Мемы от великих художников. Предпраздничный пост для поднятия настроения

Началась налоговая проверка
Рисуют схематоз
Можно я сегодня не пойду на работу?
Планы на выходные
Когда после отпуска пришла зарплата
Когда попросили поработать в праздники
Бухгалтер не дает предпринимателю дробить бизнес
Напишите в комментариях, какие картины вам понравились больше всего.
Комментарии15
Если внимательно рассмотреть картинку, то это ж вечный двигатель)
Интересный дресс-код у бухгалтера...
Это бухгалтер на удаленке)))
да-да)))
Однако
Это бухгалтер на удаленке)))
а зачем тогда директорша к нему домой приехала и собралась У НЕГО свой бизнес дробить? а он не даёт ей это сделать...
отлично все, но выбираю "Когда после отпуска пришла зарплата". Картины шедевральны, но и подписи к ним - прямо в точку. Так что выбираю сочетание картина+ комментарий к ней
Спасибо!!!
На комиссию по легализации ЗП
вызвалипригласили
В точку!!!