Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Смена профессии: как бухгалтеру перебороть страх перемен

Бухгалтер — одна из популярных и востребованных профессий, но одновременно с этим одна из самых ответственных и напряженных. Выгорания случаются у бухгалтеров достаточно часто, и в эти минуты приходят мысли о смене профессии. Как быть, если сердце требует перемен, а разум переживает за благосостояние?