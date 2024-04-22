💥Обзор за выходные: шестидневная рабочая неделя, кулич за 27 тыс и подорожавший шашлычный набор

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Сегодня начинается шестидневная рабочая неделя.
По ее окончании нас ждет четыре выходных (а для кого-то все двенадцать и даже пятнадцать). А вы сколько собираетесь отдыхать?
Администрация президента РФ не одобрила поправки законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных, подготовленные Минцифры. Представители крупного бизнеса и профильных ассоциаций надеются, что смягчающие обстоятельства попадут в заключительную версию законопроекта. Но этого не произойдет.
ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 16%, считает большинство экспертов. Риски разгона инфляции всё ещё есть. Цены подогревает высокий потребительский спрос и дефицит на рынке труда.
Минздрав сообщил о снижении продаж сигарет почти в полтора раза. В 2023 году розничные продажи сигарет и папирос сократились почти в 1,5 раза — с 1,46 тыс. штук до 1 тыс. штук на душу населения.
Телефонные мошенники под видом сотрудников банков массово предлагают россиянам загрузить якобы обновленную версию удаленного из App Store приложения банка.
После его установки злоумышленники получают полный доступ к смартфону жертвы и его деньгам.
Туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines. Он потерял 430 тысяч рублей.
По словам парня, в посадке отказали и другим пассажирам с российскими паспортами.
Еду из воздуха и солнечной энергии начали производить в Финляндии.
Финский стартап Solar Foods делает еду необычным способом: выращивает протеин Solein из компонентов воздуха при помощи электроэнергии, а из этого ингредиента — уже готовые продукты.
Компания надеется, что их белок будут использоваться для выпуска сыра, приготовления молочных коктейлей, а также в качестве ингредиента для замены яиц в лапше, макаронах и майонезе.
Про тяжелый гастролюкс. Куличи в белом золоте за 27 тысяч рублей начали продавать в московских ресторанах.
Россияне начали отказываться работать с токсичными начальниками. Недовольство руководителем впервые вошло в число факторов, которые мотивируют россиян сменить работу, помимо уровня зарплаты и психологического климата в коллективе.
«Шашлычный набор» в России за год подорожал на 11%, до 2,9 тысяч рублей. Готовое для жарки мясо в среднем обходится россиянам в 679 рублей, комплект шампуров — в 304 рубля, мангал — в 1402 рубля. На уголь в среднем тратят 243 рубля, на розжиг — 289 рублей. Таким образом, средний чек на набор для шашлыков составил в апреле 2917 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя. На майские сезон шашлыков открываем?
Картина бельгийского сюрреалиста Рене Магритта выставлена на торги за $64 млн. Аукцион проведет дом Christie’s 7 марта в Лондоне.
Картина «Близкий друг» 1958 года в последний раз участвовала в торгах в 1980-х. На картине представлены узнаваемые мотивы: мужчина в котелке и облака. За спиной мужчины плавают в воздухе багет и бокал вина.
Apple Pay может заработать в России уже в мае. Антимонопольные органы ЕС планируют одобрить план по открытию доступа к NFC в iPhone сторонним сервисам. Это позволит пользователям изменить стандартное платёжное приложение, в том числе в России.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии16
Приходят в компанию, а уходят от руководителей😉
Абсолютно верно, Владислав! Доброе утро!
Почему не за 30
серебренниковтысяч? Это прямо из серии: как на ровном месте поднять два смертных греха -- чревоугодие и гордыню.
27 - это 20) А 30 - уже 30😏
Маркетинг в действии?))
Маркетинг, психология) Совокупность факторов) Хотя, если кто-то готов купить кулич за 27 т.р., то и за 37возьмет)
тогда можно было бы 29 999.99
Тут явно не Христу люди поклоняются, а маммоне
А продажа всякой электронной гадости той же направленности в полтора раза возросла?
Не видела статистику, но, судя по тому, что я вижу на улицах города, ответ — да!