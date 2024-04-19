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Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения
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Комментарии

25
  • Ольга Ульянова
    Аудитор-консультант

    Наталия, 🌺🌺🌺 спасибо😊!

    У вас определенно талант, очень круто))) креативно и изящно! 🔥🔥🔥

    Ваша картинка "Индивидуальный предприниматель. Сдавать отчетность просто, говорили они…" напомнила фильм "Аллея кошмаров" "https://www.youtube.com/watch?v=eP6vm07bRXQ&t=1s очень рекомендую.

    Он красив визуально, со смыслом и оставляет определенное послевкусие, меня не отпускавшее несколько дней. какое оно будет у вас? надо посмотреть фильм, чтобы узнать 😊

  • Ирина

    Даааа, картина Василия Верещагина «Апофеоз войны» прекрасно подходит для поднятия пятничного настроения...

    Про коучей и видеовстречу и схематоз - огонь!

    • Наталия Лукина
      шеф-редактор

      Даааа, картина Василий я Верещагин «Апофеоз войны» прекрасно подходит для поднятия пятничного настроения...

      Пятница - самый тяжелый день)))

      Про коучей и видеовстречу и схематоз - огонь!

      Спасибо))

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