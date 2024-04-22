💥Обзор за выходные: шестидневная рабочая неделя, кулич за 27 тыс и подорожавший шашлычный набор

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Сегодня начинается шестидневная рабочая неделя. По ее окончании нас ждет четыре выходных (а для кого-то все двенадцать и даже пятнадцать). А вы сколько собираетесь отдыхать?

Администрация президента РФ не одобрила поправки законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных, подготовленные Минцифры. Представители крупного бизнеса и профильных ассоциаций надеются, что смягчающие обстоятельства попадут в заключительную версию законопроекта. Но этого не произойдет.

ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 16%, считает большинство экспертов. Риски разгона инфляции всё ещё есть. Цены подогревает высокий потребительский спрос и дефицит на рынке труда.

Минздрав сообщил о снижении продаж сигарет почти в полтора раза. В 2023 году розничные продажи сигарет и папирос сократились почти в 1,5 раза — с 1,46 тыс. штук до 1 тыс. штук на душу населения.

Телефонные мошенники под видом сотрудников банков массово предлагают россиянам загрузить якобы обновленную версию удаленного из App Store приложения банка. После его установки злоумышленники получают полный доступ к смартфону жертвы и его деньгам.

Туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines. Он потерял 430 тысяч рублей. По словам парня, в посадке отказали и другим пассажирам с российскими паспортами.

Еду из воздуха и солнечной энергии начали производить в Финляндии. Финский стартап Solar Foods делает еду необычным способом: выращивает протеин Solein из компонентов воздуха при помощи электроэнергии, а из этого ингредиента — уже готовые продукты. Компания надеется, что их белок будут использоваться для выпуска сыра, приготовления молочных коктейлей, а также в качестве ингредиента для замены яиц в лапше, макаронах и майонезе.