Что ест бухгалтер. Разгрузочное меню

Как прошли ваши праздники? Шашлыка, куличей и прочих излишеств было много?
Последние три дня у меня в меню сплошная капуста.
Капустный салат в различных вариациях. Но главное блюдо — капустные котлетки.
Сейчас пошла молоденькая капустка, так что можно не заморачиваться с предварительным отвариванием. Рецепт самый простой:
молоденькую капусту шинкуем;
добавляем зелень;
яичко;
манку или муку, кто что хочет.
обжариваем или запекаем (последний более полезный вариант), но мне нравится жаренная;
сверху кладем сметанку.
Это очень вкусно! А что у вас на обед в этот грустный понедельник?
Комментарии13
Вкуснятина, можно фарш добавить еще до кучи, кому посытнее нужно)
Отличный вариант, забрала в копилку
а капусту... отсторнировать! (что бы ещё сытнее)
Капустные котлетки огонь🤩
Яичница с фаршем и помидорки)
Вкусно и полезно! Класс!
Красиво получилось!
Я не дошла до жарки яиц на этих выходных )
А я как-то незаметно перешел на яичницу только по выходным) На неделе вареные. Люблю булку с маслом и яйцом внутри🤩Да с чайком)))
Похоже на мой любимый бутерброд "наполеон" (не знаю почему так называется в моей голове). Кусочек батона с маслом потом по очереди выкладываются кружочки яйца и помидора, соль, петрушка.
У меня это эггбургер)))
Это логичнее. Я запомню )
Люблю овощные котлетки! 😍
Шинкуем капусту и/или морковку добавляем лук, зелень, немного вареного риса, яйцо, соль/перец. Формируем котлетки, жарим/запекаем/на пару, добавляем сметану/сацибели. Такой рецепт для тех кто не ест мясо или как гарнир
Мы использовали лишние вареные яйца: рыба по-польски. Там есть рыба внутри ))
мммм очень аппетитно! Спасибо за интересный и явно вкусный рецепт!