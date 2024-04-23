💥Обзор к утру вторника: изъятие российских активов разрушит мировую экономику, мутация на МКС, отказ от полетов Turkish Airlines

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Нейросетевая модель Kandinsky 3.1 стала доступной для всех пользователей. Нейросеть дообучили на основе датасета эстетичных изображений, что позволило улучшить качество генераций. Также появилась функция бьютификации — при необходимости GigaChat Pro может дописать детальный промпт за пользователя, упрощая процесс создания изображений.
Москва оказалась на 99-м месте в рейтинге доходности жилья. Его лидером стал Норильск, где в период с 2021 по 2023 год стоимость квартир прибавила 29%.
Китайские университеты и исследовательские институты приобрели американские высокопроизводительные ИИ-чипы, несмотря на запрет США.
В России нужно создать орган управления наукой, как в СССР, считают эксперты-экономисты. Только так страна сможет достигнуть технологического суверенитета. Сейчас расходы на научные исследования в России не превышают 1% ВВП, число ученых сокращается, в том числе из-за «утечки мозгов», а санкции лишили страну доступа ко многим зарубежным технологиям. Эксперты предлагают остановить утечку, повысив размер стипендии аспирантам и ординаторам на уровне не менее МРОТ, а в будущем поднять зарплаты передовым научным работникам до $5–7 тысяч.
Китай в марте сократил прямые поставки машин и электротехнического оборудования в Россию. Китайский экспорт таких товаров снизился на 15% (до $2,9 млрд) по отношению к марту 2023-го.
Правительство Тайваня заявило, что более 760 статуй Чан Кайши, который правил островом почти три десятилетия, будут снесены.
Этот шаг рассматривается как попытка стереть его наследие (откреститься от общего с Китаем прошлого) и «будет рассматриваться как недружественный жест по отношению к материковому Китаю».
Бактерии на МКС мутировали в условиях космоса в неизвестные формы, устойчивые к земным лекарствам.
За всё время на МКС побывало более 300 космонавтов и каждый из них поневоле привозил с собой различные бактерии с Земли.
Бактерии и грибы адаптировались к условиям на МКС и мутировали, изменившись до неузнаваемости. Теперь они невосприимчивы к земным медпрепаратам и учёные не знают, какой эффект они могут оказать на население планеты.
Возможное изъятие российских активов разрушит мировую экономику, в Европе понимают, что этого делать нельзя, заявила Матвиенко.
Посольство в Турции рекомендовало россиянам отказаться от полетов Turkish Airlines. Российское посольство в Анкаре посоветовало россиянам задуматься о целесообразности использования услуг Turkish Airlines. Дипмиссия сообщала, что сотрудники компании не пускают граждан России на рейсы в страны Латинской Америки.
Власти продлят требования по возврату валютной выручки до конца 2024.
В московских ресторанах заметили блюдо из мидий с шоколадом, бананом и m&m's. К порции подаётся картофель фри и багет.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии11
В жёлтой жаркой Африке, в центральной её части
Как-то вдруг вне графика случилося несчастье
Слон сказал, не разобрав: "Видно, быть потопу
В общем, так: один жираф влюбился в антилопу".
(с) Высоцкий В.С.
А матвиенко себя считает частью Европы?
Какая разница, что она там считает.
Нам это в фильме "живое" показали... Космонавты, домой мы вас не ждем, пока!
Зарплаты в России выросли на 12,7% с начала года, подсчитали в ЦБ. В среднем в январе–марте 2024 года работодатели указывали вознаграждение 64,2 тысячи рублей, уточняют в HH. Впервые за несколько лет предлагаемые работодателями зарплаты обогнали средние ожидания соискателей (63,7 тысячи рублей). Основная причина роста зарплат — дефицит кадров, который усилился в 2024 году из-за оттока мигрантов и демографической ситуации.
указать-то можно всё что угодно. Сколько по факту заплатили-то?
и при чём тут какая-то НН ? Тут официальной статистике веры нету, а здесь на му-му и ху-ху ссылаются.
в объявлениях-то? В объявлениях вся причина была как и на любом базаре
- покупайте у меня, у меня дешевле всех
- а сколько у других?
- я не знаю сколько у других, но точно знаю что у меня дешевле.
Ну так то о прадаже разговор был, а здесь всего лишь обратная ситуация - о покупке