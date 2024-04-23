Решила зайти в рефералку «Клерка». Как думаете, получится?

Коллеги, решила поделиться с вами. Сегодня решила стать участником Клерк.Партнер. Буду рекомендовать наши курсы и вебинары и получать пассивный доход. Говорят, что через рефералку может зарабатывать любой, а не только менеджеры. Посмотрим, что у меня получится😉

Все больше компаний используют реферальные программы. Лояльные клиенты рады рекомендовать компанию в обмен на бонусы. У «Клерка» теперь тоже есть такая программа, называется Клерк.Партнер.

Реферальная программа — это инструмент, который стимулирует процесс сарафанного радио. Компания мотивирует клиентов советовать продукт своим друзьям, близким и просто людям в сети. За успешную рекомендацию клиент получает вознаграждение. У нас это 10% от каждого проданного по вашей ссылке продукта. Партнером может стать каждый!

Стать партнером

Да, я шеф-редактор «Клерка», но у нас нигде не написано, что я не могу принять участие в программе и подзаработать на рекомендациях наших же курсов. Поэтому, когда я увидела пост главреда Зарабатывай с «Клерком». Реферальная программа Клерк.Партнер, я решила, а почему бы и нет?

Почему бы и нет?

Сегодня зарегистрировалась в программе. И долго выбирала, какой же курс мне выбрать. А их ооочень много! В итоге решила, что буду продвигать тот курс, который проходила сама. Мне показалось, что будет легче предлагать купить продукт, который мне самой пригодился и про который я могу рассказать — КПК Бухгалтер маркетплейса. Это отличный и очень популярный курс на «Клерке».

Он помогает бухгалтерам занять самую востребованную нишу 2024 года и зарабатывать на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Всего за три месяца вы получите все необходимые знания для того, чтобы работать на онлайн-площадках.

Он будет отличным помощником бухгалтерам. Вы поймете, особенности учета, налогов и документооборота на маркетплейсах. Станете бухгалтером в перспективной сфере, которая растет на 43 % в год. Получите все необходимые навыки, занимаясь онлайн пару часов в день.Также вы научитесь пользоваться различными программами и инструментами при работе с маркетплейсами.

Как и все наши курсы КПК Бухгалтер маркетплейсаориентирован на практику, поэтому все полученные навыки вы будете закреплять на тестах, разбирать реальные задачи из практики наших преподавателей.

После прохождения курса вы станете сертифицированным специалистом! Мы выдадим вам официальный документ о завершении обучения. Он поможет бухгалтеру скорее найти клиентов, а предпринимателям —подтвердить уровень и качество своих знаний.

Сейчас на курс можно купить с выгодой до 44% всего 15 900 ₽ вместо 28 600 ₽. Скидка работает только по моей ссылке и будет действовать еще 15 часов. А вот моя персональная ссылочка на курс, посмотрим, купит ли у меня кто-нибудь😁 Ну, купите же!!!

Купить курс

Буду рассказывать, какие у меня результаты и сколько удалось заработать за месяц. За каждый купленный курс, каждый зарегистрированный пользователь Клерк.Партнер получит вознаграждение в размере 10%! Ну, круто же! Как думаете, получится? А вы готовы стать партнером «Клерка»?