💥Обзор новостей: прожиточный минимум — 17,7 тыс руб., в App Store появился фейк Сбера, Telegram запустили приложение для знакомств

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Прожиточный минимум в 2025 году составит 17,7 тыс. рублей. Показатель рассчитан по новым правилам — исходя из медианного дохода россиян.

ЦБ РФ может повысить ставку до 17-18% в июле, однако влияние этого фактора ограничено из-за изолированности российского валютного рынка.

ВТБ планирует предоставить всем клиентам доступ к ЦФА в 2025 году. Согласно прогнозам банка, до конца года объем рынка цифровых финансовых активов может превысить 250 млрд рублей.

Регионы не вправе произвольно усыплять бездомных животных. У КС РФ есть основания признать закон об обращении с животными неконституционным, заявил Вячеслав Росинский. Он подчеркнул, что статья 16 того же федерального закона позволяет умерщвлять животных только в случаях непереносимых физических страданий на основе профессиональных ветеринарных оценок.

Johnson & Johnson стала самым дорогим фармацевтическим брендом в мире. За минувший год стоимость бренда Johnson & Johnson выросла на 5%, до $13,4 млрд.

Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики ботулизма. Ведомство рекомендует: воздерживаться от покупки консервов на рынке, не консервировать продукты с признаками порчи и гнили, не нарушать общепринятую технологию приготовления, не употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок, хранить консервы в холодильнике или в погребе, а перед едой подвергать их термообработке в течение 15-20 минут.

Wildberries и группа Russ создадут цифровую торговую платформу. Их цель «создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия».

Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшего Jagermeister. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала товарный знак немецкого производителя ликеров Jagermeister. В 2022 году компания приостановила поставки продукции в Россию.

В App Store появилось фейковое приложение Сбера. Оно называется «Сбер: Новый доступ в Сбол». В банке призвали его не скачивать. Настоящее приложение банка называется «Умный Онлайн».