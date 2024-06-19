💥Обзор новостей: прожиточный минимум — 17,7 тыс руб., в App Store появился фейк Сбера, Telegram запустили приложение для знакомств

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Прожиточный минимум в 2025 году составит 17,7 тыс. рублей. Показатель рассчитан по новым правилам — исходя из медианного дохода россиян.
ЦБ РФ может повысить ставку до 17-18% в июле, однако влияние этого фактора ограничено из-за изолированности российского валютного рынка.
ВТБ планирует предоставить всем клиентам доступ к ЦФА в 2025 году. Согласно прогнозам банка, до конца года объем рынка цифровых финансовых активов может превысить 250 млрд рублей.
Регионы не вправе произвольно усыплять бездомных животных. У КС РФ есть основания признать закон об обращении с животными неконституционным, заявил Вячеслав Росинский. Он подчеркнул, что статья 16 того же федерального закона позволяет умерщвлять животных только в случаях непереносимых физических страданий на основе профессиональных ветеринарных оценок.
Johnson & Johnson стала самым дорогим фармацевтическим брендом в мире.
За минувший год стоимость бренда Johnson & Johnson выросла на 5%, до $13,4 млрд.
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики ботулизма. Ведомство
рекомендует:
воздерживаться от покупки консервов на рынке,
не консервировать продукты с признаками порчи и гнили,
не нарушать общепринятую технологию приготовления,
не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок,
хранить консервы в холодильнике или в погребе, а перед едой подвергать их термообработке в течение 15-20 минут.
Wildberries и группа Russ создадут цифровую торговую платформу. Их цель «создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия».
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшего Jagermeister.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак немецкого производителя ликеров Jagermeister. В 2022 году компания приостановила поставки продукции в Россию.
В App Store появилось фейковое приложение Сбера. Оно называется «Сбер: Новый доступ в Сбол». В банке призвали его не скачивать. Настоящее приложение банка называется «Умный Онлайн».
В Telegram запустили первое приложение для знакомств на блокчейне TON — TON Dating. Для женщин подписка будет бесплатной, а для мужчин — платной (5700 рублей). В приложении есть алгоритм борьбы с анонимами и ботами, а также возможность получать TON за проведённое в сервисе время. К основателям мессенджера — Павлу и Николаю Дуровым — проект не имеет отношения, его создатель — Владимир Махов, бывший руководитель «VK Знакомств».
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии1
Среда пришла - неделя прошла🚀
До пятницы всего два дня.
Скоро будем мозги напрягать,
И кое-что рекомендовать😉
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Всем замечательной среды