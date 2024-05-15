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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор к утру субботы: оборот криптовалюты запретят, Олимпийский огонь отправился в Париж, промаркировали пиво для собак

Добавим в ленту самых свежих новостей. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Набиуллина: со второго квартала экономика начнет переходить к более сбалансированным темпам роста.

  • В Госдуму внесли новую версию законопроекта о майнинге и обороте криптовалюты в России. Оборот криптовалюты с 1 сентября 2024 года будет полностью запрещен. Исключение будет только для майнеров, майнинг-пулов и проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Также предлагается запретить рекламу криптовалют и их оборот.

  • Число фейковых банковских приложений за год выросло на 25%. В банках советуют не скачивать какие-либо приложения, не получив предварительно консультацию от сотрудников.

  • Олимпийский огонь отправился из Афин в Париж. Его путешествие продлится три месяца.

  • Клиенты криптобиржи Beribit осаждают башню «Федерация» в Москве, количество разозлённых вкладчиков продолжает только расти. Прямо сейчас больше 50 человек требуют вернуть 400 млн вложенных рублей, которые они не могут снять со своих счетов уже несколько дней.

  • Половина платежей России в Китай идут через посредников. В основном через Гонконг, Кыргызстан, Казахстан, ОАЭ. Услуги посредников стоят дорого: комиссия за одну сделку может составлять несколько тысяч долларов, также существует риск конфискации товаров в третьих странах. Однако другого выхода у многих компаний, торгующих с Китаем, просто нет.

  • В России промаркировали пиво для собак. Это безалкогольный напиток, содержащий хмель, дрожжи и витамины. Эксперимент по маркировке кормов для животных проходит в России с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.

  • В Москве во время репетиции и проведения парада в честь Дня Победы ограничат продажу алкоголя в центре и закроют магазины и заведения общепита на двух центральных улицах. Ограничения будут действовать 4, 5, 8 и 9 мая.

  • Исследователи Университета Британской Колумбии обнаружили, что люди лучше спят, когда нюхают людей, которых любят.

  • Обыски проходят в магазине кроссовок инфоблогера Артема Бриуса на Рождественке в Москве. Бизнесмена подозревают в торговле китайской подделкой под видом дизайнерских вещей.

  • Операторы связи блокируют в среднем около 300 тысяч «серых» номеров в неделю по требованию Роскомнадзора в рамках борьбы с серым рынком сим-карт. При этом большинство блокировок происходит из-за неверных данных абонентов.

  • Главная новость — наконец-то пятница суббота! Дождались! Осталось отработать, а потом шашлык, дача и отдых.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!

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Обзоры новостей

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