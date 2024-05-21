💥Обзор новостей: Бакальчук за прогрессивную шкалу НДФЛ, духи и лосьоны начнут маркировать, аттракционы опасны

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Производителей духов и лосьонов в РФ обяжут покончить с парфюмерным алкоголизмом. Власти обратили внимание на то, что косметические лосьоны, тоники, душистые воды и другая подобная продукция, в которой есть этиловый спирт, россиянами приобретается как питьевой алкоголь. Федсобрание предложило ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%. Законопроект о маркировке фунфыриков внесли в Госдуму.

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект постановления правительства о внесении вещества «Тапентадол», которое используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств.

Разработчики приблизились к выпуску отечественного нейроимпланта, позволяющего вернуть зрение абсолютно незрячим людям. Как заявили в компании, в ближайшее время начнутся исследования с участием добровольцев.

Правительство России приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года.

Россияне стали меньше досрочно гасить ипотеку, следует из статистики ЦБ. Досрочные погашения ипотеки в России упали до минимума за полтора года.

Wildberries начинает продажи автомобилей Lada. Автомобили Lada появятся в продаже на маркетплейсе, на первом этапе их смогут купить жители Волгоградской области.

Microsoft анонсировала компьютеры с искусственным интеллектом, цена начинается от $999. Производить их будут все партнёры компании — Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer и Asus, а также сама Microsoft.

Граждане с допуском к гостайне обязаны будут за месяц уведомлять ФСБ о выезде за границу. Указ подписан президентом.

Из-за проблем с платежами сроки поставок запчастей выросли почти в два раза в этом году. Средние сроки доставки деталей из Китая составляют 45 дней, а из ОАЭ — от полутора до трех месяцев. В результате средний срок ремонта по ОСАГО теперь достигает 50 дней.

У 80% аттракционов в стране закончился срок эксплуатации. Допустимый срок службы почти всех аттракционов составляет 10 лет. Практически 80% каруселей его превысили, хотя при своевременном ремонте они могут прослужить и до 50 лет.