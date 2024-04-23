💥Обзор к утру вторника: изъятие российских активов разрушит мировую экономику, мутация на МКС, отказ от полетов Turkish Airlines

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Нейросетевая модель Kandinsky 3.1 стала доступной для всех пользователей. Нейросеть дообучили на основе датасета эстетичных изображений, что позволило улучшить качество генераций. Также появилась функция бьютификации — при необходимости GigaChat Pro может дописать детальный промпт за пользователя, упрощая процесс создания изображений.

Москва оказалась на 99-м месте в рейтинге доходности жилья. Его лидером стал Норильск, где в период с 2021 по 2023 год стоимость квартир прибавила 29%.

Китайские университеты и исследовательские институты приобрели американские высокопроизводительные ИИ-чипы, несмотря на запрет США.

В России нужно создать орган управления наукой, как в СССР, считают эксперты-экономисты. Только так страна сможет достигнуть технологического суверенитета. Сейчас расходы на научные исследования в России не превышают 1% ВВП, число ученых сокращается, в том числе из-за «утечки мозгов», а санкции лишили страну доступа ко многим зарубежным технологиям. Эксперты предлагают остановить утечку, повысив размер стипендии аспирантам и ординаторам на уровне не менее МРОТ, а в будущем поднять зарплаты передовым научным работникам до $5–7 тысяч.

Китай в марте сократил прямые поставки машин и электротехнического оборудования в Россию. Китайский экспорт таких товаров снизился на 15% (до $2,9 млрд) по отношению к марту 2023-го.

Правительство Тайваня заявило, что более 760 статуй Чан Кайши, который правил островом почти три десятилетия, будут снесены. Этот шаг рассматривается как попытка стереть его наследие (откреститься от общего с Китаем прошлого) и «будет рассматриваться как недружественный жест по отношению к материковому Китаю».

Бактерии на МКС мутировали в условиях космоса в неизвестные формы, устойчивые к земным лекарствам. За всё время на МКС побывало более 300 космонавтов и каждый из них поневоле привозил с собой различные бактерии с Земли. Бактерии и грибы адаптировались к условиям на МКС и мутировали, изменившись до неузнаваемости. Теперь они невосприимчивы к земным медпрепаратам и учёные не знают, какой эффект они могут оказать на население планеты.

Возможное изъятие российских активов разрушит мировую экономику, в Европе понимают, что этого делать нельзя, заявила Матвиенко.

Посольство в Турции рекомендовало россиянам отказаться от полетов Turkish Airlines. Российское посольство в Анкаре посоветовало россиянам задуматься о целесообразности использования услуг Turkish Airlines. Дипмиссия сообщала, что сотрудники компании не пускают граждан России на рейсы в страны Латинской Америки.

Власти продлят требования по возврату валютной выручки до конца 2024.