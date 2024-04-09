Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мемы от великих художников. Пост для поднятия настроения

Картины великих художников — кладезь для мемов. Сделали подборку для вас под чашечку кофе. Пусть ваше утро начнется с улыбки!
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Мемы от великих художников. Пост для поднятия настроения
Бухгалтер, который узнал о новых поправках в НК

Иногда смотришь на известное полотно и прямо слышишь, как картина тебе шепчет: «Смотри, я же готовый мемасик!». Решили, не будет отказывать великим, вот, что получилось.

Добро пожаловать в ЛК налогоплательщика

Триптих Ханса Мемлинга «Страшный суд»

В смысле все ушли? А окно я зачем рубил?

Николай Николаевич Ге «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе»

Параллельный импорт

Виктор Васнецов. «Ковёр-самолёт»

Программа доступное жилье

Александр Герымский «Мальчик, несущий сноп сена»

Вставай, еще два уведомления по НДФЛ надо сдать

Поль Деларош «Кромвель у гроба Карла»

Как у вас настроение, коллеги?

Комментарии

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КСК ГРУПП
ФСБУ

Какие ФСБУ действуют в 2024 году

С каждым годом российские стандарты бухгалтерского учета становятся все ближе к международным стандартам. В 2024 году обязательным стал ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Рассмотрим, какие еще изменения в ФСБУ принес новый год.

Какие ФСБУ действуют в 2024 году
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мемы от великих художников. Пост для поднятия настроения

Картины великих художников — кладезь для мемов. Сделали подборку для вас под чашечку кофе. Пусть ваше утро начнется с улыбки!

Мемы от великих художников. Пост для поднятия настроения
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Страховые взносы

❓ На выплаты старшим по дому надо начислять взносы, потому что это трудовые отношения. Но что с больничными и отпусками – непонятно

Председатель совета МКД вступает в трудовые отношения с собственниками квартир, а управляющая компания платит ему вознаграждение за счет средств жильцов. И на это вознаграждение УК начисляет взносы.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтерия ада слушает

Колония строго режима. Как за 11 лет профессия бухгалтера превратилась в ад

Первый звоночек прозвенел в 2013 году, ввели АСК НДС , не спорим, хорошая штука, как говорится благими намерениями… Работы добавилось…. 

Колония строго режима. Как за 11 лет профессия бухгалтера превратилась в ад
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1,7 тыс.
Вебинары для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные

Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.

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Алексей Стенькин
УК РФ

Пороги уголовной ответственности по налоговым статьям повысились. Как изменить приговор

Федеральным законом № 79-ФЗ от 06.04.2024, опубликованным 06.04.2024, внесены изменения, среди прочего, в примечания статьей 199 и 199.1 УК РФ. 

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Можно ли привлечь к субсидиарки за мелкую убыточную сделку?

Часто, конкурсные управляющие, подающие заявление о субсидиарный ответственности, указывают мелкие сделки (в масштабах предприятия), из-за которых якобы компания стала банкротом.

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Налоговый мониторинг

ФНС заменила уведомление на решение об оставлении запроса без рассмотрения

С 19 апреля 2024 года ФНС утвердила новые формы и форматы документов при составлении мотивированного мнения налогового органа, а также мотивированного мнения и требования к его составлению.

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МойСклад
Зарплата

Формы и системы оплаты труда на производстве

За выполнение трудовых обязанностей работникам выплачивается заработная плата. Начисляться она может по-разному, в зависимости от применяемой работодателем системы оплаты труда, которых на одном производственном предприятии может быть сразу несколько. Рассказываем, в какой форме можно оплачивать труд, и какие зарплатные системы применяют на производстве.

Формы и системы оплаты труда на производстве
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Декларация по НДС

Сегодня бухгалтерам расскажут про декларацию по НДС за 1 квартал

Подходит срок сдачи декларации по НДС за 1 квартал. А помимо этого с 2024 года вступил в силу целый пакет изменений в НК в части НДС.

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Экономика России

Станет проще мониторить цены на новостройки

Росреестр совместно с аналитиками АО «ДОМ.РФ» разработали Индекс цен на первичном рынке жилья ДОМ.РФ, отражающий динамику цен на рынке новостроек по всем регионам России.

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igotosochi
Инвестиции

Свежие облигации: Русал CNY на размещении

Олег Владимирович разошёлся не на шутку. Совсем ведь недавно прошлый выпуск юаневых облигаций у Русала был, и вот сегодня очередной выходит. Но это нормально, Русал в последнее время набирает именно в юанях. Набиуллина, кажется, шепнула Дерипаске, что курс рубля будет стабильным, поэтому юани под 7% может быть лучше рублей под 15%.

Свежие облигации: Русал CNY на размещении
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Антон Слипченко
Жилищное законодательство

Как бороться с соседским квартирантом? Помогут ли изменения в жилищном кодексе

Сдал сосед квартиру шумным студентам, или прочей беспокойной публике, а местные жильцы и довольны. Музыка до полуночи, постоянно протекающий потолок, окурки в подъезде. Эх, любят некоторые украсить среду обитания.

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Уставный капитал

Упростили требования к взносам в капитал иностранных компаний

ЦБ изменил правила выдачи разрешений на операции и сделки, в отношении которых в связи с недружественными действиями иностранных государств установлены запреты или ограничения на их совершение.

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Налоговая помощь
Налоговые проверки

Это когда-нибудь закончится? Дело о проверяемом периоде

Ни для кого из наших уважаемых подписчиков не является тайной общий срок глубины выездной налоговой проверки — 3 года (не зря же говорят про то, что 31 декабря 2024 года закончится год 2021). Исходя из этого, все вправе ждать от налогового органа, что он этот срок нарушать не будет, например, не станет проверять более ранние года.

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Налоговая отчетность

ФНС: сдать отчеты по зарубежным счетам за 2023 год нужно до 01.06.2024

Налоговый юрист: «все, что вы приложите к отчету, может вам навредить».

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Эксперт юрфака МГУ не углядел в Аязе Шабутдинове мошенника

Павел Яни, доктор юридических наук, заключил, что Аяз Шабутдинов не совершал мошенничество.

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Банки

На рынке накопительных счетов в России наблюдается рост процентной ставки

Большинство участников рынка держат ставку по накопительным счетам заметно ниже ключевой, а большими процентами стараются привлекать деньги клиентов в менее гибкий продукт — депозиты.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Маркировка товаров

Наказания для «черных» косметологов могут ужесточить

Депутат Ирина Филатова предложила усилить наказания для «черных» косметологов, и поможет в этом маркировка.

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Интересные материалы

Проверки

Доля внеплановых проверок очень большая: «есть риски возобновления практики массовых проверок бизнеса»

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова на круглом столе Роспотребнадзора, посвященном вопросам дальнейшего совершенствования системы контрольной и надзорной деятельности, заявила о перекосе в сторону внеплановых проверок.

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