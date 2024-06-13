⚡️Что будет с налогами? Они все изменятся. Пора паниковать?

Минфин ошарашил всех налогоплательщиков законопроектом об изменениях в налоговой системе. А изменения просто революционные! Бухгалтерские интернет-сообщества гудят от обсуждений. Что будет, как это будет работать, что делать?

Вы все уже знаете про изменения, которые предложил Минфин в налоговом законодательстве, а правительство их одобрило. Налоговые поправки включают три главных блока новаций:

Масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ — вместо нынешних двух появляется пять градаций. Повышение налога на прибыль с 20% до 25%. С 2025 года плательщики УСН с доходом больше 60 млн руб. станут плательщиками НДС.

Больше всего у бухгалтеров «болит» НДС, который вводят для упрощенцев. Давайте посмотрим, что такое НДС при УСН для главбухов:

счета-фактуры на аванс,

счета-фактуры на реализацию,

ведение книги продаж,

ведение книги покупок,

составление декларации,

раздельный учет по облагаемым и необлагаемым НДС операциям,

перечисление НДС частями (по 1/3 каждый месяц по результатам расчета за предыдущий),

уведомление об освобождении в начале,

уведомление об освобождении по истечении каждых 12 периодов.

У всех от этих изменений сплошная головная боль. Новая система пока настолько запутанная, что, даже у «бывалых» бухгалтеров вызывать оторопь.

⚡️Но, у нас есть новость-молния!

Специально для бухгалтеров, которые ведут компании на УСН и близки к панической атаке, 13 июня пройдет Срочный вебинар по налоговой реформе 2024-2025! Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН. На нем вам помогут разобраться, с чем придется столкнуться, чтобы вовремя перестроить работу.

Все объяснит спикер, который знает все о претензиях ФНС и налоговых проверках — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.

На вебинаре разберем:

Налоговая реформа: основные направления.

НДФЛ: прогрессивная шкала.

УСН и НДС: новые правила работы.

Налог на прибыль.

Региональные и местные налоги: расширение списка.

Налоговая амнистия.

Изменения: как работать в новых условиях?

💥Напомним, экстренный вебинар состоится уже 13 июня в 15:00 по Мск. Не пропустите!

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Если у вас уже началась паника на фоне налоговой реформы, записывайтесь на вебинар, там многое разложат по полочкам!