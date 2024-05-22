💥Обзор новостей: ученые успешно разморозили мозг, Россия и Китай навсегда перестали использовать доллар, ставку могут повысить в июне

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Число богатых россиян с капиталом выше 100 млн рублей выросло за год в полтора раза и составило 22 тысячи человек. Рост накоплений у богатых граждан обусловлен сокращением оттока капитала из России.
Россия и Китай навсегда перестали использовать доллар США. Теперь 90% их торговли ведется с использованием их собственных валют — российского рубля и китайского юаня. Это решение было озвучено во время дискуссии Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
До 24 мая Роспотребнадзор отвечает на вопросы о детском отдыхе и качестве детских товаров.
Родители могут узнать, как выбрать лагерь, собрать ребенка на летний отдых, какие требования предъявляются к детской одежде, обуви, книгам, игрушкам и питанию. Телефон: 8 800 555 49 43.
Ирландия готовится признать Палестину как государство. Ожидается, что его признают еще две страны ЕС.
OpenAI анонсировала новую модель ChatGPT. Она может распознавать и понимать видео, аудио и даже эмоции в вашем голосе.
Ученые заморозили и успешно разморозили клетки мозга человека — без повреждений, сохранив функции нейронов.
Они разработали химическую смесь MEDY и нанесли ее перед заморозкой. Даже спустя 1,5 года размороженные нейроны продолжали работать как раньше.
В Беларусь запретили ввозить дезодоранты, ковры, пиво, мыло, средства для кожи и волос, мужскую одежду из стран Балтии, Польши и Чехии.
Минобороны предложило сдвинуть границу России с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Ведомство считает, что текущая граница была утверждена в 1985 году и не соответствует текущей «географической обстановке».
ЦБ будет рассматривать сценарий повышения ключевой ставки на июньском заседании. Последние данные указывают на усиление аргументов в пользу жесткой денежно-кредитной политики, уточнил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Вариант коронавируса FLiRT выявлен в России, но опасности он не представляет, доминирует по-прежнему омикрон, сообщили в Роспотребнадзоре.
Госдума приняла закон о запрете списывать пенсии детей-инвалидов в счет долгов их родителей. После вступления закона в силу под защиту будут взяты не только пенсии детей-инвалидов, но и социальные доплаты к пенсии и доплаты по случаю потери кормильца.
В Бабушкинском районе Москвы удав сбежал из дома и «заглянул» в гости к соседям. Днем 21 мая в Службу 112 позвонила жительница одной из квартир столичного района. Она сообщила, что из ее унитаза выползал огромный удав. Плюс фобия в копилочку.
Цыплята могут общаться друг с другом и с мамой-курицей еще до того, как вылупятся.
Если мама ненадолго отлучится и почувствует какие-либо признаки беспокойства, исходящие от яиц, она быстро переместится к своему гнезду, издавая звуки, а птенцы издают радостный писк внутри яиц. Для этого у них есть специальная система звуков — их около 24.
Количество дел о банкротстве в арбитражных судах за I квартал выросло на 40% год к году. По некоторым категориям гражданских дел, например по делам о взыскании с граждан кредитной задолженности в приказном порядке, рост составил 12%.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии5
Среда пришла - неделя прошла😉Всем отличного дня🚀
Владислав оптимист))
- Если убрать из твоего блога управленку, кто ты без нее?
- Оптимист, провокатор,...далее по списку😎
Никогда не говори "навсегда"...