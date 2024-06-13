💰Как бухгалтеру пересесть в кресло финдира. Алгоритм действий

Редакция «Клерка» подготовила путеводитель с четкими алгоритмами действий, которые помогут вам легко занять кресло финансового директора. С нашей памяткой вам не придется собирать информацию из разных источников. Забирайте в закладки!

Все знают афоризм «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Он подходит и для главбуха, который надеется вырасти до финансового директора. И многим это удается. Почти половина финансовых директоров вышли из бухгалтеров. Расскажем про плюсы нового статуса и объясним, как его достичь.

Преимущества новой должности

Во-первых, это карьерный рост — многие бухгалтеры воспринимают должность именно финдира как продвижение по карьерной лестнице. Хотя, это совершенно разные профессии с разными задачами. Задача финдира — прогнозировать. Все его рекомендации должны подталкивать к действиям, увеличивать прибыль компании. Он обеспечивает бесперебойное финансирование бизнеса, занимается бизнес-планированием, внедряет системы управленческого учета и налоговое прогнозирование. Это совершенно новый уровень ответственности и другие полномочия.

Во-вторых, уровень зарплаты у финансового директора с опытом может составить 700 тыс. руб.

Зарплата финдира

Помимо фиксированной оплаты, финдиректор получает и различные дополнительные льготы. Например, это может быть корпоративный автомобиль, хорошая медицинская страховка для всех членов семьи, ежегодные премии и другие бонусы.

💡Кстати: помимо высокого заработка, хорошие финансовые директора часто переходят на получение процента с прибыли или непосредственно участии в компании в качестве соучредителя.

Из главбухов в финдиры. Советы

Чтобы управлять финансами компании, бухгалтер должен обладать лидерскими качествами, стратегическим мышлением, аналитическими и коммуникативными навыками. Но, главное — финдиректор должен быть готов к постоянному обучению и адаптации к изменениям в законодательстве.

Совет 1. Прокачайте свои навыки и скилы

Чтобы бухгалтеру стать финансовым директором, потребуется дополнительное образование. Если управленка близка бухгалтеру: двойную запись еще никто не отменял, то инвестиционному анализу придется учиться. Все необходимые знания вы можете получить на новом курсе профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» с дипломом.

Всего за четыре месяца вы и научитесь:

проводить глубокий анализ финансовой отчетности компаний любого размера и сферы деятельности;

оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, видеть перспективы роста;

искать точки увеличения прибыли, выявлять риски и макроэкономические факторы;

давать оценку эффективности инвестиционных портфелей, а также составлять портфель для инвестора;

работать с таблицами в Excel для построения финансовых моделей, использовать формулы для расчета юнит-экономики;

отработаете навыки заполнения отчетности и документации на шаблонах.

💡Сейчас приобрести курс можно по выгодной цене со скидкой -71% всего за 12 900 рублей вместо 44 900 рублей. Скидка только на первый поток! Старт обучения — 15 июня. Не упустите выгоду!

Записывайтесь!

После нашего курса вы получите полноценные знания в области финансов. Сможете перейти в смежную профессию или претендовать на повышение, решать амбициозные задачи и влиять на стратегию компании.

Совет 2. Составляйте грамотно резюме

Обычно работодатели рассматривают на позицию финдира человека, который проработал в должности главного бухгалтера от 7 до 12 лет. Не стоит завышать свой стаж, его легко отследить.

Пишите языком клиента. Не углубляйтесь в бухгалтерскую терминологию, пишите доступнее.

Говорить о клиенте, а не о себе. Вместо Я Я Я расскажите про профессиональные успехи, которые отражают экономическую выгоду, которую получила компания благодаря вашей работе.

Вот список достижений, которые заинтересуют работодателям:

получили решение в пользу компании в судебных спорах по налогам, трудовым вопросам и т. д.;

успешно прошли независимый внешний аудит;

внедрили в компании более выгодную и удобную бухгалтерскую учетную систему или ERР-систему;

внедрили электронный документооборот;

публиковали статьи в профессиональных изданиях.

💡Можно посмотреть уже готовые резюме коллег в рубрике Резюме.

Совет 3. Ищите вакансии не только на специализированных сайтах, но и в профессиональных сообществах

Помимо открытых групп и сообществ, типа «Работа в … (любая сфера или город)» обратите внимание и на отраслевые профессиональные сообщества. Там вы найдете не только проверенные вакансии, но и реальные мнение коллег по цеху о том или ином работодателе. Кстати, руководители компаний часто пишут о вакансиях не только в специализированных группах, но и на своих личных страницах в соцсетях. Подпишитесь на них!

Перед оправлением резюме обязательно составьте сопроводительное письмо — это первый контакт с работодателем и важно, чтобы письмо было продающим. Оно должно говорить, что вы услышали запрос компании и готовы решить их проблему.

Совет 4. Отрепетируйте самопрезентацию.

Если вы знаете, что вам сложно презентовать себя, — репетируйте дома перед зеркалом или попросите послушать друга. Лучше всего сделать так: составьте список ваших навыков, которые полезнее всего для этой вакансии. Структурируйте их в хронологическом порядке, чтобы рассказать о местах работы, где вы получили эти навыки.

💡Обычно люди запоминают начало и конец рассказа, поэтому самые интересные и важные факты о себе стоит упоминать первыми или последними.

Коллеги, вы когда-нибудь задумывались занять должность финдира? Если да, то переходите на первый поток курса «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» Успейте приобрести его по выгодной цене! Старт обучения — 15 июня. Не пропустите!