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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Узнай звезду! Бухгалтер, оторвись от работы, разгрузи мозги

Сегодня вторник, но завтра выходной, значит — практически пятница. Давайте на 10 минут дадим себе отдохнуть и поиграем. Перезагрузка тоже важна.
Узнай звезду! Бухгалтер, оторвись от работы, разгрузи мозги
Иллюстрация: Nataliya Vaitkevich/pexels

Собрали детские фото популярных зарубежных и российских артистов и знаменитостей. Предлагаем вам отгадать (не гуглить!) кто на фотографиях. Варианты пишете в комментариях! Отгадать будет сложно, но можно😀

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

Ответы пишите в комментариях!

Василий

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Комментарии

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СБП для бизнеса: как можно сэкономить на приеме оплаты

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Как ИИ может ускорить найм сотрудников, не подвергая их данные угрозе

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Наталия Лукина
Бухгалтеры

Узнай звезду! Бухгалтер, оторвись от работы, разгрузи мозги

Сегодня вторник, но завтра выходной, значит — практически пятница. Давайте на 10 минут дадим себе отдохнуть и поиграем. Перезагрузка тоже важна.

Иллюстрация: Nataliya Vaitkevich/pexels
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Экспорт

С 18 июня стартует отбор заявок на компенсацию затрат на транспортировку продукции за рубеж

Соответствующее объявление об отборе заявок размещено на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

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Кому нужна машиночитаемая доверенность в 2024 году: как оформить

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