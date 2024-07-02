💥Обзор новостей: чтение налоговых поправок перенесли, суд запретил ругаться в групповых чатах домов, в Москве жара

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Суд запретил ругаться в групповых чатах домов. Граждане обязаны держать себя в руках при обсуждении житейских проблем в домовых чатах: нельзя оскорблять друг друга и распространять порочащую информацию. Виновники ответят. Причем не только рублем. Но будут обязаны взять свои слова обратно. В буквальном смысле. Такие принципиальные правовые позиции высказал Первый кассационный суд общей юрисдикции.
В Думе предложили перенести II чтение налоговых поправок с 4 на 9 июля. Аппарат Правительство в лице Д.Григоренко попросил Комитет Госдумы по бюджету и налогам продлить срок представления поправок к проекту федерального закона № 639663-8.
Сбербанк повысит ставки по базовым ипотечным программам с 2 июля, сообщает «Интерфакс».
Ставка повысится на 1,3 процентного пункта. Минимальная ставка составит от 19,5% годовых.
Госдума в октябре рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ в пользу «традиционных экзаменов». Соответствующий закон внесен в нижнюю палату российского парламента.
Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов, зафиксировал валовой доход на каждого россиянина на уровне $14 250.
Италия подарит до 30 тысяч евро каждому, кто готов переехать в Тоскану и обжить горные поселения. На выбор власти страны дают 76 городков с пляжами или в горах, а также помогают с обустройством дома. Цель программы — возродить полузаброшенное пространство, имеющее культурную ценность. Для участия в проекте необходимо наличие итальянского гражданства или ВНЖ Италии.
В Московской области стартовала программа, по которой можно компенсировать до 50% затрат на покупку или лизинг оборудования.
Она распространяется на представителей малого и среднего бизнеса, модернизирующих свои производства.
Подать заявку можно на Инвестпортале Московской области до 31 июля.
«Оранжевый уровень» опасности из-за сильной жары объявили в Московском регионе до 16:00 среды. Напомним, как в жару сокращается рабочий день: е
сли в помещении температура превышает 28,5 градуса он сокращается на час, свыше 29 градусов — на 2 часа, свыше 30,5 градуса — на 4 часа.
Lada Largus в Белоруссии оказалась дешевле, чем в России. Купить пассажирский универсал в России можно от 1,66 млн рублей, а в Белоруссии — от 1,42 млн рублей (52,2 тысячи белорусских рублей).
Слеток серой неясыти переживает не самое бодрое утро. А как ваше утро, коллеги?
🔥1 июля стартовали потоки обучения на курсах повышения квалификации и профпереподготовки! Еще не поздно присоединиться! Сейчас на обучение действуют скидки до 70% от «Клерка».
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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии19
Знаете, что ему поможет? Да и нам тоже😏
Отпуск?))))
Ну это уж ваще запрещенка))) Можно начать с
Чин-чин!
Чертовски хороший стикер😄
У меня таймер уже заведен, в ожидании запрещенки
Дразнитесь???😪
Простите, больше не буду
Только рабочие рецепты, пожалуйста, кофе не помогает))
Заходите ко мне на страницу⏩Ищите мозгонапрягатели⏩Напрягаете мозги⏩Бинго✅Включились в рабочий процесс😄
Им придётся съесть свой телефон? Или ограничатся распечаткой чата? Хотя в последнее время в моду вошло извинение на камеру.
Работники "Первого кассационного суда общей юрисдикции" наверное никогда в жизни не слышали простой поговорки "что написано пером - не вырубишь топором"
То есть по их мнению будет нормальной ситуация, если я скажу..... ну, например из особо доброго
да ты сволочь, козёл, осёл, и какой-то там мишка... забираю слова обратно.
Так нормально? Ну, тогда я щаз всё властям и выскажу!
Где мои тыщи долларов?!
Тоже пошла в кошелек заглянула "а вдруг?", но нет)