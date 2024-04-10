Узнай ребенка звезды! Бухгалтер, оторвись от работы, перегрузи мозги

Собрали детские фото детей популярных артистов и знаменитостей. Предлагаем вам отгадать (не гуглить!) кто на фотографиях. Варианты пишете в комментариях! Отгадать будет сложно, но можно😀
Фото 1. Начнем сразу с самого сложного!
Фото 2. Это будет легко!
Фото 3. Сложно, но можно😀
Фото 4. Похож на папу!
Фото 5. Чьи девочки?
Фото 6. Узнаете?
Ответы пишите в комментариях!
Комментарии24
Есть варианты, коллеги?))
Интересная подборка, сложная😉Кто ж справится с таким заданием? Молодой папа, самый быстрый стрелок на диком западе🤔Мне просто некогда отгадывать, слушаю альбом Nevermind🙉Поэтому ускользаю🌕🤩
Все карты раскрыли и ушли)))
А что такого я написал?) Так...мысли, размышления)))
Хотите сказать это сын Клинта Иствуда, номер 4 ?
Он))) Ну копия же папика!
Глаза похожи, да. Прищур такой же )
ага, ага)))
Опроса не хватает после каждой фотки — сразу было бы видно, кто угадал, а кто нет
Если бы делать опрос, то пришлось бы давать варианты ответа, а это прямая подсказка в данном случае)