💥Обзор новостей: чтение налоговых поправок перенесли, суд запретил ругаться в групповых чатах домов, в Москве жара

Суд запретил ругаться в групповых чатах домов. Граждане обязаны держать себя в руках при обсуждении житейских проблем в домовых чатах: нельзя оскорблять друг друга и распространять порочащую информацию. Виновники ответят. Причем не только рублем. Но будут обязаны взять свои слова обратно. В буквальном смысле. Такие принципиальные правовые позиции высказал Первый кассационный суд общей юрисдикции.

В Думе предложили перенести II чтение налоговых поправок с 4 на 9 июля. Аппарат Правительство в лице Д.Григоренко попросил Комитет Госдумы по бюджету и налогам продлить срок представления поправок к проекту федерального закона № 639663-8 .

Ставка повысится на 1,3 процентного пункта. Минимальная ставка составит от 19,5% годовых.

Сбербанк повысит ставки по базовым ипотечным программам с 2 июля , сообщает «Интерфакс».

Госдума в октябре рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ в пользу «традиционных экзаменов». Соответствующий закон внесен в нижнюю палату российского парламента.

Всемирный банк признал РФ страной с высоким уровнем доходов , зафиксировал валовой доход на каждого россиянина на уровне $14 250.

Италия подарит до 30 тысяч евро каждому, кто готов переехать в Тоскану и обжить горные поселения . На выбор власти страны дают 76 городков с пляжами или в горах, а также помогают с обустройством дома. Цель программы — возродить полузаброшенное пространство, имеющее культурную ценность. Для участия в проекте необходимо наличие итальянского гражданства или ВНЖ Италии.

В Московской области стартовала программа, по которой можно компенсировать до 50% затрат на покупку или лизинг оборудования.

Она распространяется на представителей малого и среднего бизнеса, модернизирующих свои производства.

Подать заявку можно на Инвестпортале Московской области до 31 июля.