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Обзоры новостей

💥Обзор новостей: диабет II типа излечим, мужчины против сокращения рабочей пятницы для женщин, в Роснано опасаются банкротства

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: диабет II типа излечим, мужчины против сокращения рабочей пятницы для женщин, в Роснано опасаются банкротства
Создано с помощью ИИ OpenAI Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Аналитики снова повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год с 14,9 до 15,9%. Таким образом, они ждут более осторожного смягчения денежно-кредитной политики (ДКП).

  • «Роснано» предупредило о риске банкротства. Компания надеется, что решение правительства о выделении средств позволит ей продолжить деятельность.

  • Хакеры взломали российскую IT-компанию, специализирующуюся на 1С. Эксперты считают, что они же на прошлой неделе поломали СДЭК. В «Смарт офис» рассказали, что взлом мог произойти 24-25 мая, в эти дни клиенты не могли получить доступ к 1С. Компания предупредила клиентов о «наступлении обстоятельств непреодолимой силы».

  • Китайские ученые вылечили пациента с сахарным диабетом II типа. Пациенту, 59-летнему мужчине, в 2021 году была проведена новаторская трансплантация клеток, и с 2022 года он не принимает лекарств от сахарного диабета 2 типа.

  • Каждый третий мужчина в России выступил против сокращения рабочей пятницы для женщин. Согласно результатам опроса сервиса Superjob, 34% мужчин в России не поддерживают инициативу по сокращению рабочего дня в пятницу на два часа для женщин.

  • Обнаружили новую угрозу семейному бюджету. Редкая форма лунатизма — парасомния у англичанки привела к покупкам на 3800 долларов (примерно 337 тыс. рублей). У женщины накопилось много долгов, потому что во время сна она открывает телефон и совершает онлайн покупки.

  • Запрет на высадку из поездов животных без хозяев распространят на пригородные электрички в 2024 году. Мы помним котика Твикса.

  • В конце июня в РФ будет представлен еще один аналог YouTube. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что в конце июня будет представлен российский аналог видеохостинга YouTube.

  • Водители самокатов в Москве получили 50 тысяч штрафов с начала сезона.

    Самыми популярными нарушениями пользователей стала парковка в неположенном месте, езда на одном самокате вдвоем, а также проезд на СИМ по пешеходному переходу.

  • Родителей напугали надгробия непослушным детям в московском парке развлечений. Могильные камни с надписями «Топтал газон», «Кричал в парке», «Лез через ограждения» заметили в парке «Сказка» в районе Крылатское. Родители чувство юмора не оценили.

  • Компания СДЭК сообщила, что приступила к выдаче отправлений, которые находятся в ПВЗ. В данный момент в компании готовятся запустить возможность приемки отправлений и перемещения посылок между складами и ПВЗ.

    Команда СДЭК благодарит всех за терпение и приносит извинения за неудобства.

  • Депутат Госдумы Миронов сказал, что ЕГЭ «надо прекращать», потому что он вызывает стресс, из-за которого некоторые девочки «рожать не будут уже никогда».

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

8
  • Мария Еленевская

    "Каждый третий мужчина в России выступил против сокращения рабочей пятницы для женщин" - обожаю мужчин!

  • Ирина

    Депутат Госдумы Миронов сказал, что ЕГЭ «надо прекращать», потому что он вызывает стресс, из-за которого некоторые девочки «рожать не будут уже никогда»

    Вот это я понимаю, изучил вопрос со всех сторон)))

  • fressigran@
    Главный бухгалтер

    Лучше бы такие надгробья: повышал налоги, вводил новые ограничения, создал в бюджете экономическую дыру и т.п.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      надгробия .... в московском парке развлечений.

      я чумею, как народ развлекается!

      и даже не важно кому, причины и прочая - просто: сама суть! Следующая стадия развлечений - разложенные и развешанные трупаки? расчленёнка?...

        • Arhimed0
          Главный бухгалтер

          Места надо знать...

          мне про такие места знать не надо! А если и знать, то только с единственной той целью, что бы случайно там не оказаться, а знать нормальный маршрут как обойти это место как можно более дальней дорогой!

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