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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор к утру вторника: изъятие российских активов разрушит мировую экономику, мутация на МКС, отказ от полетов Turkish Airlines

Добавим в ленту самых свежих новостей на сегодня. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Нейросетевая модель Kandinsky 3.1 стала доступной для всех пользователей. Нейросеть дообучили на основе датасета эстетичных изображений, что позволило улучшить качество генераций. Также появилась функция бьютификации — при необходимости GigaChat Pro может дописать детальный промпт за пользователя, упрощая процесс создания изображений.

  • Москва оказалась на 99-м месте в рейтинге доходности жилья. Его лидером стал Норильск, где в период с 2021 по 2023 год стоимость квартир прибавила 29%.

  • Китайские университеты и исследовательские институты приобрели американские высокопроизводительные ИИ-чипы, несмотря на запрет США.

  • В России нужно создать орган управления наукой, как в СССР, считают эксперты-экономисты. Только так страна сможет достигнуть технологического суверенитета. Сейчас расходы на научные исследования в России не превышают 1% ВВП, число ученых сокращается, в том числе из-за «утечки мозгов», а санкции лишили страну доступа ко многим зарубежным технологиям. Эксперты предлагают остановить утечку, повысив размер стипендии аспирантам и ординаторам на уровне не менее МРОТ, а в будущем поднять зарплаты передовым научным работникам до $5–7 тысяч.

  • Китай в марте сократил прямые поставки машин и электротехнического оборудования в Россию. Китайский экспорт таких товаров снизился на 15% (до $2,9 млрд) по отношению к марту 2023-го.

  • Правительство Тайваня заявило, что более 760 статуй Чан Кайши, который правил островом почти три десятилетия, будут снесены.

    Этот шаг рассматривается как попытка стереть его наследие (откреститься от общего с Китаем прошлого) и «будет рассматриваться как недружественный жест по отношению к материковому Китаю».

  • Бактерии на МКС мутировали в условиях космоса в неизвестные формы, устойчивые к земным лекарствам.

    За всё время на МКС побывало более 300 космонавтов и каждый из них поневоле привозил с собой различные бактерии с Земли.

    Бактерии и грибы адаптировались к условиям на МКС и мутировали, изменившись до неузнаваемости. Теперь они невосприимчивы к земным медпрепаратам и учёные не знают, какой эффект они могут оказать на население планеты.

  • Возможное изъятие российских активов разрушит мировую экономику, в Европе понимают, что этого делать нельзя, заявила Матвиенко.

  • Посольство в Турции рекомендовало россиянам отказаться от полетов Turkish Airlines. Российское посольство в Анкаре посоветовало россиянам задуматься о целесообразности использования услуг Turkish Airlines. Дипмиссия сообщала, что сотрудники компании не пускают граждан России на рейсы в страны Латинской Америки.

  • Власти продлят требования по возврату валютной выручки до конца 2024.

  • В московских ресторанах заметили блюдо из мидий с шоколадом, бананом и m&m's. К порции подаётся картофель фри и багет.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!

Комментарии

11
  • VadimBA

    Возможное изъятие российских активов разрушит мировую экономику, в Европе понимают, что этого делать нельзя, заявила Матвиенко.

    В жёлтой жаркой Африке, в центральной её части
    Как-то вдруг вне графика случилося несчастье
    Слон сказал, не разобрав: "Видно, быть потопу
    В общем, так: один жираф влюбился в антилопу".

    (с) Высоцкий В.С.

      • VadimBA

        А матвиенко себя считает частью Европы?

        Какая разница, что она там считает.

  • Наталия Лукина
    шеф-редактор

    Бактерии на МКС мутировали в условиях космоса в неизвестные формы, устойчивые к земным лекарствам.

    Нам это в фильме "живое" показали... Космонавты, домой мы вас не ждем, пока!

  • Наталия Лукина
    шеф-редактор

    Зарплаты в России выросли на 12,7% с начала года, подсчитали в ЦБ. В среднем в январе–марте 2024 года работодатели указывали вознаграждение 64,2 тысячи рублей, уточняют в HH. Впервые за несколько лет предлагаемые работодателями зарплаты обогнали средние ожидания соискателей (63,7 тысячи рублей). Основная причина роста зарплат — дефицит кадров, который усилился в 2024 году из-за оттока мигрантов и демографической ситуации.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      В среднем в январе–марте 2024 года работодатели указывали вознаграждение 64,2 тысячи рублей, уточняют в HH.

      указать-то можно всё что угодно. Сколько по факту заплатили-то?

      и при чём тут какая-то НН ? Тут официальной статистике веры нету, а здесь на му-му и ху-ху ссылаются.

      Основная причина роста зарплат — дефицит кадров,

      в объявлениях-то? В объявлениях вся причина была как и на любом базаре

      - покупайте у меня, у меня дешевле всех

      - а сколько у других?

      - я не знаю сколько у других, но точно знаю что у меня дешевле.

      Ну так то о прадаже разговор был, а здесь всего лишь обратная ситуация - о покупке

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