💥Обучение охране труда — теперь и на «Клерке»! Изучайте правила 2024 года с нами

Не нужно быть судьей или юристом, чтобы разобраться в причинах несчастного случая и определить, кто виноват в нем на производстве. На вопрос «Кто виноват?» ответ, почти всегда один — работодатель. Задача руководителя компании или отдела — избежать исков и сохранить сотрудникам здоровье. Именно поэтому законодательство обязывает работников проходить обучение и проверку знаний по охране труда в течение 60 дней после трудоустройства (п. 62 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. постановлением Правительства России от 24.12.2021 № 2464).
В малом бизнесе эту обязанность часто перекладывают на хрупкие плечи бухгалтеров и специалистов по кадрам, не имеющих ни навыков, ни понимания, как это сделать. Именно вам поручают разработать четкое техзадание, провести обучение и инструктажи среди персонала. Не имея опыта специалиста по ОТ сделать это сложно.
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Не обещаем, что в этом году будет легко с охраной труда. Например, недавно, Минтруд в приказе от 21.11.2023 № 817н утвердил новую методику для СОУТ. Вместе с формой отчета утвердили новую карту. В строке 011 карты нужно будет указывать код профессии или должности. Применять методику, а также классификатор вредных и опасных факторов, форму отчета и инструкцию по его заполнению компании должны будут уже с 1 сентября 2024 года. Да, все это непросто! Но будьте уверены в одном: вы можете рассчитывать на помощь экспертов «Клерка». Мы разберем, объясним и разложим по полочкам все необходимые базовые знания по охране труда.
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Навыки оказания первой помощи пострадавшим на курсе «Оказание первой помощи пострадавшим».
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Общие вопросы охраны труда, организация правильной охраны труда в компании на курсе «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда. Программа А».
Правила и нормы безопасности, которые применяются в вашей отрасли или конкретном виде работ на курсе «Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности. Программа В».
Требования пожарной безопасности в РФ, анализ состояние пожарной безопасности организации, разработка приказов, инструкций и положений на курсе «Обучение мерам пожарной безопасности для руководителей организаций, ИП, лиц, назначенных руководителем организации, за обеспечение пожарной безопасности».
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Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 767H.
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Комментарии2
Очень полезные курсы, надо будет освоить как нибудь.
СОУТ один раз заказывала, но всего остального не знаю.
Наталья, когда пройдете и изучите, обязательно поделитесь с нами своими впечатлениями! Может быть будут какие-то дельные замечания или пожелания!