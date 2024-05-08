Мемы от великих художников. Предпраздничный пост для поднятия настроения

Штрафы за нарушения по персональным данным в 2024 году

В 2024 году штрафы за нарушение работы с персональными данными могут составлять до 1,5 млн руб., появились и новые составы правонарушений. Рассмотрим, как и на что обратить внимание, чтобы избежать миллионных санкций.