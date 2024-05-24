💥Обзор новостей: день кадровика, рабочую пятницу для женщин могут сократить, Wildberries передадут наемному менеджеру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. Язык, на котором мы говорим и пишем сегодня, зародился более тысячи лет назад. Оформиться ему помогли два брата-проповедника родом из Греции, чьи имена знакомы нам еще со школы, — Кирилл и Мефодий. Именно им мы и другие носители языков славянской группы должны быть благодарны за то, как именно говорим и пишем.

Еще один важный праздник — сегодня в России отмечается День кадрового работника. Дата приурочена к историческому событию. 24 мая 1835 года вышло первое постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму», которое регулировало отношения начальника и подчиненного.

В Госдуме хотят сократить рабочую пятницу для женщин на два часа. Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты.

Toyota Motor решила выйти из числа спонсоров Олимпийских игр и не будет продлевать контракт с МОК. Как сообщает Kyodo, это связано, в частности, с недовольством эффективностью использования предоставляемых средств.

Минтранс РФ предложил штрафовать авиакомпании или приостанавливать их деятельность за ошибки при передаче данных о билетах в информационную систему. Ведомство объяснило инициативу участившимися жалобами пассажиров.

Оператор карт «Мир» подал заявку в Роспатент на регистрацию нового платежного бренда Papayya. Речь может идти о новой системе трансграничных переводов или о платежной карте для туристов.

Заморозки в начале мая разогнали цены на клубнику в рознице почти до 600 рублей за килограмм. Это на 20% больше, чем год назад.

Бакальчук передаст управление Wildberries наемному менеджеру. Исполнительным директором станет Ольга Наумова, в прошлом топ-менеджер «Магнита» и X5 Group.

Правительство предложило лишать прав на 1,5 года за скрытие номеров. Сейчас за такое правонарушение предусматривается лишение прав на три месяца.

Telegram запустит внутреннюю валюту Telegram Stars на блокчейне TON, для оплаты цифровых товаров в ботах и приложениях, комиссия составит около 30%.

Московская биржа планирует предложить инвесторам доступ к рынкам Индии, Филиппин и Вьетнама.

Десятки тысяч генетически модифицированных комаров были выпущены в африканском государстве Джибути, чтобы остановить распространение малярийных насекомых. Доработанные комары-самцы несут специальный ген, который не позволяет их потомству женского пола дожить до зрелого возраста, а только самки кусаются и распространяют малярию.

В Москву в воскресенье, 26 мая, придет аномальная жара — столбики термометров покажут до 26-28 градусов тепла.