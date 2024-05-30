💥Обзор новостей: диабет II типа излечим, мужчины против сокращения рабочей пятницы для женщин, в Роснано опасаются банкротства

Компания СДЭК сообщила, что приступила к выдаче отправлений, которые находятся в ПВЗ. В данный момент в компании готовятся запустить возможность приемки отправлений и перемещения посылок между складами и ПВЗ.

Команда СДЭК благодарит всех за терпение и приносит извинения за неудобства.