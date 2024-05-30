💥Обзор новостей: диабет II типа излечим, мужчины против сокращения рабочей пятницы для женщин, в Роснано опасаются банкротства

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Аналитики снова повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год с 14,9 до 15,9%. Таким образом, они ждут более осторожного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).
«Роснано» предупредило о риске банкротства. Компания надеется, что решение правительства о выделении средств позволит ей продолжить деятельность.
Хакеры взломали российскую IT-компанию, специализирующуюся на 1С. Эксперты считают, что они же на прошлой неделе поломали СДЭК. В «Смарт офис» рассказали, что взлом мог произойти 24-25 мая, в эти дни клиенты не могли получить доступ к 1С. Компания предупредила клиентов о «наступлении обстоятельств непреодолимой силы».
Китайские ученые вылечили пациента с сахарным диабетом II типа. Пациенту, 59-летнему мужчине, в 2021 году была проведена новаторская трансплантация клеток, и с 2022 года он не принимает лекарств от сахарного диабета 2 типа.
Каждый третий мужчина в России выступил против сокращения рабочей пятницы для женщин. Согласно результатам опроса сервиса Superjob, 34% мужчин в России не поддерживают инициативу по сокращению рабочего дня в пятницу на два часа для женщин.
Обнаружили новую угрозу семейному бюджету. Редкая форма лунатизма — парасомния у англичанки привела к покупкам на 3800 долларов (примерно 337 тыс. рублей). У женщины накопилось много долгов, потому что во время сна она открывает телефон и совершает онлайн покупки.
Запрет на высадку из поездов животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году. Мы помним котика Твикса.
В конце июня в РФ будет представлен еще один аналог YouTube. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что в конце июня будет представлен российский аналог видеохостинга YouTube.
Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов с начала сезона.
Самыми популярными нарушениями пользователей стала парковка в неположенном месте, езда на одном самокате вдвоем, а также проезд на СИМ по пешеходному переходу.
Родителей напугали надгробия непослушным детям в московском парке развлечений. Могильные камни с надписями «Топтал газон», «Кричал в парке», «Лез через ограждения» заметили в парке «Сказка» в районе Крылатское. Родители чувство юмора не оценили.
Компания СДЭК сообщила, что приступила к выдаче отправлений, которые находятся в ПВЗ. В данный момент в компании готовятся запустить возможность приемки отправлений и перемещения посылок между складами и ПВЗ.
Команда СДЭК благодарит всех за терпение и приносит извинения за неудобства.
Депутат Госдумы Миронов сказал, что ЕГЭ «надо прекращать», потому что он вызывает стресс, из-за которого некоторые девочки «рожать не будут уже никогда».
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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии8
"Каждый третий мужчина в России выступил против сокращения рабочей пятницы для женщин" - обожаю мужчин!
Молодцы какие! Заботливые!
Не, ну а чо?!)
Вот это я понимаю, изучил вопрос со всех сторон)))
Лучше бы такие надгробья: повышал налоги, вводил новые ограничения, создал в бюджете экономическую дыру и т.п.
я чумею, как народ развлекается!
и даже не важно кому, причины и прочая - просто: сама суть! Следующая стадия развлечений - разложенные и развешанные трупаки? расчленёнка?...
Уже есть. Чо вы! Места надо знать...
мне про такие места знать не надо! А если и знать, то только с единственной той целью, что бы случайно там не оказаться, а знать нормальный маршрут как обойти это место как можно более дальней дорогой!