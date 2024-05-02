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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: США ввели санкции против «Победа», шашлык провоцирует депрессию, зарплаты станут больше 100 тыс руб. к 2027 году

Добавим в ленту самых свежих новостей. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Восемь ежедневных газет США подали в суд на OpenAI и Microsoft, утверждая, что создатель ChatGPT скопировал их работу без разрешения и оплаты.

  • В новый санкционный пакет США вошли компании из Азербайджана, Бельгии, Китая, Словакии, Турции и ОАЭ.

    В Вашингтоне объяснили введение ограничений против них тем, что они помогают Москве обходить санкции и закупать оборудование за рубежом.

  • США ввели санкции против авиакомпании «Победа». Минфин страны объясняет эту меру тем, что компания эксплуатирует «изъятые» у зарубежных лизингодателей американские и европейские воздушные суда. Кроме того, американская сторона утверждает, что «Победа» участвует во ввозе в Россию авиакомпонентов американского происхождения

  • Из европейских библиотек за два года исчезли более 170 редких изданий книг русских писателей, в первую очередь Александра Пушкина.

    Злоумышленники заменяли книги из библиотек на высококачественные копии, часть изданий позже продали на аукционах в России.

  • В понедельник, 6 мая в московском регионе возможен снег, а на дороге гололедица.

  • Bloomberg: ключевая ставка в России не упадет ниже 10% до 2026 г.

    Высокие процентные ставки в долларах США оказывают давление на рубль и способствуют росту инфляции, сдерживая доходы от экспорта нефти и сохраняя высокий отток капитала.

  • Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам апреля составила 27,4 тыс. руб. в месяц, сократившись на 1% к марту. Двухкомнатные квартиры подорожали на 0,5%, до 40,5 тыс. руб. в месяц.

  • Миллиардеры из России с начала года стали богаче на $14,85 млрд. Первое место по приросту капитала среди россиян занял бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко. Состояние бизнесмена с начала года увеличилось на $5,51 млрд.

  • Илон Маск уволил почти всю команду Supercharger — сети станций быстрой подзарядки для электромобилей после сокращения штата Tesla более чем на 10%. Решение о сокращении команды из почти 500 человек привели в замешательство и обеспокоили руководство Rivian Automotive, Ford Motor и General Motors, которые используют зарядные разъемы Tesla для своих электромобилей.

  • Плохие новости к окончанию первой части майских праздников — шашлык провоцирует депрессию и бессонницу.

    Ученые из Турции обнаружили, что любимое многими блюдо может повысить риск развития депрессии и бессонницы. Это связано с наличием гликирований (КПГ) в поджаристой корочке, которая образуется при приготовлении.

    Человеческий организм способен безопасно обработать до 15 тысяч единиц КПГ в день, превышение этой нормы ускоряет процесс старения. Но, например, в 100 граммах свиного шашлыка содержится более 3 тысяч КПГ. Причем влияет это на всех — вне зависимости от пола и возраста человека.

  • Мы все сегодня.

  • «Ищи зерно!» Лукашенко заставил главу сельского хозяйства раскапывать землю руками. Таким образом президент хотел проверить глубину засева. После требования Лукашенко министр принялся копать землю руками в поисках зерна.

  • Среднемесячные зарплаты россиян станут больше 100 тысяч рублей к 2027 году, обещает Минэкономразвития.

  • С 1 мая переводы самому себе до ₽30 млн. в месяц стали бесплатными, остался лимит в ₽100 тыс. в месяц для переводов по СБП другому человеку.

  • Все государственные регистрационные знаки, которые выдаются при постановке автомобилей на учет, будут содержать значок российского флага.

  • В Лондоне перед Тауэрским мостом была обнаружена парящая в воздухе раздутая тетушка Мардж из «Гарри Поттера». Тетушка весит 96 кило, ростом 6,5 метром, а в ширину — 12 м.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!

Комментарии

27
  • Наталия Лукина

    Коллеги, доброе утро! У кого развилась депрессия после шашлыка?))

    • Ирина

      Судя по приведённым нормам, можно безопасно употреблять полкило шашлыка каждый день!

      • Наталия Лукина

        Полкило шашлыка каждый день, не каждый осилит. Поджелудочная от такой нагрузки крякнет))

        • Ирина

          Зато депрессии не будет)))

    • Регина

      а я думаю, чего я такая депрессивная в первый рабочий день после праздников)) Теперь поняла, шашлык всему виной!

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        а я думаю, чего я такая депрессивная в первый рабочий день после праздников)) Теперь поняла, шашлык всему виной!

        чё? так много схавали?

  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    шашлык провоцирует депрессию и бессонницу

    Шашлык провоцирует депрессию и бессонницу у тех, у кого нет денег на шашлык

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Шашлык провоцирует депрессию и бессонницу у тех, у кого нет денег на шашлык

      В той новости мне и ещё один момент отметился.

      Шашлык провоцирует депрессию и бессоницу по принчине того, что он ... как-то быстро заканчивается!

      А следующий бывает не так уж быстро.

  • Виктория В
    Главный бухгалтер

    Ученые из Турции обнаружили, что любимое многими блюдо может повысить риск развития депрессии и бессонницы

    Что за исследование, в каком издании опубликовано? Я не нашла даже ссылки на журнал.

      • Виктория В
        Главный бухгалтер

        Спасибо! Очень интересная статья. Оригинал позже почтаю еще, много вопросов есть. Там есть корелляция, но не показана причинно следственная связь.

        В статье буквально написано, что согласно этому исследованию пасхальные куличи тоже вредные, как и любые другие продукты при приготовлении с использованием высоких температур на гриле, жарке или запекании.

        Хлебушек, печенюшки, колетки, курочка - всё (

        Наверное более безопасно есть вареное или на пару или сувид )

        • Наталия Лукина

          Мне все эти исследования кажутся весьма сомнительными, добавила в обзор смеха ради))

          • Виктория В
            Главный бухгалтер

            По поводу бессонницы и шашлыка точно могу, что и курица и свинина и другое мясо для шашлыка содержит большое количество триптофана. Триптофан участвует в синтезе серотонина, мелатонина и холина. Это гормон "счастья", гормон сна и антидепрессант соответсвенно.

            Думаю, что беспокоиться насчет бессонницы точно не стоит. Насчет депрессий не знаю, это очень сложное состояние, очень много факторов влияет, но и гормоны играют немаловажную роль.

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