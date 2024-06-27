💉В сентябре начнется эксперимент по маркировке шприцев и презервативов

Власти планируют расширить перечень медизделий для обязательной маркировки. По мнению властей эксперимент защитит потребителей и позволит контролировать бизнес медизделий. Маркировка позволит снизить риски покупки некачественных товаров.

Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном портале правовой информации. Благодаря этому проекту Росздравнадзор получит доступ к прослеживаемости всей номенклатуры товаров. Это позволит ведомству оценивать укомплектованность медицинских учреждений и в перспективе блокировать оборот медизделий, к качеству которых возникли вопросы.

«Правительство Российской Федерации постановляет: ﻿﻿﻿провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий», — говорится в документе.

В перечь медицинских изделий, подлежащих маркировке в рамках эксперимента, войдут презервативы, шприцы, пробирки, инфузионные системы, салфетки (включая неодноразовые), аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания. Кроме того, в списке значатся инкубаторы для новорожденных, имплантанты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей и медицинские маски.

Медизделия несоответствующего качества все чаще встречаются на рынке. Причина в недобросовестных поставщиках, которые для получения большей выгоды могут поставлять некачественные или испорченные изделия.

«Маркировка нужна потребителю для удостоверения в качестве продукции. Презервативы являются одним из самых популярных методов контрацепции, а продукция влияет на состояние здоровья человека, пояснял он тогда. В 2023 г. в России, по данным DSM Group, только через аптеки купили 19 млн упаковок презервативов на 6,8 млрд руб.», — заявил Михаил Бурмистров, генеральный директор «Infoline-аналитики».

На основе данных, полученных в ходе пилотного проекта, будет проведена разработка предложений для уточнения законодательства в области оборота медизделий.

«Если по итогам эксперимента будет введена обязательная маркировка, это минимизирует риски аптечных сотрудников при нарушениях, допущенных другими участниками товарной цепочки, а также станет новым механизмом государственного контроля, что приведет к обелению. Такие тенденции мы видим в отношении категорий товаров, где маркировка уже введена — в том числе медизделий», — рассказала Вита Вебер, руководитель сообщества провизоров и фармацевтов «Смартфарма» .

Введение обязательной маркировки БАД показала, что импортеров добавок оказалось в пять раз больше, чем было известно государству, производителей — на 41%.