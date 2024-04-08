Викторина на «Клерке». Все ли вы знаете про воинский учет?

В апреле стартовал весенний призыв, поэтому воинский учет снова тема номер № 1. Давайте посмотрим, насколько хорошо вы в нем ориентируетесь.
В какой срок нужно подать уведомление в военкомат о приеме или увольнение сотрудника?
В какой военкомат направлять уведомление?
Какой призывной возраст для службы в армии в 2024 году?
Кто обязан вставать на воинский учет?
Сколько раз в год нужно утверждаться план мероприятий по ВУ?
Может ли гендир обязать бухгалтера вести ВУ?
Нужно ли самостоятельно ставить в военкомат автомобиль?
Вы точно знаете все ответы! А вот что мы подарим первому, правильно ответившему на все вопросы. Одну Клерк.Консультацию от нашего эксперта! «Клерк.Консультации» — это ответы экспертов на вопросы по тематике налогообложения, бухгалтерского учета, кадровых вопросов, 1С и смежных вопросов права (налогового, трудового, корпоративного).
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Комментарии2
Ну составьте правильно ответы. Все ли компании встают на учет? Ну все же, нет? ИП, оказывается, это компания. Дожили...
Добрый день! Ответы как раз все у нас правильные, не корректно позвучал вопрос, поправили.