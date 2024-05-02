💥Обзор новостей: США ввели санкции против «Победа», шашлык провоцирует депрессию, зарплаты станут больше 100 тыс руб. к 2027 году

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Восемь ежедневных газет США подали в суд на OpenAI и Microsoft, утверждая, что создатель ChatGPT скопировал их работу без разрешения и оплаты.

В новый санкционный пакет США вошли компании из Азербайджана, Бельгии, Китая, Словакии, Турции и ОАЭ. В Вашингтоне объяснили введение ограничений против них тем, что они помогают Москве обходить санкции и закупать оборудование за рубежом.

США ввели санкции против авиакомпании «Победа». Минфин страны объясняет эту меру тем, что компания эксплуатирует «изъятые» у зарубежных лизингодателей американские и европейские воздушные суда. Кроме того, американская сторона утверждает, что «Победа» участвует во ввозе в Россию авиакомпонентов американского происхождения

Из европейских библиотек за два года исчезли более 170 редких изданий книг русских писателей, в первую очередь Александра Пушкина. Злоумышленники заменяли книги из библиотек на высококачественные копии, часть изданий позже продали на аукционах в России.

В понедельник, 6 мая в московском регионе возможен снег, а на дороге гололедица.

Bloomberg: ключевая ставка в России не упадет ниже 10% до 2026 г. Высокие процентные ставки в долларах США оказывают давление на рубль и способствуют росту инфляции, сдерживая доходы от экспорта нефти и сохраняя высокий отток капитала.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) по итогам апреля составила 27,4 тыс. руб. в месяц, сократившись на 1% к марту. Двухкомнатные квартиры подорожали на 0,5%, до 40,5 тыс. руб. в месяц.

Миллиардеры из России с начала года стали богаче на $14,85 млрд. Первое место по приросту капитала среди россиян занял бенефициар СУЭК Андрей Мельниченко. Состояние бизнесмена с начала года увеличилось на $5,51 млрд.

Илон Маск уволил почти всю команду Supercharger — сети станций быстрой подзарядки для электромобилей после сокращения штата Tesla более чем на 10%. Решение о сокращении команды из почти 500 человек привели в замешательство и обеспокоили руководство Rivian Automotive, Ford Motor и General Motors, которые используют зарядные разъемы Tesla для своих электромобилей.

Плохие новости к окончанию первой части майских праздников — шашлык провоцирует депрессию и бессонницу. Ученые из Турции обнаружили, что любимое многими блюдо может повысить риск развития депрессии и бессонницы. Это связано с наличием гликирований (КПГ) в поджаристой корочке, которая образуется при приготовлении. Человеческий организм способен безопасно обработать до 15 тысяч единиц КПГ в день, превышение этой нормы ускоряет процесс старения. Но, например, в 100 граммах свиного шашлыка содержится более 3 тысяч КПГ. Причем влияет это на всех — вне зависимости от пола и возраста человека.