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Наталия Лукина
Бухгалтерский аутсорсинг

Как бухгалтеру уйти в «аут». Как стартовать, где искать клиентов, на чем зарабатывать

Тема аутсорсинга стала популярной еще в пандемию, но и сейчас бухгалтерский аутсорс сохраняет свою актуальность, как у бухгалтеров, так и у предпринимателей. Расскажем, как не допустить ошибок при выходе из найма.
Как бухгалтеру уйти в «аут». Как стартовать, где искать клиентов, на чем зарабатывать

Рано или поздно почти любому бухгалтеру надоедает работа в офисе: вредный Юра из отдела продаж, вечно забывающий приносить закрывающие документы, и в целом работа «на дядю». Душа требует полета, свободы и разумного распределения своего рабочего времени. Если вы созрели к переходу на аутсорс, то стоит знать несколько правил, которые помогут наладить работу.

Плюсы и минусы бухаутсорсинга

Начнем с того, что в любом режиме работы есть как свои плюсы, так и свои минусы.

Плюсы работы бухаутсорсинга:

➕ вы отвечаете теперь только за себя и свои действия;

➕ теперь только вы влияете на свой доход — хотите берете 20 компаний, а можете взять 2;

➕ теперь вы сами выбираете клиентов;

➕ вы сами устанавливаете свой график работы;

➕ ваш рост в ваших руках. Можете вести несколько фирм как бухгалтер, а можете перерасти в руководителя собственной аутсорсинговой бухгалтерской компании.

Но в каждой бочке меда, есть ложка дегтя. У работы на себя есть свои минусы:

➖ вы сами должны искать клиентов;

➖ никаких оплачиваемых больничных, заболели — ваши проблемы, никто вас подменять не будет;

➖ всем известная поговорка как потопаешь, так и полопаешь,теперь про вас;

➖ теперь за организационные процессы в работе отвечаете тоже вы;

➖ вы будете вынуждены «обрастать» новыми специальностями: теперь вы и маркетолог, и менеджер по развитию, и финансовый директор. Также вам придется осваивать новые участки работы и постоянно прокачивать свои скиллы.

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Советы начинающим бухгалтерам-аутсорсерам

Вот несколько советов, которые облегчат вам жизнь в свободном плавании.

  1. Когда вы уйдете на аутсорс, вы лишитесь доступа к программным продуктам, которые необходимы для вашей работы — 1С, правовые базы, CRM. Подготовьте себе почву — приобретите их заранее. Некоторые из них есть в бесплатном доступе, например правовая база есть на «Клерке», каждый день мы пополняем ее новыми документами.

  2. Если вы впервые берете работу на аутсорсе, начните с услуг, которые вам хорошо знакомы, не стоит сразу брать участок, с которым вы раньше не сталкивались. Постепенно осваивайте новые задачи, двигайтесь от простого к сложному.

  3. Запустить сарафанное радио. Можно рассказать о том, что оказываете бухгалтерские услуги знакомым: в салоне красоты, на детской площадке, друзьям. Расскажите об этом в своих социальных сетях. Сделайте рассылку по старым клиентам. Комментируйте посты в каналах и на сайтах с потенциальными клиентами. Заполните описание «о себе» во всех  мессенджерах и профилях: Ольга Иванова, бухгалтер маркетплейсов.

    Регистрация бизнеса, сопровождение, консультации.

  4. Любой бухгалтер работает с персональными данными клиентов: ФИО, дата рождения, телефон, email. Поэтому обязательно зарегистрируйтесь в Роскомнадзоре в качестве оператора персданных.

Прокачивайте свои знания, ведь каждый клиент уникален, придется постигать специфику его бизнеса, чтобы оказывать услуги качественно.

В коллекции «Легкий старт на аутсорсе» наши эксперты собрали для васшесть онлайн-курсов с доступом на шесть месяцев. Каждый из курсов поможет освоить вам отдельный участок:

  • Курс-инструкция. Юридический минимум для бухгалтеракурс маст-хэв, для тех, кто хочет обезопасить себя от потенциальных рисков. Не забывайте, что бухгалтер рискует понести гражданскую и субсидиарную ответственность. Также на бухгалтера могут возложить возмещение ущерба, к которому он не причастен. Как этого не допустить, объяснят эксперты.

  • Онлайн-курс Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1Сон позволит вам легко войти в самый востребованный участок современного рынка. Вы узнаете о подводных камнях при работе с Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет. А также получите навыки от установки и настройки 1С до составления налоговых деклараций. После обучения сможете сразу войти в растущую сферу маркетплейсов. Разберетесь в специфике учета и налогообложения селлеров и получите новых клиентов, а также новый уровень доходов.

💡 Количество селлеров на маркетплейсах за последний год выросло в полтора раза, при этом бухгалтеров, знающих все нюансы работы в этой области, катастрофически не хватает.

  • Масштабирование бизнеса: онлайн-курс — Личный бренд бухгалтера. Личный бренд является важным инструментом для привлечения новых клиентов. На курсе разберитесь, что такое личный бренд и как с его помощью увеличить свой доход.

  • Онлайн-курс Как бухгалтерской фирме выстроить работу с клиентамина курсе научитесь управлять бухбизнесом так, чтобы он развивался. Этот курс сделал руководитель онлайн-сервиса по управлению бухфирмой. Он даст вам понимание, как строить работу с клиентами, а также готовые регламенты, примеры и схемы.

  • Курсы по тайм-менеджменту и практикумы. Как бухгалтеру всё успевать: работающие техники — универсальный тайм-менеджмент, самоорганизация и сохранение нервной системы — все в нескольких емких уроках от опытного психолога, аудитора и финансового директора. Узнаете, как снизить стресс от общения с проверяющими и развиваться дальше: расти по карьерной лестнице и повышать доход. Курсы-инструкции. Онлайн-курс Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция— рассказывает, как действовать системно при переходе на бухгалтерский аутсорс. Эксперты расскажут про опыт тех, кто успешно прошел путь от бухгалтера-наемника до востребованного аутсорсера.

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