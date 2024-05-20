Не будь мелочным! ЦБ запустил акцию по обмену железной мелочи на бумажные деньги

Банк России решил избавить россиян от железной мелочи. Он запустил акцию «Монетная неделя». Все желающие смогут принести мелочь в банк и без комиссии обменять ее на бумажные купюры или зачислить средства на свой счет.

Отличную акцию начал ЦБ. Банк решил избавить нас от накопившейся мелочи. Наверняка, у каждого дома есть баночка, в которой скапливается мелочевка, эта банка стоит годами, а это все-таки деньги!

В 2023 году во время акции «Монетная неделя» граждане принесли в банки более 20 млн монет, весом более 87 тонн. В итоге банки обменяли монеты на купюры на 83 млн рублей. Чаще всего встречались монеты номиналом 10 рублей и 1 рубль.

Ограничений ни по количеству, ни по состоянию железных монет нет: ЦБ обещает принимать даже окисленные и погнутые монеты, но выпущенные с 1997 года. Главное условие — у человека, пришедшего их сдать, должен быть паспорт. В банке рекомендуют заранее рассортировать монеты по номиналу — так вы потратите меньше времени на обмен.

«Сегодня набирают популярность безналичные расчеты, людям проще расплачиваться картой, чем наличными, поэтому покупатели не спешат нести мелочь в магазины. Между тем, в обращении находится огромное количество монет, на каждого жителя страны их приходится почти 500 штук — в среднем это 1,5 килограмма или 850 рублей по сумме. Большая их часть в оборот не возвращается, а оседает в карманах и копилках. «Монетная неделя» позволит вернуть металлические деньги в оборот и сократит расходы государства на чеканку новых монет», — объяснил первый заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО Владимир Кныш.

Акция стартует с с 20 мая и продлится до 2 июня. Можно будет принести монеты в банк и обменять их на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет. В акции примут участие около четырёх тысяч подразделений 146 банков. Список участников и адреса отделений банков, принимающих мелочь, размещен на сайте монетнаянеделя.рф.