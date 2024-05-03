Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

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Присылайте в комментарии картины с подписями!

Комментарии

13
    • Наталия Лукина

      Спасибо, Татьяна! Очень рада, что вам понравилось!

  • Ольга Ульянова
    Аудитор-консультант

    Наталия, приветствую! 🌹

    Как всегда супер.⭐⭐⭐⭐⭐

    Мне особенно понравилось про искушение :

    "Дроби, не дроби! Внутренняя борьба предпринимателя"

  • Ирина

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