в военкомат автомобиль? Нет Да, если это внедорожник Проголосовали 7 человек

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