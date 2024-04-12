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Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

☀️Пора прокачать свои знания. Новый онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» для самых мотивированных бухгалтеров

Весна — это пора обновления не только для природы, но и для человека. Наверное, вы не раз замечали, что с первыми теплыми днями возникает желание срочно что-то поменять в своей жизни, избавиться от ненужных вещей, сделать новую прическу, испытать новые эмоции и получить новые знания. С последним двумя пунктами вам поможет «Клерк».
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☀️Пора прокачать свои знания. Новый онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» для самых мотивированных бухгалтеров
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

В теплое время года у нас больше сил и энергии, мы легче справляемся со стрессом, быстрее восстанавливаем силы и лучше усваиваем новые навыки и заниния. А все из-за того, что в переходный период, когда зима сменяется весной, у человека меняется гормональный фон. В весеннее время пикам подвержены уровни мелатонина, серотонина, кортизола.

Мелатонин отвечает за быстрое засыпание и качественный сон. Серотонин дарит человеку бодрость и хорошее настроение. Кортизол оказывает сложное влияние на организм: регулирует энергетический обмен, иммунную систему, мышление и эмоциональный фон. И все эти сложные, но благоприятные (если нет каких-то особых проблем со здоровьем) изменения у нас происходят прямо сейчас. Почему бы ими не воспользоваться?🌸

Мы предлагаем направить энергию в конструктивное русло! А именно — обновить свои знания на новом онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — на нем вы обновите главные инструменты бухгалтера всего за месяц!

🔥Авторы программы нашего курса — топовые лекторы России: Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России, Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета, Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель курсов по 1С. Реализует проекты по автоматизации учета на базе 1C: Бухгалтерия и 1C:ERP.

Сейчас вы можете купить новый курс по акции за 3690 рублей вместо 18 990 рублей!

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«Смотри! На «Клерке» новый онлайн-курс, а мы еще не там!»

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Для кого подходит курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»

  • Для начинающих бухгалтеров. Если вы чувствуете, что не хватает знаний и опыта, на нашем новом онлайн-курсе вы сможете отработать навыки бухгалтерского учета на практике, научитесь автоматизировать процессы заполнения документов, поймете, как избегать ошибок в кадровом и налоговом учете. Как внедрить ФСБУ и управленческий учет и защитить компанию от налоговых проверок. Узнаете, как работать с ЕНС и ЕНП. Освоите теорию бухгалтерского учета и научитесь работать в программе «1С».

  • Для бухгалтеров, у которых был долгий перерыв в карьере. Например, вы только вернулись на работу после декретного отпуска. Из онлайн-курса «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» вы узнаете, что нового появилось и что изменилось в бухгалтерском учете к 2024 году, научитесь работать в 1С, узнаете, какие методы налоговой оптимизации налоговики считают допустимыми в этом году.

  • Для бухгалтеров, которые хотят перейти или уже перешли на фриланс. Вас научат вести разные участки в программе 1С: Бухгалтерия 8.3: НДС, кассу, настройку учетной политики, банковские операции, учет основных средств и нематериальных активов, учет товаров и услуг, зарплату, больничные, списание расходов, научат, как отправлять отчетность.

💡После такого интенсивного полноценного апгрейта сможете претендовать более высокую зарплату.

Как проходит обучение

Онлайн-курс — самостоятельное изучение. Как на заочном факультете. Вы получаете видеозаписи, конспекты, тесты и изучаете материалы. Всего в курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» 185 видеоуроков. Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Все материалы вы проходите в удобном именно вам режиме. Например, сегодня вы можете уделить учебе один час, а в выходные — 3 часа. Или, наоборот, плотно засесть за учебу, пройти весь курс за 10 дней, получить сертификат от Центра обучения «Клерка» и заниматься дальше карьерой.

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Если у вас появятся вопросы или трудности во время учебы — мы всегда готовы вам помочь разобраться и решить любую проблему. Пишите, всегда поможем!

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

☀️Пора прокачать свои знания. Новый онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» для самых мотивированных бухгалтеров

Весна — это пора обновления не только для природы, но и для человека. Наверное, вы не раз замечали, что с первыми теплыми днями возникает желание срочно что-то поменять в своей жизни, избавиться от ненужных вещей, сделать новую прическу, испытать новые эмоции и получить новые знания. С последним двумя пунктами вам поможет «Клерк».

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Зарплата

💯 Оплачивать сверхурочную работу нужно по-новому: закон принят. Эксперт: но не торопитесь пересматривать локальные акты

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Да-да, теперь и у нас появилась собственная реферальная программа. Вы можете рекомендовать наши курсы и вебинары и получать доход. 

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Обучение для бухгалтеров

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