💥Обзор к утру пятницы: новая одежда для заключенных, сторис на Госуслугах, зарплатные долги достигли минимума

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Сегодня ЦБ рассмотрит вопрос о ключевой ставке. Большинство экспертов ожидают ее сохранение на уровне 16%. Главный вопрос — будет ли пересмотрен прогноз средней ставки на год. Сейчас ЦБ планирует держать её на уровне 13,5–15,5%, но скорого понижения может не случиться.
ФСИН презентовала концепт обновленной спецодежды для заключенных. Изменение одежды заключенных, как сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко, должно поспособствовать гуманизации условий их содержания. Мода от Минюста!
Министерство торговли Турции выставило на продажу три пары кроссовок с подписью Майкла Джордана, застрявших на таможне, за 5 млн лир (14 млн руб.). Кому?
На Госуслугах появились сторис. Портал единых государственных услуг выпустил апдейт для мобильных платформ. В нем добавлен информационный блок в формате сторис. Функция доступна в последнем обновлении iOS и Android.
В Москве состоялась церемония вручения премии E+ Awards Russia в области маркетинговой эффективности. Больше всего наград в этом сезоне получили сразу три бренда: «Яндекс», «Тинькофф» и «МТС».
В Мурманске обезвредили гигантскую авиабомбу времен ВОВ. Снарядом времен ВОВ оказалась немецкая авиационная бомба SC-1000. Она содержала в себе 620 килограммов взрывчатого вещества.
Апелляционный суд Нью-Йорка отменил обвинительный приговор Харви Вайнштейну за изнасилование в 2020 году. Судья во время процесса над Вайнштейном проявил предвзятость, позволив женщинам давать показания по обвинениям, которые не были частью дела. Теперь суд назначил новое судебное разбирательство.
Вайнштейн останется в заключении, поскольку в 2022 году по другому делу его приговорили к тюремному заключению сроком в 16 лет.
Microsoft и Google получают все больше выгоды от того, что ИИ стимулирует спрос на облачные вычисления.
Обе компании сообщили о возросшем интересе к инструментам ИИ. А также отметили, что планируют тратить еще больше средств на искусственный интеллект.
Зарплатные долги в России достигли минимума за последние 20 лет. С 2004 года они сократились в 80 раз: с 24 млрд рублей до 333 млн.
АвтоВАЗ планирует поднять цены на автомобили уже в мае.
Пятницы, да, но нет. Второй четверг. Держимся!
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии7
эх скорей бы в тюрячку)
Возьми за основу деятельность Блиновской, верим, у тебя все получится, мечты сбываются))
Дама справа в хаки ничё так костюмчик, может за надзирателя сканать)).
У АвтоВаза видимо продажи попёрли, раз цена поднимают)).
"Выборы" закончились.
За повышение цен на свои услуги?
За крутое продвижение повышение цен на свои услуги))
Сам себя не похвалишь никто не похвалит.