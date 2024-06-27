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Наталия Лукина
Воинский учет

Реестр воинского учета. Что нужно знать, как подготовиться

С 1 ноября 2024 года в России заработает Единый электронный реестр воинского учета. Рекомендуем начать аудит данных военнообязанных сотрудников уже сейчас. Расскажем, какие документы необходимы военкомату от компаний для реестра и как обезопасить себя от штрафов. Забирайте в закладки, пригодится.
Реестр воинского учета. Что нужно знать, как подготовиться
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С 1 ноября 2024 года в России должен заработать Единый электронный реестр воинского учета. Соответствующее постановление Правительства РФ от 19.04.2024 № 506 вступило в силу 27 апреля 2024 года. Осенью Минобороны начнет загружать информацию в новый реестр. До запуска еще много времени, но мы рекомендуем начать аудит данных военнообязанных сотрудников уже сейчас. Расскажем, как компаниям подготовиться к запуску Реестра и избежать штрафов.

Что будет входить в Реестр воинского учета

Это следующие сведения о гражданах:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии);

  • дата рождения;

  • пол;

  • о документе, удостоверяющем личность, вкл. вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код выдавшего органа;

  • СНИЛС (при наличии);

  • ИНН;

  • место жительства и/или пребывания, в т. ч. не подтвержденные регистрацией;

  • наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства;

  • код и наименование военного комиссариата, в котором состоит на учете;

  • о постановке на воинский учет или снятии с него;

  • о факте выдачи документа воинского учета;

  • о трудовой деятельности, вкл. сведения о работодателе;

  • о прохождении обучения, вкл. сведения об образовательной организации;

  • о состоянии здоровья (в объеме, установленном Правительством);

  • код записи о гражданине в государственном информационном ресурсе;

  • признак наличия оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу;

  • иные сведения, определенные Правительством.

Проверьте, по всем ли военнообязанным были поданы сведения в военкомат

Информацию о военнообязанных собирают военкоматы. Они хотят знать:

  • где живут военнообязанные,

  • на кого они учатся,

  • где и по какой специальности работают.

Помогать собирать информацию военкоматам обязаны работодатели. Все, кроме ИП, даже при наличии наемных сотрудников. Компании должны подавать сведения при первичной постановке на учет. При постановке на учет по месту жительства или пребывания. И при постановке на учет при личной явке в военкомат.

В последнем случае компания должна выдать направление по форме из приложения № 2 к Положению № 719, подп. «д» п. 30 Положения № 719. Форма называется «Сведения о гражданине, подлежащем воинскому учету, при принятии (поступлении) его на работу (в образовательную организацию) или увольнении (отчислении) его с работы (из образовательной организации)».

Выглядит форма так:

Скачать бланк формы

Проверьте данные для сверки с военкоматом

Сверка с военкоматами по воинскому учету — обязательное мероприятие для каждого работодателя. Согласно положению о ВУ организации должны ежегодно сверять данные в личных карточках сотрудников на ВУ с данными военкомата. Для сверки в военкомат необходимо направить список военнообязанных, призывников, которые числятся в штате предприятия, и приложить к списку карточки Карточка по форме № 10.

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❗️Внимательно проверяйте, корректно ли заполнены карточки воинского учета.

У сотрудника могут измениться:

  • образование, семейное положение, состав семьи;

  • должность или структурное подразделение;

  • адрес регистрации, пребывания, приписки к военкомату;

  • состояние здоровья.

Компании будут получать только бумажные повестки

С 2024 года призыв в армию будет происходить с использованием единого реестра воинского учета и реестра повесток. Призывники будут получать повестки не только по обычной почте и лично в руки, но и на электронную почту. Через портал Госуслуг призывник сможет авторизоваться в реестре повесток и сформировать выписку из реестра. Повестка будет считаться врученной через неделю с даты размещения в реестре (абз. 5 п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ).

❗️На адрес компании будут поступать только бумажные повестки, которые будут идти дольше электронных. Обязательно объясните работнику, что в случае получения электронной повестки, он должен сообщить об этом вам.

Ведь, после семи дней со дня размещения повестки в реестре у сотрудника возникнет ряд ограничений. Например, он не сможет заключать сделки, регистрировать ИП, выезжать за пределы страны в командировки, управлять транспортом.

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