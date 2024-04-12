Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

20 преимуществ автоматизации бизнеса

Компания, которая решает внедрить у себя новую информационную систему, как правило, осознает все предстоящие финансовые затраты. Также понимает, что проект внедрения потребует времени, усилий со стороны руководства и ключевых сотрудников, а также приведет к большому объему работы и стрессу.