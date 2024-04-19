Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Коучи пытаются отдать ФНС последнее
Когда нашел себя в реестре иноагентов
Схематоз какой-то
Когда отключили свет, а у тебя видеовстреча по Телемосту или в ЗУМ
ФНС оценивает дробление или нет
Индивидуальный предприниматель. Сдавать отчетность просто, говорили они…
Девочки, а пойдемте просто сделаем себе губы, я не могу больше саморазвиваться
Психанул
Присылайте в комментарии картины с подписями!
Комментарии25
Наталия, 🌺🌺🌺 спасибо😊!
У вас определенно талант, очень круто))) креативно и изящно! 🔥🔥🔥
Ваша картинка "Индивидуальный предприниматель. Сдавать отчетность просто, говорили они…" напомнила фильм "Аллея кошмаров" "https://www.youtube.com/watch?v=eP6vm07bRXQ&t=1s очень рекомендую.
Он красив визуально, со смыслом и оставляет определенное послевкусие, меня не отпускавшее несколько дней. какое оно будет у вас? надо посмотреть фильм, чтобы узнать 😊
Спасибо, Ольга!
Ссылочку забрала, обязательно посмотрю))
Даааа, картина Василия Верещагина «Апофеоз войны» прекрасно подходит для поднятия пятничного настроения...
Про коучей и видеовстречу и схематоз - огонь!
Пятница - самый тяжелый день)))
Спасибо))
Всегда приятно посмотреть Дега и Магрида. Не хватает Моне )
Всем еще Магрида. С котопятницей!
Исправим)) Согласна, их разглядывать можно вечно