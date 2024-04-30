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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Как пережить эти выходные бухгалтеру, который не может ходить

Друзья, мало того, что я не смогла поехать в запланированную поездку, так у меня новая напасть - не могу наступать на ногу. Совсем. Давайте мне все вместе придумаем развлечения:сериалы, игры и тд.

Коллеги моему копыту все. Придумайте, пожалуйста, что можно посмотреть, почитать, во что поиграть.

Я люблю сериалы. Какие посоветуете?))

Комментарии

2
  • Наталия Лукина

    Завтра мне привезут костыль под локоть и я буду живее всех живых.

Наталия Лукина
Бухгалтеры

Как пережить эти выходные бухгалтеру, который не может ходить

Друзья, мало того, что я не смогла поехать в запланированную поездку, так у меня новая напасть - не могу наступать на ногу. Совсем. Давайте мне все вместе придумаем развлечения:сериалы, игры и тд.

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