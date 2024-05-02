💥Обзор новостей: США ввели санкции против «Победа», шашлык провоцирует депрессию, зарплаты станут больше 100 тыс руб. к 2027 году

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Восемь ежедневных газет США подали в суд на OpenAI и Microsoft, утверждая, что создатель ChatGPT скопировал их работу без разрешения и оплаты.
В новый санкционный пакет США вошли компании из Азербайджана, Бельгии, Китая, Словакии, Турции и ОАЭ.
В Вашингтоне объяснили введение ограничений против них тем, что они помогают Москве обходить санкции и закупать оборудование за рубежом.
США ввели санкции против авиакомпании «Победа». Минфин страны объясняет эту меру тем, что компания эксплуатирует «изъятые» у зарубежных лизингодателей американские и европейские воздушные суда. Кроме того, американская сторона утверждает, что «Победа» участвует во ввозе в Россию авиакомпонентов американского происхождения
Из европейских библиотек за два года исчезли более 170 редких изданий книг русских писателей, в первую очередь Александра Пушкина.
Злоумышленники заменяли книги из библиотек на высококачественные копии, часть изданий позже продали на аукционах в России.
В понедельник, 6 мая в московском регионе возможен снег, а на дороге гололедица.
Bloomberg: ключевая ставка в России не упадет ниже 10% до 2026 г.
Высокие процентные ставки в долларах США оказывают давление на рубль и способствуют росту инфляции, сдерживая доходы от экспорта нефти и сохраняя высокий отток капитала.
Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам апреля составила 27,4 тыс. руб. в месяц, сократившись на 1% к марту. Двухкомнатные квартиры подорожали на 0,5%, до 40,5 тыс. руб. в месяц.
Миллиардеры из России с начала года стали богаче на $14,85 млрд. Первое место по приросту капитала среди россиян занял бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко. Состояние бизнесмена с начала года увеличилось на $5,51 млрд.
Илон Маск уволил почти всю команду Supercharger — сети станций быстрой подзарядки для электромобилей после сокращения штата Tesla более чем на 10%. Решение о сокращении команды из почти 500 человек привели в замешательство и обеспокоили руководство Rivian Automotive, Ford Motor и General Motors, которые используют зарядные разъемы Tesla для своих электромобилей.
Плохие новости к окончанию первой части майских праздников — шашлык провоцирует депрессию и бессонницу.
Ученые из Турции обнаружили, что любимое многими блюдо может повысить риск развития депрессии и бессонницы. Это связано с наличием гликирований (КПГ) в поджаристой корочке, которая образуется при приготовлении.
Человеческий организм способен безопасно обработать до 15 тысяч единиц КПГ в день, превышение этой нормы ускоряет процесс старения. Но, например, в 100 граммах свиного шашлыка содержится более 3 тысяч КПГ. Причем влияет это на всех — вне зависимости от пола и возраста человека.
Мы все сегодня.
«Ищи зерно!» Лукашенко заставил главу сельского хозяйства раскапывать землю руками. Таким образом президент хотел проверить глубину засева. После требования Лукашенко министр принялся копать землю руками в поисках зерна.
Среднемесячные зарплаты россиян станут больше 100 тысяч рублей к 2027 году, обещает Минэкономразвития.
С 1 мая переводы самому себе до ₽30 млн. в месяц стали бесплатными, остался лимит в ₽100 тыс. в месяц для переводов по СБП другому человеку.
Все государственные регистрационные знаки, которые выдаются при постановке автомобилей на учет, будут содержать значок российского флага.
В Лондоне перед Тауэрским мостом была обнаружена парящая в воздухе раздутая тетушка Мардж из «Гарри Поттера». Тетушка весит 96 кило, ростом 6,5 метром, а в ширину — 12 м.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего!
Комментарии27
Коллеги, доброе утро! У кого развилась депрессия после шашлыка?))
Судя по приведённым нормам, можно безопасно употреблять полкило шашлыка каждый день!
Полкило шашлыка каждый день, не каждый осилит. Поджелудочная от такой нагрузки крякнет))
Зато депрессии не будет)))
а я думаю, чего я такая депрессивная в первый рабочий день после праздников)) Теперь поняла, шашлык всему виной!
Он)))
чё? так много схавали?
Шашлык провоцирует депрессию и бессонницу у тех, у кого нет денег на шашлык
Согласна на все 100%!
В той новости мне и ещё один момент отметился.
Шашлык провоцирует депрессию и бессоницу по принчине того, что он ... как-то быстро заканчивается!
А следующий бывает не так уж быстро.
У меня и не начинался. А ваше изречение хорошо подойдет к сексу 😆
Что за исследование, в каком издании опубликовано? Я не нашла даже ссылки на журнал.
Спасибо! Очень интересная статья. Оригинал позже почтаю еще, много вопросов есть. Там есть корелляция, но не показана причинно следственная связь.
В статье буквально написано, что согласно этому исследованию пасхальные куличи тоже вредные, как и любые другие продукты при приготовлении с использованием высоких температур на гриле, жарке или запекании.
Хлебушек, печенюшки, колетки, курочка - всё (
Наверное более безопасно есть вареное или на пару или сувид )
Мне все эти исследования кажутся весьма сомнительными, добавила в обзор смеха ради))
По поводу бессонницы и шашлыка точно могу, что и курица и свинина и другое мясо для шашлыка содержит большое количество триптофана. Триптофан участвует в синтезе серотонина, мелатонина и холина. Это гормон "счастья", гормон сна и антидепрессант соответсвенно.
Думаю, что беспокоиться насчет бессонницы точно не стоит. Насчет депрессий не знаю, это очень сложное состояние, очень много факторов влияет, но и гормоны играют немаловажную роль.