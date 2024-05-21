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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Бакальчук за прогрессивную шкалу НДФЛ, духи и лосьоны начнут маркировать, аттракционы опасны

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Производителей духов и лосьонов в РФ обяжут покончить с парфюмерным алкоголизмом. Власти обратили внимание на то, что косметические лосьоны, тоники, душистые воды и другая подобная продукция, в которой есть этиловый спирт, россиянами приобретается как питьевой алкоголь. Федсобрание предложило ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%. Законопроект о маркировке фунфыриков внесли в Госдуму.

  • Министерство здравоохранения РФ подготовило проект постановления правительства о внесении вещества «Тапентадол», которое используется для обезболивания при острых и хронических болевых синдромах, в список наркотических средств.

  • Разработчики приблизились к выпуску отечественного нейроимпланта, позволяющего вернуть зрение абсолютно незрячим людям. Как заявили в компании, в ближайшее время начнутся исследования с участием добровольцев.

  • Правительство России приостанавливает действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года.

  • Россияне стали меньше досрочно гасить ипотеку, следует из статистики ЦБ. Досрочные погашения ипотеки в России упали до минимума за полтора года.

  • Wildberries начинает продажи автомобилей Lada. Автомобили Lada появятся в продаже на маркетплейсе, на первом этапе их смогут купить жители Волгоградской области.

  • Microsoft анонсировала компьютеры с искусственным интеллектом, цена начинается от $999. Производить их будут все партнёры компании — Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer и Asus, а также сама Microsoft.

  • Граждане с допуском к гостайне обязаны будут за месяц уведомлять ФСБ о выезде за границу. Указ подписан президентом.

  • Из-за проблем с платежами сроки поставок запчастей выросли почти в два раза в этом году. Средние сроки доставки деталей из Китая составляют 45 дней, а из ОАЭ — от полутора до трех месяцев. В результате средний срок ремонта по ОСАГО теперь достигает 50 дней.

  • У 80% аттракционов в стране закончился срок эксплуатации.

    Допустимый срок службы почти всех аттракционов составляет 10 лет. Практически 80% каруселей его превысили, хотя при своевременном ремонте они могут прослужить и до 50 лет.

  • Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук высказалась за введение прогрессивной шкалы налогообложения в России. Самая богатая женщина России уверена, что это поможет развитию малого и среднего бизнеса.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

3
  • Наталия Лукина

    Еще поделюсь красивой фотографией, сделала у своего дома

    Изображение WhatsApp 2024-05-21 в 09.06.36_6980e419.jpg
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    другая подобная продукция, в которой есть этиловый спирт, россиянами приобретается как питьевой алкоголь. Федсобрание предложило ввести обязательную маркировку непищевой продукции, если объем спирта в ней превышает 10%.

    Валюшка считает, что этакий выпивоха, который уже привык потреблять "косметические лосьоны, тоники, душистые воды и другая подобная" назавтра увидит на привычном пузырёчке марку и сразу от этого откажется?

    Я не догоняю связь между питиём огуречного лосьона и наличием на нём марки - может кто пояснит?

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