🔥Пост на прокачку! В Трибуне теперь можно прокачивать свои статьи

На «Клерке» вышел новый релиз. Наша команда добавила супер опцию для пользователей Трибуну — платное продвижение постов. Расскажем, как это будет работать. Ставьте лайк и забирайте в закладки!

У школьников есть одно большое преимущество — их сочинения гарантированно прочитает хотя бы один человек — учитель. У публикаций в интернете таких гарантий нет. Они могут «залететь» и собрать много просмотров, комментариев и лайков, а могут «пролететь». От последнего никто не застрахован. И пользователи Трибуны, и маркетологи, и редакция — все одинаково переживают за охват аудитории, но у нас нет гарантии, что статья будет популярной. Так было до сегодняшнего дня!

Сегодня на «Клерке» вышел новый релиз. Наша команда добавила супер функцию для пользователей Трибуну — платное продвижение постов. С сегодняшнего дня авторы могут набрать большее количество просмотров под своими постами, заплатив скромную сумму, выбрав один из наших новых тарифов.

На данный момент мы предлагаем вам пять тарифов платной прокачки вашего поста.

После оплаты ваш пост будет появляться между статьями Трибуны и комментариями. Вы уже, скорее всего, заметили, что когда открываешь пост, там видна другая публикация. Выглядит это так.

Пока посты с продвижением будут появляться под статьями над комментариями только в Трибуне, но совсем скоро они начнут появляться и в новостях, и под статьями редакции. Такой способ «прокачки» намного эффективнее, чем закреп на главной странице портала, потому что суммарный трафик всех страниц, где есть продвижение, гораздо больше.

Если вы заплатили 500 рублей, то ваш пост гарантированно посмотрят 1000 раз. Пока это не произойдет, пост так и будет продвигаться. Автору и модераторам будет доступна под постом статистика продвижения.

Но даже платное продвижение не исключает качественную работу над публикациями. Чем интереснее пост, обложка и заголовок, тем выше вероятность, что ваши публикации получат высокие охваты и наберут много лайков и комментариев.

Максимально заинтересовывайте читателей: пишите крутые тексты, рисуйте в ИИ классные обложки, добавляйте опросники и викторины, оставляйте вопрос по теме поста для дальнейшего обсуждения в комментариях. Все это ваши инструменты бесплатного продвижения. Но если что-то не получается или важно набрать большое количество просмотров под определенной статьей, воспользуйтесь новой опцией — платное продвижение постов в Трибуне. Гарантируем оплаченное число просмотров без накрутки, у нас все по-честному!