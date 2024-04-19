Дети должны всего добиваться сами. Или нет?

Интересное исследование нашла. Каждый девятый родитель в России готов содержать ребенка всю жизнь. При этом каждый шестой считает, что дети должны всего добиваться сами. Как вы считаете, не подрывает ли эта готовность помогать всю жизнь самостоятельность ребенка? Проведем свой опрос.

Каждый шестой родитель убежден, что дети должны всего добиваться самостоятельно. Почти треть родителей готовы финансово содержать ребенка до его первого трудоустройства. 24,6% согласны делать это до окончания магистратуры, а 11,5% допускают, что могут делать это всю жизнь. Такие данные получила «АльфаСтрахование» в ходе опроса в регионах России. В опросе приняли участие 1225 человек. 58% — в возрасте от 35 до 44 лет. 87% респондентов имеют детей.

Содержать ребенка финансово 30% родителей готовы до первого трудоустройства детей, 24,6% — до окончания магистратуры, 12,4% — бакалавриата. 13,7% считают, что финансовая поддержка должна длиться строго до 18 лет.

Про размер материальной поддержки: 36,5% родителей готовы ежемесячно выделять несовершеннолетнему ребенку от 5 до 10 тыс. руб., 24% — от 1 до 5 тыс. руб., 22,8% — от 10 до 20 тыс. руб. Каждый десятый считает адекватной сумму от 20 до 50 тыс. руб.

Совершеннолетнего ребенка поддерживать суммой от 10 до 20 тыс. руб. в месяц готовы 31,8% опрошенных, 31,5% назвали сумму от 5 до 10 тыс. руб., 19,9% — от 1 до 5 тыс. руб. От 20 до 50 тыс. руб. согласились выделить 11,9%.

Проведем свой (анонимный) опрос на «Клерке»

Как долго вы готовы содержать ребенка? Анонимный опрос До первого трудоустройства До окончания института/колледжа До 18 лет Всю жизнь До женитьбы Проголосовали 11 человек

Сколько вы готовы давать ребенку ежемесячно? Анонимный опрос 1-5 тыс руб 5-10 тыс руб 10-20 тцс руб Больше 20 Проголосовали 10 человек

Как вы думаете, постоянная финансовая помощь детям — необходимость и поддержка или вред? Как должна быть устроена финансовая помощь в семье?