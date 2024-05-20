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Наталия Лукина
Банки

Не будь мелочным! ЦБ запустил акцию по обмену железной мелочи на бумажные деньги

Банк России решил избавить россиян от железной мелочи. Он запустил акцию «Монетная неделя». Все желающие смогут принести мелочь в банк и без комиссии обменять ее на бумажные купюры или зачислить средства на свой счет.
Не будь мелочным! ЦБ запустил акцию по обмену железной мелочи на бумажные деньги
фото freepik.com

Отличную акцию начал ЦБ. Банк решил избавить нас от накопившейся мелочи. Наверняка, у каждого дома есть баночка, в которой скапливается мелочевка, эта банка стоит годами, а это все-таки деньги!

В 2023 году во время акции «Монетная неделя» граждане принесли в банки более 20 млн монет, весом более 87 тонн. В итоге банки обменяли монеты на купюры на 83 млн рублей. Чаще всего встречались монеты номиналом 10 рублей и 1 рубль.

Ограничений ни по количеству, ни по состоянию железных монет нет: ЦБ обещает принимать даже окисленные и погнутые монеты, но выпущенные с 1997 года. Главное условие — у человека, пришедшего их сдать, должен быть паспорт. В банке рекомендуют заранее рассортировать монеты по номиналу — так вы потратите меньше времени на обмен.

«Сегодня набирают популярность безналичные расчеты, людям проще расплачиваться картой, чем наличными, поэтому покупатели не спешат нести мелочь в магазины. Между тем, в обращении находится огромное количество монет, на каждого жителя страны их приходится почти 500 штук — в среднем это 1,5 килограмма или 850 рублей по сумме. Большая их часть в оборот не возвращается, а оседает в карманах и копилках. «Монетная неделя» позволит вернуть металлические деньги в оборот и сократит расходы государства на чеканку новых монет», — объяснил первый заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО Владимир Кныш.

Акция стартует с с 20 мая и продлится до 2 июня. Можно будет принести монеты в банк и обменять их на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет. В акции примут участие около четырёх тысяч подразделений 146 банков. Список участников и адреса отделений банков, принимающих мелочь, размещен на сайте монетнаянеделя.рф.

Комментарии

21
  • Татьяна

    Наверняка, у каждого дома есть баночка, в которой скапливается мелочевка,

    И не одна. Но в банк не понесу - это мой пенсионный фонд! Шутка)))

    заранее рассортировать монеты по номиналу

    В банках вроде шайтан-машина есть, которая все монеты общей кучей пересчитывает.

    • Крестик-нолик

      Но в банк не понесу

      Я тоже. Потому что у нас в городе очень плохая вода в водопроводе, и я, как и очень многие лобненцы, покупаю фильтрованную воду в аппаратах, которые установили на стенах жилых домов. Стоит эта вода 5 рублей за литр, стандартная "баклажка" - 5 литров, а аппарат бумажные 5- и 10-рублевые купюры не принимает - только монеты))

    • Наталия Лукина

      Но в банк не понесу - это мой пенсионный фонд!

      Я также эту банку называю))) Накопления))

      В банках вроде шайтан-машина есть, которая все монеты общей кучей пересчитывает.

      До чего дошел прогресс! Я толь ко в банк с такой шайтан-машиной хочу, все это пересчитывать самой лень

  • VadimBA

    В акции примут участие около четырёх тысяч подразделений 146 банков.

    Мне одному цифра 146 что-то напоминает?

    • Наталия Лукина

      Согласна! У меня тоже давно банка с мелочью копится, ей уже убить можно запросто. Но сортировать лень

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        И большая банка? а убить и одной монеткой можно.

        ну и почему нельзя ту же самую банку на текущие покупки растратить?

        • Наталия Лукина

          Это даже не банка, а чан огромный, туда все кому мелочь в карманах мешала, все скидывают лет 15 уже. Потому что не охота тратить время стоя на кассе, я вообще без карты даже хожу, только телефон, бумажные деньги года два в глаза не видела, а железные - уже раритет))

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            чан огромный, туда все кому мелочь в карманах мешала, все скидывают лет 15 уже.

            а почему за 15 лет не берёте оттуда? а только туда?

            я вообще без карты даже хожу, только телефон, бумажные деньги года два в глаза не видела, а железные - уже раритет))

            откуда же тогда копятся железные?

            • Наталия Лукина

              откуда же тогда копятся железные?

              Они уже пару лет без движения лежат, никто ничего не кладет, никто не берет)) Думаю, там тысячи на 4 будет точно, а то и на 5. Это НЗ))

        • Ирина

          а убить и одной монеткой можно.

          Это как? Свернуть в трубочку?

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            Это как? Свернуть в трубочку?

            рекламировать, как и распространять информацию о способах употребления наркотиков и способах убийства и/или самоубийства запрещено не то что правилами сайта, а Уголовным Законодательством!

            Так что Вы мменя не подстрекайте на преступления

            • Ирина

              Что вы! Как можно?!

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Не будь мелочным! ЦБ запустил акцию по обмену железной мелочи на бумажные деньги

Банк России решил избавить россиян от железной мелочи. Он запустил акцию «Монетная неделя». Все желающие смогут принести мелочь в банк и без комиссии обменять ее на бумажные купюры или зачислить средства на свой счет.

Не будь мелочным! ЦБ запустил акцию по обмену железной мелочи на бумажные деньги
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