🔥Итоги викторины. Кто выиграл курс «Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом»?

Вот и пятница! Пора подводить итоги нашей викторины и узнать, кто же победил.

В понедельник мы запустили викторину — 🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания и участвуйте в розыгрыше приза.

Мы разыгрывали приз 🎁 — новый онлайн-курс Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом. Наш курс позволит за два месяца освоить навыки самопомощи, которые помогут найдите баланс жизни, работы без стресса и быть в гармонии с собой и окружающим миром. Наши эксперты расскажут вам, как настроиться на позитив в профессии и личной жизни, чтобы у вас всегда было много энергии, сил и мотивации на новые свершения.

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В викторине почувствовало 100 человек! Вы все молодцы! Правильно на все вопросы ответило семь пользователей! Вот они:

Победителя выбрали с помощью рандомайзера. Вот, что получилось:

В этой викторине победила — Ирина Данилова!!!🌺🌺🌺

Поздравляем! В ближайшее время вам будет доступен онлайн-курс Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом.

Спасибо всем участникам! Не расстраивайтесь, викторин и конкурсов на «Клерке» будет еще много, а призов хватит на всех!