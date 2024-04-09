Мемы от великих художников. Пост для поднятия настроения

Иногда смотришь на известное полотно и прямо слышишь, как картина тебе шепчет: «Смотри, я же готовый мемасик!». Решили, не будет отказывать великим, вот, что получилось.
Добро пожаловать в ЛК налогоплательщика
В смысле все ушли? А окно я зачем рубил?
Параллельный импорт
Программа доступное жилье
Вставай, еще два уведомления по НДФЛ надо сдать
Как у вас настроение, коллеги?
Комментарии5
чудесно! спасибо Наталья!!!!!!!!
Спасибо, Татьяна, рада, что вы улыбнулись!
Владислав, а подпись какая?))
Котейка постоянно что-то забывает😉Уловили?😏