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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Разгрузочное меню

Добрый день, коллеги! Сегодня расскажу, что в меню после праздников. Судя по всему, у меня еще есть время подготовиться к лету, так что делюсь разгрузочным меню.
Что ест бухгалтер. Разгрузочное меню
фото freepik.com

Как прошли ваши праздники? Шашлыка, куличей и прочих излишеств было много?

Последние три дня у меня в меню сплошная капуста.

Капустный салат в различных вариациях. Но главное блюдо — капустные котлетки.

Сейчас пошла молоденькая капустка, так что можно не заморачиваться с предварительным отвариванием. Рецепт самый простой:

  • молоденькую капусту шинкуем;

  • добавляем зелень;

  • яичко;

  • манку или муку, кто что хочет.

  • обжариваем или запекаем (последний более полезный вариант), но мне нравится жаренная;

  • сверху кладем сметанку.

Это очень вкусно! А что у вас на обед в этот грустный понедельник?

Комментарии

13
  • Евгения Шестакова

    Вкуснятина, можно фарш добавить еще до кучи, кому посытнее нужно)

    • Наталия Лукина

      Отличный вариант, забрала в копилку

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      можно фарш добавить еще до кучи, кому посытнее нужно)

      а капусту... отсторнировать! (что бы ещё сытнее)

    • Наталия Лукина

      Вкусно и полезно! Класс!

      • Владислав Савушкин
        Бизнес консультант

        Я не дошла до жарки яиц на этих выходных )

        А я как-то незаметно перешел на яичницу только по выходным) На неделе вареные. Люблю булку с маслом и яйцом внутри🤩Да с чайком)))

        • Виктория В
          Главный бухгалтер

          Люблю булку с маслом и яйцом внутри

          Похоже на мой любимый бутерброд "наполеон" (не знаю почему так называется в моей голове). Кусочек батона с маслом потом по очереди выкладываются кружочки яйца и помидора, соль, петрушка.

  • Виктория В
    Главный бухгалтер

    Люблю овощные котлетки! 😍

    Шинкуем капусту и/или морковку добавляем лук, зелень, немного вареного риса, яйцо, соль/перец. Формируем котлетки, жарим/запекаем/на пару, добавляем сметану/сацибели. Такой рецепт для тех кто не ест мясо или как гарнир

    Мы использовали лишние вареные яйца: рыба по-польски. Там есть рыба внутри ))

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    • Наталия Лукина

      мммм очень аппетитно! Спасибо за интересный и явно вкусный рецепт!

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