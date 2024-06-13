⚡️Что будет с налогами? Они все изменятся. Пора паниковать?

Вы все уже знаете про изменения, которые предложил Минфин в налоговом законодательстве, а правительство их одобрило. Налоговые поправки включают три главных блока новаций:
Масштабирование принципа прогрессии в НДФЛ — вместо нынешних двух появляется пять градаций.
Повышение налога на прибыль с 20% до 25%.
С 2025 года плательщики УСН с доходом больше 60 млн руб. станут плательщиками НДС.
Больше всего у бухгалтеров «болит» НДС, который вводят для упрощенцев. Давайте посмотрим, что такое НДС при УСН для главбухов:
счета-фактуры на аванс,
счета-фактуры на реализацию,
ведение книги продаж,
ведение книги покупок,
составление декларации,
раздельный учет по облагаемым и необлагаемым НДС операциям,
перечисление НДС частями (по 1/3 каждый месяц по результатам расчета за предыдущий),
уведомление об освобождении в начале,
уведомление об освобождении по истечении каждых 12 периодов.
У всех от этих изменений сплошная головная боль. Новая система пока настолько запутанная, что, даже у «бывалых» бухгалтеров вызывать оторопь.
⚡️Но, у нас есть новость-молния!
Специально для бухгалтеров, которые ведут компании на УСН и близки к панической атаке, 13 июня пройдет Срочный вебинар по налоговой реформе 2024-2025! Как подготовиться к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН. На нем вам помогут разобраться, с чем придется столкнуться, чтобы вовремя перестроить работу.
Все объяснит спикер, который знает все о претензиях ФНС и налоговых проверках — Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Степанов и партнеры», эксперт по налогам.
На вебинаре разберем:
Налоговая реформа: основные направления.
НДФЛ: прогрессивная шкала.
УСН и НДС: новые правила работы.
Налог на прибыль.
Региональные и местные налоги: расширение списка.
Налоговая амнистия.
Изменения: как работать в новых условиях?
💥Напомним, экстренный вебинар состоится уже 13 июня в 15:00 по Мск. Не пропустите!
Если у вас уже началась паника на фоне налоговой реформы, записывайтесь на вебинар, там многое разложат по полочкам!
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