💥Обзор к утру субботы: оборот криптовалюты запретят, Олимпийский огонь отправился в Париж, промаркировали пиво для собак

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Набиуллина: со второго квартала экономика начнет переходить к более сбалансированным темпам роста.

В Госдуму внесли новую версию законопроекта о майнинге и обороте криптовалюты в России. Оборот криптовалюты с 1 сентября 2024 года будет полностью запрещен. Исключение будет только для майнеров, майнинг-пулов и проектов Банка России в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Также предлагается запретить рекламу криптовалют и их оборот.

Число фейковых банковских приложений за год выросло на 25%. В банках советуют не скачивать какие-либо приложения, не получив предварительно консультацию от сотрудников.

Олимпийский огонь отправился из Афин в Париж. Его путешествие продлится три месяца.

Клиенты криптобиржи Beribit осаждают башню «Федерация» в Москве, количество разозлённых вкладчиков продолжает только расти. Прямо сейчас больше 50 человек требуют вернуть 400 млн вложенных рублей, которые они не могут снять со своих счетов уже несколько дней.

Половина платежей России в Китай идут через посредников. В основном через Гонконг, Кыргызстан, Казахстан, ОАЭ. Услуги посредников стоят дорого: комиссия за одну сделку может составлять несколько тысяч долларов, также существует риск конфискации товаров в третьих странах. Однако другого выхода у многих компаний, торгующих с Китаем, просто нет.