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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: безответная любовь может помочь карьере, аномальная жара продолжается, открыли памятник строителям БАМа

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: безответная любовь может помочь карьере, аномальная жара продолжается, открыли памятник строителям БАМа

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • 8 июля — День семьи, любви и верности. Берегите семью, обнимайте детей, любите супругов и уважайте родителей. Почаще звоните близким и цените каждый момент вместе.

  • Минтруд: к 2029 году сократится число занятых на руководящих должностях. К 2029 году количество руководителей в компаниях снизится на 533,2 тысячи человек, сотрудников, занятых подготовкой документации, — на 200 тысяч, а «квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства» — почти на 100 тысяч. В то же время вырастет запрос на специалистов высшей квалификации и работников промышленности, в сумме их понадобится более 2 млн.

  • Россияне верят во взаимосвязь между личной жизнью и успешной карьерой. Каждый восьмой житель считает, что безответная любовь может поспособствовать карьерному росту, а 41% — скорее препятствует.

  • По данным климатического мониторинга ЕС, прошлый месяц стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений на планете. Аномальная жара снова накроет несколько регионов России. Рекордная жара ожидается на юге России на следующей неделе, температура поднимется выше 40.

  • Россияне стали чаще покупать алкоголь в «чекушках». На этом фоне производители стали увеличивать выпуск такой продукции.

  • Эверест завален замерзшим мусором, на очистку уйдут годы. Группа солдат, финансируемая правительством Непала, вывезла 11 тонн мусора, четыре трупа и скелет с горы. Старые палатки, упаковки от еды, газовые и кислородные баллоны, пакеты и веревки остаются в снегах Эвереста. В последние годы местные власти обязали альпинистов спускать мусор с собой, однако в предыдущие десятилетия контроля за этим не было.

  • Льюис Хэмилтон (Mercedes) выиграл гонку «Формулы-1» впервые с 2021 года. В тройку призеров вошли Макс Ферстаппен и Ландо Норрис. Хэмилтон выиграл домашний этап «Формулы-1» в рекордный девятый раз.

  • Из-за прошедшего урагана Москву и Подмосковье вновь атаковали гигантские слизни — некоторые размером с ладонь. Их также называют «слизни-убийцы», так как они могут переносить различные инфекции, личинки паразитов и вызвать серьёзное расстройство желудка.

    Специалисты рекомендуют собирать слизней, обязательно используя перчатки.

  • Памятник строителям БАМа открыли в Тынде.

    С обеих сторон скульптуры — сюжеты из жизни бамовцев, маршрут легендарной железной дороги. В сотнях мелких фрагментов — изображения строителей, комсомольцев, которые отправились на стройку века, укладка пути, моменты досуга и быта. И из леса лапой машет медведь.

💥 Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».

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Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Всех ждем!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

8
  • Ирина

    Пользователи из нескольких регионов России фиксируют массовые сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta). К вечеру 7 июля поступило свыше 7 тыс. жалоб, больше всего от пользователей из Краснодарского края — 59%, следует из данных «Сбой.рф».

    О проблемах в работе WhatsApp также сообщили пользователи из Дагестана (11%), Волгоградской области (6%), Москвы (6%) и Подмосковья (3%), Ростовской области (5%), Ставрополья (4%), Кабардино-Балкарии (3%), Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Свердловской области (1%). С чем связан сбой, неизвестно.

    Однако, по наблюдениям можно сказать, что сбой в работе как-то связан с мобильным оператором. Так, вчера периодически и сегодня с утра у абонентов Билайн проблем с WhatsApp не было, в отличие от абонентов МТС.

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Минфин: авансовую счет-фактуру можно выставлять только на незакрытые на конец месяца авансы

При оказании услуг в течение 5 дней после получения предоплаты надо выставить счет-фактуру. Но если идет непрерывное долгосрочное оказание услуг в адрес одного и того же покупателя, можно упростить этот процесс.

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Чтобы не платить НДФЛ с продажи старой квартиры, не обязательно выделять доли в новой

При соблюдении ряда условий доход от продажи жилья при любом сроке владения не облагается НДФЛ для семей с двумя и более детьми.

НДФЛ

Минфин уточнил, когда именно компенсация за вынужденный прогул облагается НДФЛ

Компенсационные выплаты, связанные с увольнением (кроме компенсации отпуска), не облагаются НДФЛ. Но компенсация за вынужденный прогул к числу необлагаемых выплат не относится.

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