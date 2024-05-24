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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: день кадровика, рабочую пятницу для женщин могут сократить, Wildberries передадут наемному менеджеру

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • 24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Язык, на котором мы говорим и пишем сегодня, зародился более тысячи лет назад. Оформиться ему помогли два брата-проповедника родом из Греции, чьи имена знакомы нам еще со школы, — Кирилл и Мефодий. Именно им мы и другие носители языков славянской группы должны быть благодарны за то, как именно говорим и пишем.

  • Еще один важный праздник — сегодня в России отмечается День кадрового работника. Дата приурочена к историческому событию. 24 мая 1835 года вышло первое постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму», которое регулировало отношения начальника и подчиненного.

  • В Госдуме хотят сократить рабочую пятницу для женщин на два часа. Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты.

  • Toyota Motor решила выйти из числа спонсоров Олимпийских игр и не будет продлевать контракт с МОК. Как сообщает Kyodo, это связано, в частности, с недовольством эффективностью использования предоставляемых средств.

  • Минтранс РФ предложил штрафовать авиакомпании или приостанавливать их деятельность за ошибки при передаче данных о билетах в информационную систему.

    Ведомство объяснило инициативу участившимися жалобами пассажиров.

  • Оператор карт «Мир» подал заявку в Роспатент на регистрацию нового платежного бренда Papayya. Речь может идти о новой системе трансграничных переводов или о платежной карте для туристов.

  • Заморозки в начале мая разогнали цены на клубнику в рознице почти до 600 рублей за килограмм. Это на 20% больше, чем год назад.

  • Бакальчук передаст управление Wildberries наемному менеджеру. Исполнительным директором станет Ольга Наумова, в прошлом топ-менеджер «Магнита» и X5 Group.

  • Правительство предложило лишать прав на 1,5 года за скрытие номеров. Сейчас за такое правонарушение предусматривается лишение прав на три месяца.

  • Telegram запустит внутреннюю валюту Telegram Stars на блокчейне TON, для оплаты цифровых товаров в ботах и приложениях, комиссия составит около 30%.

  • Московская биржа планирует предложить инвесторам доступ к рынкам Индии, Филиппин и Вьетнама.

  • Десятки тысяч генетически модифицированных комаров были выпущены в африканском государстве Джибути, чтобы остановить распространение малярийных насекомых. Доработанные комары-самцы несут специальный ген, который не позволяет их потомству женского пола дожить до зрелого возраста, а только самки кусаются и распространяют малярию.

  • В Москву в воскресенье, 26 мая, придет аномальная жара — столбики термометров покажут до 26-28 градусов тепла.

  • Пятница, коллеги! Ура!

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

15
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    спасибо за напоминалку (это я про день кадрового работника), хотя наш кадровик едет в поезде на юг, напишу ей, поздравлю

    • Наталия Лукина

      Правильно, двойной праздник - и юг, и день кадровика!

  • Ирина

    В Госдуме хотят сократить рабочую пятницу для женщин на два часа. Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты.

    Как бы потом в субботу не заставили эти два часа доработать...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      поразило

      Вице-спикер ГД ... направил обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ ... с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты.

      Так кто законы пишет, а кто их исполняет? Да и как министр труда вот это обращение исполнять должен?

      Чёта я совсем уже в самой сути происходящего запутался. Кто кому приказывает, кто вообще чем занимается?

      • VadimBA

        Чего тут непонятного? Очередной "добрый" депутат за чужой счет.

        Еще одна разновидность "Всем пива за счет заведения!"

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Чего тут непонятного?

          совершенно не понятно!

          Очередной "добрый" депутат за чужой счет.

          ВСЕ очередные добрые депутаты, сочиняют предложения о том или о сём, и выносят их на обсуждение в Думе, или хотя бы предлагают обсудить это то и сё. Далее это конечно же отклоняется и прочее....

          Для зачем он письмо в Минтруд послал? И что вообще на это должен ответить Минтруд? "Мы согласны - мы уже ушли ещё в четверг" - так пойдёт?

  • Юлия_Г

    Самая позитивная новость

    Пятница, коллеги! Ура!

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