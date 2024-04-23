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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Главное к утру четверга: новые штрафы для электросамокатов, снег в Москве, шпильки укрепляют ноги

Добавим в ленту самых свежих новостей на сегодня. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали сегодня в мире.
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Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Законопроект о штрафах за нарушение ПДД при езде на электросамокатах и велосипедах внесен в Госдуму. За превышение скорости движения СИМ или велосипеда свыше 5, но не более 10 км в час будет грозить штраф в размере от 500 до 800 рублей. Если скорость превышена на величину свыше 10, но не более 15 км в час, будет наложен штраф от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей. Гражданин заплатит штраф от 3 тысяч до 3,5 тысяч рублей, если превысит скорость на электросамокате или велосипеде на величину свыше 15, но не более 20 км в час. Превышение установленной скорости движения более чем на 20 км в час повлечет наложение штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

  • Власти Амстердама больше не будут разрешать строительство новых отелей в городе в рамках борьбы с массовым туризмом.

  • Мокрый снег прогнозируется в Москве в ночь на субботу и воскресенье.

  • Специалисты Техасского университета в Остине и Технологического института Джорджии заявили: чем выше шпилька, тем крепче ахиллово сухожилие и икроножные мышцы. Благодаря этому ноги становятся сильнее и на 9% уменьшается количество энергии, которая тратится во время ходьбы.

  • МВФ: экономика России в этом году будет расти быстрее, чем все страны с развитой экономикой мира, включая США.

  • Извержение на вулкане Руанг в Индонезии после нового выброса пепла усиливается. Вулканологи и чиновники региона обеспокоены тем, что часть вулкана может обрушиться в море и вызвать цунами, как это произошло в 1871 году. Тогда в результате цунами с высотой волны до 25 метров погибли не менее 400 человек.

  • Минфин Японии сообщил о снижении объема импорта из России в марте на 14%, а экспорта в Россию — на 35,5%, В частности, покупать СПГ в России Япония стала больше на 35,7%, а угля — меньше на 83%, рыбы и рыбной продукции — больше на 43,7%, а овощей и зерновых — меньше на 78% и 94,3%.

    Также снизились объемы импорта изделий из железа и стали на 45,9%, цветных металлов — на 70,4%, медицинских изделий — на 85,7%.

  • В ЦБ рассказали о рекордной за 26 лет нехватке кадров на российском рынке труда. Хуже всего ситуация с кадрами оказалась на предприятиях обрабатывающих производств. Из-за дефицита некоторым из них приходится либо ограничивать рост объемов производства продукции, либо мотивировать сотрудников работать сверхурочно за дополнительную плату.

  • Банкстеры жалуются, что их исключают из денежных цепочек маркетплейсов. Маркетплейсы в Системе быстрых платежей имеют маленькую комиссию, а большой объем пополнения виртуальных карт происходит для их клиентов бесплатно.

  • На пятилетнее обслуживание Lada Granta Club придётся потратить 1,1 млн рублей, это больше, чем полная стоимость нового автомобиля.

  • 58-летнего немецкого миллиардера Карла-Эривана Хауба, пропавшего при загадочных обстоятельствах в Швейцарии шесть лет назад и считавшегося погибшим, нашли в Москве. Там он живет со своей любовницей.

  • Нобелевский экономист посоветовал «Большой двадцатке» ввести климатический налог на миллиардеров.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!

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Наталия Лукина
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