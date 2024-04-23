Как зайти в реферальную программу «Клерка». Делюсь личным опытом

Всем привет! Сегодня поделюсь с вами своим опытом, как я начала участвовать в реферальной программе «Клерка». За выходные мне пришло довольно много вопросов в личную связь, пользователи спрашивали, как зайти в рефералку? Сейчас расскажу и покажу, что для этого надо сделать.
Реферальная программа — это инструмент, который стимулирует процесс сарафанного радио. Компания мотивирует клиентов советовать продукт своим друзьям, близким и просто людям в сети. За успешную рекомендацию клиент получает вознаграждение. У нас это 10% от каждого проданного по вашей ссылке продукта. Партнером может стать каждый!
Как источник пассивного дохода — отличный вариант. Итак, забирайте пошаговую инструкцию.
Шаг 1. Регистрация
Регистрация самая простая. Надо заполнить свой налоговый статус, ФИО, ИНН.
❗️Важно. Обратите внимание, что во вкладке Профиль обязательно надо заполнить реквизиты для перечисления вознаграждения!
Все необходимые реквизиты вы можете найти в своем банке-онлайн. Наименование банка, БИК, Расчетный счет, корреспондентский счет.
Шаг 2. Выбираем программу
После регистрации я попадаю в свой профиль, там можно изменить данные о себе. Если все в порядке, то переходим на главную — на вкладке слева. Открываются доступные именно вам реферальные программы — смотрите «Мои ссылки».
Выбрать можно любую! Какую вам нравится, такую и берите. Я решила, что буду продвигать тот курс, который проходила сама. Мне показалось, что будет легче предлагать купить продукт, который мне самой пригодился и про который я могу рассказать — КПК Бухгалтер маркетплейса. Это отличный и очень популярный курс на «Клерке». Он помогает бухгалтерам занять самую востребованную нишу 2024 года и зарабатывать на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы.
Итак, я нажимаю на выбранный курс, мне открывается окно с персональной ссылкой, покупки по которой будут приносить мне вознаграждение в размере 10%!
Если промотать эту страничку вниз, то вам будет доступна статистика, сколько раз переходили и сколько раз купили по вашей ссылке. А также какое вознаграждение вам полагается!
Все переходы также будут видны во вкладке Лиды.
Шаг 3. Размещаем ссылку
Что делаем дальше? Копируем ссылку и размещаем ее в интернете. Вот так будет выглядеть ссылка, если разместить ее в своем блоге в Трибуне. Ссылку можно «вшить» в текст и сделать кнопочкой. Вот моя персональная ссылочка на курс, покупайте😁
А вот так, если отправить ее в тг-канале.
Буду рассказывать, какие у меня результаты и сколько удалось заработать за месяц.
Шаг 4. Получаем вознаграждение
Из статистики вы поймете, что кто-то сделал заказ по вашей ссылке. Смотрите, по моей на данный момент оформлен один заказ.
Выплаты вознаграждений происходят с 10 по 15 число месяца, последующего за отчетным. Выплата происходит посредством перевода на реквизиты, указанные в личном кабинете партнера.
Для того, чтобы получить деньги заходим во вкладку Финансы. Выбираем Мои бонусы. У меня они пока не начислены, но вот так будет выглядеть вкладка, когда у вас появятся продажи. Дали коллеги для примера.
Бонусы — ваши вознаграждения, их вы можете вывести себе на карту. Для этого нажмите Вывод бонусов и Запросить выплату.
Итак, партнер получает вознаграждение в размере 10% за каждую продажу продукта «Клерка», осуществленную благодаря его реферальной ссылке.
❗️Важно. Убедитесь, что все реквизиты вы заполнили верно.
Что делать если остались вопросы
Если вдруг (у меня не было) возникнут какие-то вопросы или непонятные ситуации, что-то не получается, то обращайтесь, пожалуйста, к менеджеру. Можно через программу.
Заинтересовала? Тогда тоже становитесь партнером «Клерка» и получайте пассивный доход от продаж продуктов «Клерка». Выгодно и вам, и бухгалтеру, который купит курс и получит полезные и нужные ему в работе знания.
Буду периодически делиться с вами своими успехами по продажам)) Пишите в комментариях свое мнение о партнерстве. Задавайте вопросы.
Комментарии2
Наташ, с первой продажей тебя))) Рефералки точно хорошо работают в тематических пабликах, тг-каналах, так что товарищи блогеры-бухгалтеры обязательно присоединяйтесь))
Спасибо! ))
Да-да, делать ничего не надо, а копеечка капает сама!