💥Обзор новостей: льготы на внутренние перелеты продлили, увеличение губ хотят регламентировать, выплаты по ОСАГО увеличат

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Кабмин продлил налоговые льготы на полеты по России до 2028 года. Налоговые льготы на внутренние авиаперевозки, которые должны были закончить действие 1 января 2025 г., продлят на три года до 1 января 2028 г. Речь идет о нулевой ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа (ДФО), Крыма и Севастополя. Также планируется сохранить льготную ставку НДС в 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла (МАУ).
В Госдуме призвали регламентировать увеличение губ для женщин. По словам депутата Виталия Милонова, такие операции должны делать только врачи, а не какие-то «шаболды со скальпелями».
Минобрнауки предложило ввести стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах родителей. Минобрнауки предложило ввести ежемесячную социальную стипендию в размере МРОТ для учащихся в вузах матерей и отцов дошкольников. Выплату предлагается включить в нацпроект «Семья».
Госдума готовится рассмотреть законопроект, который серьезно повысит выплаты автовладельцам. Верхнюю границу выплаты страховки по европротоколу увеличат до 200 тысяч рублей. Такие средства будут причитаться потерпевшему при оформлении аварии без участия полицейских.
В Москве судебные приставы с начала 2024 года арестовали у неплательщиков алиментов 180 автомобилей. Среди неплательщиков больше всего оказалось владельцев автомобилей марок KIA, Volkswagen, Ford, Toyota, BMW и автомобилей отечественного производства.
В России могут запретить эвакуировать машины инвалидов. В Госдуму внесут законопроект, запрещающий эвакуировать машины со знаком «Инвалид». Если изменения вступят в силу, то перемещать такие авто можно будет только на ближайшее место, где они «не будут создавать препятствия для движения других транспортных средств или пешеходов».
В Греции с июля на добровольной основе введут шестидневную рабочую неделю, чтобы решить проблему нехватки квалифицированных кадров. Властям пришлось это сделать, поскольку сотрудникам часто приходилось работать сверхурочно без дополнительной оплаты.
Продукты снова подорожали. С 18 по 24 июня выросли цены на картошку (7,6%), огурцы (3,2%) и яблоки (1,8%). Недельная инфляция ускорилась до 0,22% и достигла 8,61% в годовом выражении.
Старт нового потока на финансового менеджера начнется начнется 1 июля. Не пропустите начало! Освоить необходимые для работы финансовым менеджером хард и софт-скилы вы можете на курсе профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» с дипломом.
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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии27
Прочитала в заголовке, подумалось что регламентируют размер😱
Это было бы интересно)))
Размер тоже предложили регламентировать. По словам Милонова должны существовать медицинские стандарты оказания помощи, в том числе эстетической, чтобы избежать чрезмерных изменений во внешности женщин. Цитата: "нужен регламент, какой объем должен быть, какая величина, какой процент".
В древности был анекдот.
Создали робот по стрижке головы. Бросаешь монетку, вставляешь голову, тебя подстригли. Задают вопрос:
- А как же так он будет работать? Ведь головы у всех разные!
- Это в первый раз они разные...
Решили реализовать всё на практике? Все должны быть строго по стандарту?
Эта мысль была первой при прочтении заголовка 🤣
Вооот. А у нас кадров просто завались, поэтому периодически то 4-х дневка всплывает, то сокращение рабочего дня
Вроде уже не завались, кадров, наоборот, нехватка.
При почасовой оплате шестидневная неделя - это плюс для сотрудников, а при окладной не вижу никакой разницы. Будут официально ходить на работу вместо пяти шесть дней в неделю за те же деньги, только и всего.
Теперь , если видишь на улице
с большой доли вероятности- едет неплательщик алиментов.
Вот так лихо всех под одну гребенку?))
Подождите.... Судя по новости их арестовать должны! Так что неплательщик ездить не должен!
значит скоро количество автомобилей данных марок уменьшится кратно, всех под арест!
Кого: автомобили или алиментщиков?
в новости написано автомобили.