Мемы от великих художников. Пост для поднятия настроения

Картины великих художников — кладезь для мемов. Сделали подборку для вас под чашечку кофе. Пусть ваше утро начнется с улыбки!

Иногда смотришь на известное полотно и прямо слышишь, как картина тебе шепчет: «Смотри, я же готовый мемасик!». Решили, не будет отказывать великим, вот, что получилось.

Добро пожаловать в ЛК налогоплательщика

Триптих Ханса Мемлинга «Страшный суд»

В смысле все ушли? А окно я зачем рубил?

Николай Николаевич Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе»

Параллельный импорт

Виктор Васнецов. «Ковёр-самолёт»

Программа доступное жилье

Александр Герымский «Мальчик, несущий сноп сена»

Вставай, еще два уведомления по НДФЛ надо сдать

Поль Деларош «Кромвель у гроба Карла»

Как у вас настроение, коллеги?