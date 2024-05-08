💥Обзор новостей: банки начнут согласовывать кредиты клиентов с их родственниками, цены на шоколад вырастут, сокращенный рабочий день

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Крупнейшая в мире плавучая солнечная электростанция в индийском Мадхья-Прадеше полностью разрушена штормом. Вызванные сильным ветром волны вырвали сотни солнечных панелей, разбив их и, что еще хуже, повредив подводные кабели, соединяющие устройства с электросетью.

Занялись наукой. Путин поручил с 2025 года поднять ежемесячные выплаты академикам РАН до 200 тысяч рублей, членкорам — до 100 тысяч.

Банки хотят обязать согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, чтобы предотвратить мошенничество. Такой законопроект Госдума может принять уже в весеннюю сессию. Доверенное лицо в течение 12 часов должно будет подтвердить или отклонить операцию. Инициативу поддерживают в ЦБ.

Число россиян, умерших в январе-феврале, превысило число родившихся в 1,6 раза — данные Росстата. Естественный прирост населения наблюдался всего в девяти регионах: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, Тыве и Республике Саха (Якутия).

Для трансформации российской экономики ЦБ нужно расширить контроль за движением капитала и ограничить компаниям его вывод из страны.

Илон Маск: Уоррену Баффету следует купить акции Tesla. Это очевидный шаг.

Цены на шоколад вырастут на 10-20% — об этом поставщики предупредили торговые сети. Производители пытаются корректировать отпускные цены на продукцию из шоколада из-за рекордного удорожания какао-бобов.

Укравшую почти 23 млн рублей кассиршу банка выпустили по УДО. В 2021 году девушка ограбила банк в Ачинске после рабочей смены, похитив из кассы 22,7 млн рублей. Половину суммы она отдала мужу, который был должен за проигрыш в карты, остальные средства ушли на развлечения и брендовые вещи. Украденные деньги девушка так и не вернула.

Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Турции, сообщает Интерфакс. Такой метод оплаты доступен более чем в 30 тысячах магазинов и ресторанов.

Президент Сальвадора Наиб Букеле в эфире американского FoxNews заявил, что федеральная резервная система не является федеральной и не имеет резервов.

Японские ученые сумели подавить ген, мешающий росту новых зубов. 🐭 Тесты на животных прошли успешно — новые зубы выросли у мышей, собак и хорьков.

Российские авиакомпании должны будут высаживать пассажиров при духоте в самолетах. Росавиация и Ространснадзор потребовали у авиаперевозчиков избегать ситуаций, когда пассажиры находятся в самолете при высоких температурах в салоне. Температура в пассажирских отсеках должна составлять 20-25 градусов Цельсия.

Apple анонсировала новые iPad Pro с диагональю 11 и 13 дюймов с процессором M4, OLED-дисплеем Ultra Retina XDR с яркостью до 1600 нит и новыми корпусами толщиной 5,1 и 5,3 мм.

Аргентина вводит в обращение банкноту номиналом 10000 песо, что эквивалентно примерно 11 долларам США.