Не будь мелочным! ЦБ запустил акцию по обмену железной мелочи на бумажные деньги

Отличную акцию начал ЦБ. Банк решил избавить нас от накопившейся мелочи. Наверняка, у каждого дома есть баночка, в которой скапливается мелочевка, эта банка стоит годами, а это все-таки деньги!
В 2023 году во время акции «Монетная неделя» граждане принесли в банки более 20 млн монет, весом более 87 тонн. В итоге банки обменяли монеты на купюры на 83 млн рублей. Чаще всего встречались монеты номиналом 10 рублей и 1 рубль.
Ограничений ни по количеству, ни по состоянию железных монет нет: ЦБ обещает принимать даже окисленные и погнутые монеты, но выпущенные с 1997 года. Главное условие — у человека, пришедшего их сдать, должен быть паспорт. В банке рекомендуют заранее рассортировать монеты по номиналу — так вы потратите меньше времени на обмен.
«Сегодня набирают популярность безналичные расчеты, людям проще расплачиваться картой, чем наличными, поэтому покупатели не спешат нести мелочь в магазины. Между тем, в обращении находится огромное количество монет, на каждого жителя страны их приходится почти 500 штук — в среднем это 1,5 килограмма или 850 рублей по сумме. Большая их часть в оборот не возвращается, а оседает в карманах и копилках. «Монетная неделя» позволит вернуть металлические деньги в оборот и сократит расходы государства на чеканку новых монет», — объяснил первый заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО Владимир Кныш.
Акция стартует с с 20 мая и продлится до 2 июня. Можно будет принести монеты в банк и обменять их на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет. В акции примут участие около четырёх тысяч подразделений 146 банков. Список участников и адреса отделений банков, принимающих мелочь, размещен на сайте монетнаянеделя.рф.
Комментарии21
И не одна. Но в банк не понесу - это мой пенсионный фонд! Шутка)))
В банках вроде шайтан-машина есть, которая все монеты общей кучей пересчитывает.
Я тоже. Потому что у нас в городе очень плохая вода в водопроводе, и я, как и очень многие лобненцы, покупаю фильтрованную воду в аппаратах, которые установили на стенах жилых домов. Стоит эта вода 5 рублей за литр, стандартная "баклажка" - 5 литров, а аппарат бумажные 5- и 10-рублевые купюры не принимает - только монеты))
Я также эту банку называю))) Накопления))
До чего дошел прогресс! Я толь ко в банк с такой шайтан-машиной хочу, все это пересчитывать самой лень
Мне одному цифра 146 что-то напоминает?
видимо да)
Вот! Надо собраться и отнести. Надеюсь, очередей не будет)
Согласна! У меня тоже давно банка с мелочью копится, ей уже убить можно запросто. Но сортировать лень
И большая банка? а убить и одной монеткой можно.
ну и почему нельзя ту же самую банку на текущие покупки растратить?
Это даже не банка, а чан огромный, туда все кому мелочь в карманах мешала, все скидывают лет 15 уже. Потому что не охота тратить время стоя на кассе, я вообще без карты даже хожу, только телефон, бумажные деньги года два в глаза не видела, а железные - уже раритет))
а почему за 15 лет не берёте оттуда? а только туда?
откуда же тогда копятся железные?
Они уже пару лет без движения лежат, никто ничего не кладет, никто не берет)) Думаю, там тысячи на 4 будет точно, а то и на 5. Это НЗ))
Это как? Свернуть в трубочку?
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Так что Вы мменя не подстрекайте на преступления
Что вы! Как можно?!