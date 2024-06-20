💥Обзор новостей: ФНС хочет отказаться от деклараций по НДФЛ, «магическую» рекламу запретят, мигрантов проверят на знание языка

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
ФНС запланировала отказаться от большинства деклараций по НДФЛ к декабрю 2025 года. Большинство сведений уже поступают в ФНС в автоматическом виде. От декларирования каких доходов предполагается отказаться:
от реализации недвижимого имущества;
от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;
от реализации транспортных средств;
в виде фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний;
при установлении фактов прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока.
Китайская Zeekr запретила продавать свои автомобили в России с 30 июня. При этом дилеры не ожидают исчезновения машин марки из РФ.
В Госдуме хотят запретить гадалкам, «колдунам» и экстрасенсам продавать и рекламировать свои услуги. Деятельность предлагают приравнять к мошенническим услугам со штрафом до 500 тысяч рублей.
Собянин посоветовал москвичам не выходить на улицу 20 июня из-за угрозы смерчей. В столице c 12 до 17 часов ожидается экстремальная гроза и формирование смерчей.
Россияне стали больше пить спиртных напитков. В 2023 году показатель потребления алкоголя дошел до 8 л на человека — это рекорд за последние девять лет.
В России могут провести внеплановые проверки в отношении всех производителей и продавцов готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов питания. С такой просьбой в Генпрокуратуру после массовых отравлений россиян обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
Bank of China и шесть небольших китайских банков с мая начали принимать платежи из России.
Цены на шоколад подскочили на 15% с начала года, средняя стоимость плитки достигла 304 рубля. Шоколадные конфеты за пять месяцев подорожали на 13%, до 346 рублей, конфеты в коробках — на 11%, до 603 рублей.
Мигрантов с сертификатами будут проверять на реальное знание русского языка. Рособрнадзор займется случаями, когда у мигранта нет минимальных знаний русского языка, но на руках есть действующий сертификат на знание языка.
Возвращение космического корабля Boeing Starliner на Землю с Международной космической станции с первым экипажем астронавтов перенесено на 26 июня. В NASA хотят дать командам чуть больше времени, чтобы проанализировать имеющуюся информацию.
В Подмосковье растет число гадюк. По статистике, ежегодно в Московской области фиксируют порядка 300 случаев укусов ядовитых змей. Убивать гадюк категорически запрещено, они занесены в Красную книгу Московской области, так что за убийство этого вида пресмыкающегося полагается штраф до 3000 рублей.
Кофемания передается по наследству — исследование.
Геном кофемана, который дети наследуют от родителей, нашли ученые проанализировав данные 0,5 млн человек.
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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии47
Это ещё почему?! РПЦ от конкурентов избавляется?
Видимо да, двум силам нет места в эфире!
А что случилось?
Не было пока комментариев.
А недавно везде трубили, что потребление алкоголя в РФ снизилось.
Было бы странно, что при нашей жизни люди стали бы меньше пить.
Потребление таки снизилось, а пить стали больше - феномен)))
это обычное явление в подобных исследованиях. Если в одном году снизилось, значит в следующем году увеличится.
Тоже самое происходит и с, например, что первое вспомнилось, количеством преступлений, раскрываемостью..... никогда не замечали ?