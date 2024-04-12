☀️Пора прокачать свои знания. Новый онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» для самых мотивированных бухгалтеров

В теплое время года у нас больше сил и энергии, мы легче справляемся со стрессом, быстрее восстанавливаем силы и лучше усваиваем новые навыки и заниния. А все из-за того, что в переходный период, когда зима сменяется весной, у человека меняется гормональный фон. В весеннее время пикам подвержены уровни мелатонина, серотонина, кортизола.
Мелатонин отвечает за быстрое засыпание и качественный сон. Серотонин дарит человеку бодрость и хорошее настроение. Кортизол оказывает сложное влияние на организм: регулирует энергетический обмен, иммунную систему, мышление и эмоциональный фон. И все эти сложные, но благоприятные (если нет каких-то особых проблем со здоровьем) изменения у нас происходят прямо сейчас. Почему бы ими не воспользоваться?🌸
Мы предлагаем направить энергию в конструктивное русло! А именно — обновить свои знания на новом онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — на нем вы обновите главные инструменты бухгалтера всего за месяц!
🔥Авторы программы нашего курса — топовые лекторы России: Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению, Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России, Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета, Адиль Кудьяров, сертифицированный преподаватель курсов по 1С. Реализует проекты по автоматизации учета на базе 1C: Бухгалтерия и 1C:ERP.
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Для кого подходит курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С»
Для начинающих бухгалтеров. Если вы чувствуете, что не хватает знаний и опыта, на нашем новом онлайн-курсе вы сможете отработать навыки бухгалтерского учета на практике, научитесь автоматизировать процессы заполнения документов, поймете, как избегать ошибок в кадровом и налоговом учете. Как внедрить ФСБУ и управленческий учет и защитить компанию от налоговых проверок. Узнаете, как работать с ЕНС и ЕНП. Освоите теорию бухгалтерского учета и научитесь работать в программе «1С».
Для бухгалтеров, у которых был долгий перерыв в карьере. Например, вы только вернулись на работу после декретного отпуска. Из онлайн-курса «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» вы узнаете, что нового появилось и что изменилось в бухгалтерском учете к 2024 году, научитесь работать в 1С, узнаете, какие методы налоговой оптимизации налоговики считают допустимыми в этом году.
Для бухгалтеров, которые хотят перейти или уже перешли на фриланс. Вас научат вести разные участки в программе 1С: Бухгалтерия 8.3: НДС, кассу, настройку учетной политики, банковские операции, учет основных средств и нематериальных активов, учет товаров и услуг, зарплату, больничные, списание расходов, научат, как отправлять отчетность.
💡После такого интенсивного полноценного апгрейта сможете претендовать более высокую зарплату.
Как проходит обучение
Онлайн-курс — самостоятельное изучение. Как на заочном факультете. Вы получаете видеозаписи, конспекты, тесты и изучаете материалы. Всего в курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» 185 видеоуроков. Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
Все материалы вы проходите в удобном именно вам режиме. Например, сегодня вы можете уделить учебе один час, а в выходные — 3 часа. Или, наоборот, плотно засесть за учебу, пройти весь курс за 10 дней, получить сертификат от Центра обучения «Клерка» и заниматься дальше карьерой.
Если у вас появятся вопросы или трудности во время учебы — мы всегда готовы вам помочь разобраться и решить любую проблему. Пишите, всегда поможем!
Комментарии10
Мотивированные на что? Больше денег получать?)
работать над собой, надо саморазвитием)) И, конечно, больше денег получать в итоге))
Когда за саморазвитием следует больше денег - это прекрасно!
инвестиции в себя почти всегда окупаются!
а вот интересно, бывают негативные варианты? Развивался-развивался, а изменений никаких не произошло))
мне кажется, что редко, но может, например, когда выбрать не тот пусть развития, например, решил иди в управленку, а это вообще не твое!
ни на что!
Просто они (эти бухи) мотивированные.
Заниня?
Они)) так пятница же))