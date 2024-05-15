Как бухгалтеру уйти в «аут». Как стартовать, где искать клиентов, на чем зарабатывать

Тема аутсорсинга стала популярной еще в пандемию, но и сейчас бухгалтерский аутсорс сохраняет свою актуальность, как у бухгалтеров, так и у предпринимателей. Расскажем, как не допустить ошибок при выходе из найма.

Рано или поздно почти любому бухгалтеру надоедает работа в офисе: вредный Юра из отдела продаж, вечно забывающий приносить закрывающие документы, и в целом работа «на дядю». Душа требует полета, свободы и разумного распределения своего рабочего времени. Если вы созрели к переходу на аутсорс, то стоит знать несколько правил, которые помогут наладить работу.

Плюсы и минусы бухаутсорсинга

Начнем с того, что в любом режиме работы есть как свои плюсы, так и свои минусы.

Плюсы работы бухаутсорсинга:

➕ вы отвечаете теперь только за себя и свои действия;

➕ теперь только вы влияете на свой доход — хотите берете 20 компаний, а можете взять 2;

➕ теперь вы сами выбираете клиентов;

➕ вы сами устанавливаете свой график работы;

➕ ваш рост в ваших руках. Можете вести несколько фирм как бухгалтер, а можете перерасти в руководителя собственной аутсорсинговой бухгалтерской компании.

Но в каждой бочке меда, есть ложка дегтя. У работы на себя есть свои минусы:

➖ вы сами должны искать клиентов;

➖ никаких оплачиваемых больничных, заболели — ваши проблемы, никто вас подменять не будет;

➖ всем известная поговорка как потопаешь, так и полопаешь,теперь про вас;

➖ теперь за организационные процессы в работе отвечаете тоже вы;

➖ вы будете вынуждены «обрастать» новыми специальностями: теперь вы и маркетолог, и менеджер по развитию, и финансовый директор. Также вам придется осваивать новые участки работы и постоянно прокачивать свои скиллы.

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Советы начинающим бухгалтерам-аутсорсерам

Вот несколько советов, которые облегчат вам жизнь в свободном плавании.

Когда вы уйдете на аутсорс, вы лишитесь доступа к программным продуктам, которые необходимы для вашей работы — 1С, правовые базы, CRM. Подготовьте себе почву — приобретите их заранее. Некоторые из них есть в бесплатном доступе, например правовая база есть на «Клерке», каждый день мы пополняем ее новыми документами. Если вы впервые берете работу на аутсорсе, начните с услуг, которые вам хорошо знакомы, не стоит сразу брать участок, с которым вы раньше не сталкивались. Постепенно осваивайте новые задачи, двигайтесь от простого к сложному. Запустить сарафанное радио. Можно рассказать о том, что оказываете бухгалтерские услуги знакомым: в салоне красоты, на детской площадке, друзьям. Расскажите об этом в своих социальных сетях. Сделайте рассылку по старым клиентам. Комментируйте посты в каналах и на сайтах с потенциальными клиентами. Заполните описание «о себе» во всех мессенджерах и профилях: Ольга Иванова, бухгалтер маркетплейсов. Регистрация бизнеса, сопровождение, консультации. Любой бухгалтер работает с персональными данными клиентов: ФИО, дата рождения, телефон, email. Поэтому обязательно зарегистрируйтесь в Роскомнадзоре в качестве оператора персданных.

Прокачивайте свои знания, ведь каждый клиент уникален, придется постигать специфику его бизнеса, чтобы оказывать услуги качественно.

В коллекции «Легкий старт на аутсорсе» наши эксперты собрали для васшесть онлайн-курсов с доступом на шесть месяцев. Каждый из курсов поможет освоить вам отдельный участок:

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