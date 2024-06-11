Узнай звезду! Бухгалтер, оторвись от работы, разгрузи мозги

Собрали детские фото популярных зарубежных и российских артистов и знаменитостей. Предлагаем вам отгадать (не гуглить!) кто на фотографиях. Варианты пишете в комментариях! Отгадать будет сложно, но можно😀
Фото 1.
Фото 2.
Фото 3.
Фото 4.
Фото 5.
Фото 6.
Фото 7.
Ответы пишите в комментариях!
Комментарии10
Сегодня загадки простые совсем. Кто уже угадал всех?
Наталия, добрый день!
Попробую: Бред, Елизавета, Павел, Ксения, Иван, Сандра и несравненная Ирина! ⭐
Из всей этой компании у меня нет сомнений только насчет Ксении, ну и Буллок тоже вроде...
Брюс
Добрый день, Ольга! Класс, лишь одна единственная ошибочка))