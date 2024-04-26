💥Обзор к утру пятницы: новая одежда для заключенных, сторис на Госуслугах, зарплатные долги достигли минимума

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

ФСИН презентовала концепт обновленной спецодежды для заключенных . Изменение одежды заключенных, как сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко, должно поспособствовать гуманизации условий их содержания. Мода от Минюста!

Сегодня ЦБ рассмотрит вопрос о ключевой ставке . Большинство экспертов ожидают ее сохранение на уровне 16%. Главный вопрос — будет ли пересмотрен прогноз средней ставки на год. Сейчас ЦБ планирует держать её на уровне 13,5–15,5%, но скорого понижения может не случиться.

Министерство торговли Турции выставило на продажу три пары кроссовок с подписью Майкла Джордана, застрявших на таможне, за 5 млн лир (14 млн руб.). Кому?

На Госуслугах появились сторис. Портал единых государственных услуг выпустил апдейт для мобильных платформ. В нем добавлен информационный блок в формате сторис. Функция доступна в последнем обновлении iOS и Android.

В Москве состоялась церемония вручения премии E+ Awards Russia в области маркетинговой эффективности. Больше всего наград в этом сезоне получили сразу три бренда: «Яндекс», «Тинькофф» и «МТС».

В Мурманске обезвредили гигантскую авиабомбу времен ВОВ. Снарядом времен ВОВ оказалась немецкая авиационная бомба SC-1000. Она содержала в себе 620 килограммов взрывчатого вещества.

Апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор Харви Вайнштейну за изнасилование в 2020 году. Судья во время процесса над Вайнштейном проявил предвзятость, позволив женщинам давать показания по обвинениям, которые не были частью дела. Теперь суд назначил новое судебное разбирательство. Вайнштейн останется в заключении, поскольку в 2022 году по другому делу его приговорили к тюремному заключению сроком в 16 лет.

Microsoft и Google получают все больше выгоды от того, что ИИ стимулирует спрос на облачные вычисления. Обе компании сообщили о возросшем интересе к инструментам ИИ. А также отметили, что планируют тратить еще больше средств на искусственный интеллект.

Зарплатные долги в России достигли минимума за последние 20 лет. С 2004 года они сократились в 80 раз: с 24 млрд рублей до 333 млн.

АвтоВАЗ планирует поднять цены на автомобили уже в мае.