Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Первую часть мемов можно посмотреть вот тут.
После сдачи отчетности
Когда заплатил все налоги и сборы
Телемост или ЗУМ встреча
Дробление бизнеса
Выездная налоговая проверка
Ты на всех документах
Пятничное настроение уже появилось?
Первую часть мемов можно посмотреть вот тут.
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Комментарии7
Наталья жжет!!!!!!!!!
Шедеврально!)
ахаха про телемост вообще шикарно))