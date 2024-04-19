Дети должны всего добиваться сами. Или нет?

Каждый шестой родитель убежден, что дети должны всего добиваться самостоятельно. Почти треть родителей готовы финансово содержать ребенка до его первого трудоустройства. 24,6% согласны делать это до окончания магистратуры, а 11,5% допускают, что могут делать это всю жизнь. Такие данные получила «АльфаСтрахование» в ходе опроса в регионах России. В опросе приняли участие 1225 человек. 58% — в возрасте от 35 до 44 лет. 87% респондентов имеют детей.
Содержать ребенка финансово 30% родителей готовы до первого трудоустройства детей, 24,6% — до окончания магистратуры, 12,4% — бакалавриата. 13,7% считают, что финансовая поддержка должна длиться строго до 18 лет.
Про размер материальной поддержки: 36,5% родителей готовы ежемесячно выделять несовершеннолетнему ребенку от 5 до 10 тыс. руб., 24% — от 1 до 5 тыс. руб., 22,8% — от 10 до 20 тыс. руб. Каждый десятый считает адекватной сумму от 20 до 50 тыс. руб.
Совершеннолетнего ребенка поддерживать суммой от 10 до 20 тыс. руб. в месяц готовы 31,8% опрошенных, 31,5% назвали сумму от 5 до 10 тыс. руб., 19,9% — от 1 до 5 тыс. руб. От 20 до 50 тыс. руб. согласились выделить 11,9%.
Проведем свой (анонимный) опрос на «Клерке»
Как долго вы готовы содержать ребенка?
Анонимный опрос
Сколько вы готовы давать ребенку ежемесячно?
Анонимный опрос
Как вы думаете, постоянная финансовая помощь детям — необходимость и поддержка или вред? Как должна быть устроена финансовая помощь в семье?
Комментарии3
"помощь детям — необходимость и поддержка", кто же, если не родители??? тем более, если есть возможность
А не может ли стать постоянная финансовая поддержка "откатом" в самостоятельности ребенка?
"откатом"?? в общем, то нет. Мне помогали родители, чем могли. В контексте финансовой помощи... можно долго рассуждать о целесообразности, нужности, правильности и т.д. и т.п. Мне не сложно, времени вот мало, хотелось бы больше уделять.