Наталия Лукина
Обзоры для бухгалтера

🔥Изменениях 2024 года, которые касаются каждого работодателя. Самый полезный обзор БухСтрим по зарплате

Продолжаем обзор по нашему Ютуб-каналу — БухСтриму. Как в 2024 году изменились правила уплаты зарплаты и зарплатные отчеты. Об этом расскажет Елена Ярушкина — ваш экскурсовод в мире бухгалтерии.
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Полный обзор БухСтрим с Еленой Ярушкиной Как в 2024 году изменились правила уплаты зарплаты и зарплатные отчеты смотрите на нашем YouTube канале. Ставьте лайк и подписывайтесь!❤️

Уведомления по НДФЛ

С 2024 года необходимо по-новому перечислять НДФЛ за сотрудников и по-новому сдавать уведомления по ЕНП. Теперь необходимо сдавать два уведомления и дважды платить налог каждый месяц.

Когда удержать

Когда уплатить

Когда подать уведомление

1 — 22 число тек. мес.

Не позже 28 числа тек. мес.

25 число тек. мес.

С 23 по последнее число тек. мес.

Не позже 5 числа след. мес.

3 число след. мес.

23 — 31 декабря

Не позже последнего рабочего дня декабря

Последний рабочий день декабря

Изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ в ст. 226 НК, Федеральным законом от 27.11.2023 № 539-ФЗ в ст. 58 НК.

С 1 января 2024 года перечислять налоги нужно только в составе ЕНП на общий КБК 18201061201010000510. При этом работодателям необходимо знать КБК, соответствующие непосредственно НДФЛ.

НДФЛ с доходов (кроме дивидендов):

КБК

  • при налоговой базе до 5 млн руб. включительно

18210102010011000110

  • при налоговой базе свыше 5 млн руб.

18210102080011000110

НДФЛ с доходов в виде дивидендов:

  • при налоговой базе до 5 млн руб. включительно

18210102130011000110

  • при налоговой базе свыше 5 млн руб.

18210102140011000110

Освобождение от НДФЛ

Не нужно платить НДФЛ с подарков, грантов и призов, которыми региональные и местные бюджеты одаривают участников конкурсов и соревнований. От налога также освободили компенсации стоимости билетов для проезда к месту проведения указанных мероприятий и обратно, траты на обеды в пределах установленных суточных и аренду жилья (ст. 217 НК от 14.11.2023 № 533-ФЗ).

С 2024 года не облагаются НДФЛ выплаты родителям, награжденным орденом «Родительская слава» и званием «Мать-героиня». А еще доходы в размере 700 рублей в виде суточных разъездным работникам. Для тех, кто работает дистанционно, налогом не облагаются 35 рублей за каждый день использования личного имущества, при условии, что удаленщик сможет подтвердить документально расходы.

💡Если поездка осуществляется за пределы РФ, то суточные или полевое довольствие не облагаются в размере 2 500 рублей за каждый день работы или нахождения в пути (ст. 217 НК от 31.07.2023 № 389-ФЗ).

Резидентство

Правительство определилось с налогообложением уехавших за рубеж россиян, которые работают на российские компании. Им предложили платить НДФЛ в размере 13% (или 15% при высоком доходе) вне зависимости от налогового резидентства.

Российское налоговое резидентство теряется, если гражданин находится за рубежом более 183 дней, тогда он должен будет уплатить 30% от дохода, полученного от источника в России. 

Социальные вычеты

С 2024 года размер социального налогового вычета по НДФЛ увеличен (закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ):

  • по расходам на обучение детей — вырос с 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год;

  • по расходам на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств, фитнес и др. — с 120 до 150 тысяч рублей.

Про особенности заполнения РСВ, ЕФС-1, 6-НДФЛ и многое другое смотрите в полном обзоре БухСтрим с Еленой Ярушкиной Как в 2024 году изменились правила уплаты зарплаты и зарплатные отчеты❤️

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Комментарии

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  • Наталия Лукина
    шеф-редактор

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Продолжаем обзор по нашему Ютуб-каналу — БухСтриму. Как в 2024 году изменились правила уплаты зарплаты и зарплатные отчеты. Об этом расскажет Елена Ярушкина — ваш экскурсовод в мире бухгалтерии.

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