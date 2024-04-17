💥Обучение охране труда — теперь и на «Клерке»! Изучайте правила 2024 года с нами

Власти продолжат совершенствовать охрану труда. А это значит, что в 2024 году нас ждут новые требования и поправки в действующие нормы. По многочисленным запросам наших пользователей на «Клерке» был создан комплекс курсов, который поможет вам получить базовый набор знаний в области охраны труда. Не упускайте возможность подготовиться к ним раньше других.

Не нужно быть судьей или юристом, чтобы разобраться в причинах несчастного случая и определить, кто виноват в нем на производстве. На вопрос «Кто виноват?» ответ, почти всегда один — работодатель. Задача руководителя компании или отдела — избежать исков и сохранить сотрудникам здоровье. Именно поэтому законодательство обязывает работников проходить обучение и проверку знаний по охране труда в течение 60 дней после трудоустройства (п. 62 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. постановлением Правительства России от 24.12.2021 № 2464).

В малом бизнесе эту обязанность часто перекладывают на хрупкие плечи бухгалтеров и специалистов по кадрам, не имеющих ни навыков, ни понимания, как это сделать. Именно вам поручают разработать четкое техзадание, провести обучение и инструктажи среди персонала. Не имея опыта специалиста по ОТ сделать это сложно.

По многочисленным запросам наших пользователей мы создали комплекс курсов, полностью закрывающих базовый набор потребностей любого бизнеса в повестке Охраны Труда. Это повысит вашу ценность в компании и будет весомым доводом побеседовать на счет роста вашей зарплаты.

Не обещаем, что в этом году будет легко с охраной труда. Например, недавно, Минтруд в приказе от 21.11.2023 № 817н утвердил новую методику для СОУТ. Вместе с формой отчета утвердили новую карту. В строке 011 карты нужно будет указывать код профессии или должности. Применять методику, а также классификатор вредных и опасных факторов, форму отчета и инструкцию по его заполнению компании должны будут уже с 1 сентября 2024 года. Да, все это непросто! Но будьте уверены в одном: вы можете рассчитывать на помощь экспертов «Клерка». Мы разберем, объясним и разложим по полочкам все необходимые базовые знания по охране труда.

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