💥Обзор новостей: безответная любовь может помочь карьере, аномальная жара продолжается, открыли памятник строителям БАМа

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

С обеих сторон скульптуры — сюжеты из жизни бамовцев, маршрут легендарной железной дороги. В сотнях мелких фрагментов — изображения строителей, комсомольцев, которые отправились на стройку века, укладка пути, моменты досуга и быта. И из леса лапой машет медведь.

Из-за прошедшего урагана Москву и Подмосковье вновь атаковали гигантские слизни — некоторые размером с ладонь. Их также называют «слизни-убийцы», так как они могут переносить различные инфекции, личинки паразитов и вызвать серьёзное расстройство желудка.

Льюис Хэмилтон (Mercedes) выиграл гонку «Формулы-1» впервые с 2021 года. В тройку призеров вошли Макс Ферстаппен и Ландо Норрис. Хэмилтон выиграл домашний этап «Формулы-1» в рекордный девятый раз.

Эверест завален замерзшим мусором, на очистку уйдут годы. Группа солдат, финансируемая правительством Непала, вывезла 11 тонн мусора, четыре трупа и скелет с горы. Старые палатки, упаковки от еды, газовые и кислородные баллоны, пакеты и веревки остаются в снегах Эвереста. В последние годы местные власти обязали альпинистов спускать мусор с собой, однако в предыдущие десятилетия контроля за этим не было.

Россияне стали чаще покупать алкоголь в «чекушках». На этом фоне производители стали увеличивать выпуск такой продукции.

По данным климатического мониторинга ЕС, прошлый месяц стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений на планете . Аномальная жара снова накроет несколько регионов России. Рекордная жара ожидается на юге России на следующей неделе, температура поднимется выше 40.

Россияне верят во взаимосвязь между личной жизнью и успешной карьерой. Каждый восьмой житель считает, что безответная любовь может поспособствовать карьерному росту, а 41% — скорее препятствует.

Минтруд: к 2029 году сократится число занятых на руководящих должностях. К 2029 году количество руководителей в компаниях снизится на 533,2 тысячи человек, сотрудников, занятых подготовкой документации, — на 200 тысяч, а «квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства» — почти на 100 тысяч. В то же время вырастет запрос на специалистов высшей квалификации и работников промышленности, в сумме их понадобится более 2 млн.

8 июля — День семьи, любви и верности. Берегите семью, обнимайте детей, любите супругов и уважайте родителей. Почаще звоните близким и цените каждый момент вместе.

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