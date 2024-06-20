💥Обзор новостей: ФНС хочет отказаться от деклараций по НДФЛ, «магическую» рекламу запретят, мигрантов проверят на знание языка

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Геном кофемана, который дети наследуют от родителей, нашли ученые проанализировав данные 0,5 млн человек.

В Подмосковье растет число гадюк . По статистике, ежегодно в Московской области фиксируют порядка 300 случаев укусов ядовитых змей. Убивать гадюк категорически запрещено, они занесены в Красную книгу Московской области, так что за убийство этого вида пресмыкающегося полагается штраф до 3000 рублей.

Возвращение космического корабля Boeing Starliner на Землю с Международной космической станции с первым экипажем астронавтов перенесено на 26 июня. В NASA хотят дать командам чуть больше времени, чтобы проанализировать имеющуюся информацию.

Мигрантов с сертификатами будут проверять на реальное знание русского языка . Рособрнадзор займется случаями, когда у мигранта нет минимальных знаний русского языка, но на руках есть действующий сертификат на знание языка.

Цены на шоколад подскочили на 15% с начала года, средняя стоимость плитки достигла 304 рубля. Шоколадные конфеты за пять месяцев подорожали на 13%, до 346 рублей, конфеты в коробках — на 11%, до 603 рублей.

Bank of China и шесть небольших китайских банков с мая начали принимать платежи из России .

В России могут провести внеплановые проверки в отношении всех производителей и продавцов готовой еды на предмет соблюдения санитарных норм и правил хранения продуктов питания. С такой просьбой в Генпрокуратуру после массовых отравлений россиян обратился зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Россияне стали больше пить спиртных напитков . В 2023 году показатель потребления алкоголя дошел до 8 л на человека — это рекорд за последние девять лет.

Собянин посоветовал москвичам не выходить на улицу 20 июня из-за угрозы смерчей. В столице c 12 до 17 часов ожидается экстремальная гроза и формирование смерчей.

В Госдуме хотят запретить гадалкам, «колдунам» и экстрасенсам продавать и рекламировать свои услуги . Деятельность предлагают приравнять к мошенническим услугам со штрафом до 500 тысяч рублей.

Китайская Zeekr запретила продавать свои автомобили в России с 30 июня. При этом дилеры не ожидают исчезновения машин марки из РФ.

при установлении фактов прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения минимального срока.

от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;

ФНС запланировала отказаться от большинства деклараций по НДФЛ к декабрю 2025 года. Большинство сведений уже поступают в ФНС в автоматическом виде. От декларирования каких доходов предполагается отказаться:

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