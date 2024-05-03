Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

На Госуслугах будут тестировать новую платформу коммерческих согласий

Участники финансового рынка запустят новый сервис на Госуслугах, который позволит клиентам не вводить одни и те же личные данные при оформлении продукта, а просто дать согласие организации на использование той информации, которая уже есть в другой.