Узнай ребенка звезды! Бухгалтер, оторвись от работы, перегрузи мозги

Как избежать переквалификации договора с самозанятым в трудовой

ФНС пристально следит за бизнесом, который сотрудничает с самозанятыми. У многих заказчиков есть искушение не платить налоги и страховые взносы, экономя собственные средства, при этом вынуждая фрилансеров трудиться как наемные работники — с четким графиком, приездами в офис и строго определенным вознаграждением.