Что новенького. Обзор новых сериалов и новых сезонов, которые стоит посмотреть

Пятница, коллеги! Пора подумать о планах на выходные. Если планов нет, то вот вам подборка сериалов, на которые не жалко потратить время. Рассказываем о новых сериалах, вышедших в 2024 году, и тех, что идут прямо сейчас.

Рассказываем о новых зарубежных сериалах и о новых сезонах уже вышедших лент, которые уже успели завоевать любовь зрителей и признание критиков.

Пацаны (The Boys), 4 сезон

Вышел четвертый сезон «Пацанов» — мрачный и сатирический сериал о супергероях. Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои, они там настоящие звезды, которых все обожают и которым все сходит с рук: убийства, наркотики и прочая аморалка. В центре сюжета группа обычных людей, которые решают противостоять могущественным и аморальным супергероям, известным как «Семерка». Отважный отряд, неофициально известный как «Пацаны», готовы поставить зарвавшегося героя на место самым жестоким способом. Особенно выделяется Энтони Старр в роли Хоумлендера (явная пародия на Капитана Америку) — главного злодея-героя.

Энтони Старр в роли Хоумлендера

В сериале много сатиры, там жестоко пародирует всевозможные супергеройские клише и «переворачивает» образы добродушных сверхлюдей с ног на голову. Это вам не плюшевые герои и битвы из Marvel и DC, а настоящие злодеи, а кругом кровища и жуткие убийства. В сериале отличный саундтрек: песни Billy Joel, The Goo Goo Dolls, Aerosmith, The Rolling Stones и многие другие!

Дома дракона (House of the Dragon), 2 сезон

Вышел долгожданный второй сезон «Дома Дракона», сериала-приквела «Игры престолов», одного из самых успешных проектов HBO.

Основой для «Дома дракона» стал роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Первый эпизод первого сезона «Дома дракона» начинается за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». В сериале нам показывают династические споры в семье Таргариенов.

Во втором сезоне идет противостояние двух главных домов Вестероса. Хайтауэров: вдовствующей королевы Алисенты, ее сыновей Эйгона и Эймонда и дома Таргариенов: королевы Рейниры и ее мужа/дяди Деймона (для Таргариенов такие браки — норма, зрители после «Игры престолов» тоже привыкли).

Первая серия второго сезона начинается с музыкальной темы «Север помнит», хорошо знакомой зрителям «Игры престолов». Музыка связывает проекты воедино. Также нам показывают дом Старков — Винтерфелл и Стену.

«В мире нет ничего сильнее хорошей истории», — говорит Тирион Ланнистер в последней серии «Игры престолов». И действительно, что может быть лучше истории о принцессах, драконах и рыцарях?

Настоящий детектив: Страна ночи (True Detective: Night Country) 4 сезон

Действие нового сезона True Detective разворачивается на Аляске во время полярной ночи. Темно, холодно и страшно. Для поклонников хоррора «Нечто».

В шахтерском городке Эннис на научной станции «Тсалал»пропадают все сотрудники, скоро их всех находят замершими во льдах. Распутывать дело берутся напарницы Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро. Главные герои постоянно сталкиваются с таинственной спиралью — символом луизианского культа из первого сезона.

Детективы узнают, что работники научной станции искали во льдах неизвестный организм, который может вылечить рак и победить аутоиммунные заболевания. При этом выясняется, что станция связана и с местной шахтой. Выбросы от раскопок растапливали лед, из которого исследователи брали ДНК для создания лекарства, но при этом негативно сказывались на здоровье жителей Энниса.

Детективы распутывают клубок тайн шахтерского городка, ищут причину смерти ученых и сражаются с внутренними демонами.

Мини-сериал «Экспаты» (Expats)

Шесть серий проекта сняла Лулу Ван, постановщица хита «Прощание». В мини-сериале рассказана история нескольких женщин, объединенных пожирающим изнутри чувством вины.

Маргарет (блистательная Николь Кидман), успешный ландшафтный дизайнер, отправилась в Гонконг с не менее успешным мужем-бизнесменом и детьми (их трое). Пара красива, успешна и богата. В какой-то момент Маргарет приревновала младшего сына к няне-филиппинке и берет на работу новенькую няню Мерси, что в первый же вечер приводит к трагедии, которая полностью меняет жизнь всех участников истории.

Это напряженная, тонкая и очень глубокая история о потере (в том числе себя), побеге (от себя) и надежде.

Задача трех тел (3 Body Problem)

Экранизация научно-фантастического цикла китайского писателя Лю Цысиня от Netflix.

1960 год Китайская народная республика отправляет с секретной научной станции сигнал в космос, чтобы достичь контакта с внеземными цивилизациями. И получает ответ ответ «Предупреждение: не отвечайте, если ответите, мы придем. Ваш мир будет захвачен». Но девушка, которая увидела это сообщение, настолько разочаровалась в человечестве, что отправляет ответ.

Наши дни. Самые лучшие ученые по всему миру начинают вести себя странно: кто-то вырезает себе глаза, кто-то топится в резервуаре ускорителя частиц, а кто-то закрывает научный проект, который мог привести к прорыву. Виной тому (отчасти) взбесившиеся физические законы, а еще сообщения от внеземных существ, которые путаются помешать технологическому прогрессу человечества.

Ясно одно — к Земле направляются пришельцы, которые собираются захватить наш дом.

А вот еще хорошая новость.

Декстер вернется!

По «Декстеру» снимут сериал о прошлом маньяка.

В Майами начались съёмки сериала о прошлом серийного маньяка, убивающего других маньяков. Действие развернётся в 1991 году, за 15 лет до событий первого сезона «Декстера». Главный герой, которого сыграет Патрик Гибсон («Тень и кость»), будучи студентом, начнет знакомиться со своим внутренним «Темным попутчиком» и больше не сможет игнорировать жажду крови.

Приёмный отец (Кристиан Слэйтер) расскажет юноше о специальном Кодексе, согласно которому жертвами должны становиться только преступники. Параллельно Декстер Морган начнет стажировку в отделе полицейского управления Майами, где впоследствии получит работу. Сериал получил название «Декстер: первородный грех». Запланировано 10 серий. Ждем!