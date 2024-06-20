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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ФНС хочет отказаться от деклараций по НДФЛ, «магическую» рекламу запретят, мигрантов проверят на знание языка

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • ФНС запланировала отказаться от большинства деклараций по НДФЛ к декабрю 2025 года. Большинство сведений уже поступают в ФНС в автоматическом виде. От декларирования каких доходов предполагается отказаться:

    • от реализации недвижимого имущества;

    • от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;

    • от реализации транспортных средств;

    • в виде фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний;

    • при установлении фактов прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока.

  • Китайская Zeekr запретила продавать свои автомобили в России с 30 июня. При этом дилеры не ожидают исчезновения машин марки из РФ.

  • В Госдуме хотят запретить гадалкам, «колдунам» и экстрасенсам продавать и рекламировать свои услуги. Деятельность предлагают приравнять к мошенническим услугам со штрафом до 500 тысяч рублей.

  • Собянин посоветовал москвичам не выходить на улицу 20 июня из-за угрозы смерчей. В столице c 12 до 17 часов ожидается экстремальная гроза и формирование смерчей.

  • Россияне стали больше пить спиртных напитков. В 2023 году показатель потребления алкоголя дошел до 8 л на человека — это рекорд за последние девять лет.

  • В России могут провести внеплановые проверки в отношении всех производителей и продавцов готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов питания. С такой просьбой в Генпрокуратуру после массовых отравлений россиян обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

  • Bank of China и шесть небольших китайских банков с мая начали принимать платежи из России.

  • Цены на шоколад подскочили на 15% с начала года, средняя стоимость плитки достигла 304 рубля. Шоколадные конфеты за пять месяцев подорожали на 13%, до 346 рублей, конфеты в коробках — на 11%, до 603 рублей.

  • Мигрантов с сертификатами будут проверять на реальное знание русского языка. Рособрнадзор займется случаями, когда у мигранта нет минимальных знаний русского языка, но на руках есть действующий сертификат на знание языка.

  • Возвращение космического корабля Boeing Starliner на Землю с Международной космической станции с первым экипажем астронавтов перенесено на 26 июня. В NASA хотят дать командам чуть больше времени, чтобы проанализировать имеющуюся информацию.

  • В Подмосковье растет число гадюк. По статистике, ежегодно в Московской области фиксируют порядка 300 случаев укусов ядовитых змей. Убивать гадюк категорически запрещено, они занесены в Красную книгу Московской области, так что за убийство этого вида пресмыкающегося полагается штраф до 3000 рублей.

  • Кофемания передается по наследствуисследование.

    Геном кофемана, который дети наследуют от родителей, нашли ученые проанализировав данные 0,5 млн человек.

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

47
  • Ирина

    В Госдуме хотят запретить гадалкам, «колдунам» и экстрасенсам продавать и рекламировать свои услуги. Деятельность предлагают приравнять к мошенническим услугам со штрафом до 500 тысяч рублей

    Это ещё почему?! РПЦ от конкурентов избавляется?

  • Ирина

    Китайская Zeekr запретила продавать свои автомобили в России с 30 июня.

    А что случилось?

  • Ирина

    Россияне стали больше пить спиртных напитков. В 2023 году показатель потребления алкоголя дошел до 8 л на человека — это рекорд за последние девять лет

    А недавно везде трубили, что потребление алкоголя в РФ снизилось.

    • Ирина

      Потребление таки снизилось, а пить стали больше - феномен)))

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      А недавно везде трубили, что потребление алкоголя в РФ снизилось.

      это обычное явление в подобных исследованиях. Если в одном году снизилось, значит в следующем году увеличится.

      Тоже самое происходит и с, например, что первое вспомнилось, количеством преступлений, раскрываемостью..... никогда не замечали ?

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