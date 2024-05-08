Мемы от великих художников. Предпраздничный пост для поднятия настроения

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Напишите в комментариях, какие картины вам понравились больше всего.

Комментарии

15
  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    Планы на выходные

    Если внимательно рассмотреть картинку, то это ж вечный двигатель)

    Бухгалтер не дает предпринимателю дробить бизнес

    Интересный дресс-код у бухгалтера...

    • Наталия Лукина

      Интересный дресс-код у бухгалтера...

      Это бухгалтер на удаленке)))

      Если внимательно рассмотреть картинку, то это ж вечный двигатель)

      да-да)))

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Это бухгалтер на удаленке)))

        а зачем тогда директорша к нему домой приехала и собралась У НЕГО свой бизнес дробить? а он не даёт ей это сделать...

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    отлично все, но выбираю "Когда после отпуска пришла зарплата". Картины шедевральны, но и подписи к ним - прямо в точку. Так что выбираю сочетание картина+ комментарий к ней

  • Revita
    Главный бухгалтер

    Питер Пауль Ру́бенс Даниэль в яме со львами

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