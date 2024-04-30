Как пережить эти выходные бухгалтеру, который не может ходить

Коллеги моему копыту все. Придумайте, пожалуйста, что можно посмотреть, почитать, во что поиграть.
Я люблю сериалы. Какие посоветуете?))
Коллеги моему копыту все. Придумайте, пожалуйста, что можно посмотреть, почитать, во что поиграть.
Я люблю сериалы. Какие посоветуете?))
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Друзья, мало того, что я не смогла поехать в запланированную поездку, так у меня новая напасть - не могу наступать на ногу. Совсем. Давайте мне все вместе придумаем развлечения:сериалы, игры и тд.
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Комментарии2
У меня на первом месте - Клан сопрано
Завтра мне привезут костыль под локоть и я буду живее всех живых.