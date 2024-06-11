Узнай звезду! Бухгалтер, оторвись от работы, разгрузи мозги

Как ИИ может ускорить найм сотрудников, не подвергая их данные угрозе

Число утечек персональных данных в России все время растет: новости об очередных инцидентах выходят так часто, что уже перестают вызывать удивление. Чаще всего жертвами утечек становятся клиенты компаний. Но иногда под ударом оказываются и их сотрудники. Такие случаи уже происходили.