Как пережить эти выходные бухгалтеру, который не может ходить

Дивиденды мая. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на май, ведь что? Ведь дивидендный сезон в самом разгаре, вот что. Компании объявляют и выплачивают годовые дивы за весь 2023 год, а также некоторые компании платят за первый квартал 2024.