💥Обзор новостей: льготы на внутренние перелеты продлили, увеличение губ хотят регламентировать, выплаты по ОСАГО увеличат

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Продукты снова подорожали . С 18 по 24 июня выросли цены на картошку (7,6%), огурцы (3,2%) и яблоки (1,8%). Недельная инфляция ускорилась до 0,22% и достигла 8,61% в годовом выражении.

В Греции с июля на добровольной основе введут шестидневную рабочую неделю , чтобы решить проблему нехватки квалифицированных кадров. Властям пришлось это сделать, поскольку сотрудникам часто приходилось работать сверхурочно без дополнительной оплаты.

В России могут запретить эвакуировать машины инвалидов. В Госдуму внесут законопроект, запрещающий эвакуировать машины со знаком «Инвалид». Если изменения вступят в силу, то перемещать такие авто можно будет только на ближайшее место, где они «не будут создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов».

В Москве судебные приставы с начала 2024 года арестовали у неплательщиков алиментов 180 автомобилей . Среди неплательщиков больше всего оказалось владельцев автомобилей марок KIA, Volkswagen, Ford, Toyota, BMW и автомобилей отечественного производства.

Госдума готовится рассмотреть законопроект, который серьезно повысит выплаты автовладельцам. Верхнюю границу выплаты страховки по европротоколу увеличат до 200 тысяч рублей. Такие средства будут причитаться потерпевшему при оформлении аварии без участия полицейских.

Минобрнауки предложило ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей. Минобрнауки предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников. Выплату предлагается включить в нацпроект «Семья».

В Госдуме призвали регламентировать увеличение губ для женщин. По словам депутата Виталия Милонова, такие операции должны делать только врачи, а не какие-то «шаболды со скальпелями».

Кабмин продлил налоговые льготы на полеты по России до 2028 года. Налоговые льготы на внутренние авиаперевозки, которые должны были закончить действие 1 января 2025 г., продлят на три года до 1 января 2028 г. Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа (ДФО), Крыма и Севастополя. Также планируется сохранить льготную ставку НДС в 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла (МАУ).

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