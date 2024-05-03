Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

ФНС всыпала по первое число очередному блогеру
Предприниматель рубит «капусту»
Программа доступное жилье в действии
Когда у Яндекса какой-то сбой
Семья Блиновских под окнами СИЗО
Отмывание денег
Когда у блогеров началась мания преследования
Дроби, не дроби! Внутренняя борьба предпринимателя
Присылайте в комментарии картины с подписями!
Комментарии13
Чудесно, пыталась выбрать, но не в этот раз. Все абсолютно в контексте!!!!! ни добавить, ни убавить (шедеврально)
Спасибо, Татьяна! Очень рада, что вам понравилось!
Наталия, приветствую! 🌹
Как всегда супер.⭐⭐⭐⭐⭐
Мне особенно понравилось про искушение :
"Дроби, не дроби! Внутренняя борьба предпринимателя"
Спасибо, Ольга!
Проводы налоговой проверки
"До свидания" Бернард Бломмерс, 1884 год
Замечательно))) А девочка плачет из-за доначислений?))
Из-за того, что они обещали вернуться
Ааа, тогда понятно))
это она от щастья! Нарушений было найдено не так много, как сами предполагали
Тоже отличный вариант))