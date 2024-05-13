Что ест бухгалтер. Разгрузочное меню

Добрый день, коллеги! Сегодня расскажу, что в меню после праздников. Судя по всему, у меня еще есть время подготовиться к лету, так что делюсь разгрузочным меню.

Как прошли ваши праздники? Шашлыка, куличей и прочих излишеств было много?

Последние три дня у меня в меню сплошная капуста.

Капустный салат в различных вариациях. Но главное блюдо — капустные котлетки.

Сейчас пошла молоденькая капустка, так что можно не заморачиваться с предварительным отвариванием. Рецепт самый простой:

молоденькую капусту шинкуем;

добавляем зелень;

яичко;

манку или муку, кто что хочет.

обжариваем или запекаем (последний более полезный вариант), но мне нравится жаренная;

сверху кладем сметанку.

Это очень вкусно! А что у вас на обед в этот грустный понедельник?