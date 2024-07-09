💥Обзор новостей: брак без документов, медиация при разводах, остатки маткапитала и охота на котиков

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Татьяна Голикова: семейная налоговая выплата станет первоочередной к возмещению. Вице-премьер указала, что сегодня существует множество налоговых вычетов: на образование, здравоохранение, имущество. Семейная налоговая выплата будет поставлена на первое место.
Владимир Путин предложил выплачивать семьям неиспользованные остатки маткапитала в размере 10 тыс. руб. Более 730 тысяч семей смогут забрать те части материнского капитала, которые остались после вложения основной суммы в улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка. В этом году маткапитал на первого ребенка составляет 631 тыс. руб., на второго — 834 тыс.
WhatsApp могут заблокировать в России. Депутат Хинштейн напомнил, что руководство мессенджера не сотрудничает с российскими властями, особенно в противодействии экстремизму и терроризму.
Заключать брак можно будет без документов. Вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий разработать сервис, который позволит получать услуги ЗАГС по биометрии, в том числе заключать брак без предъявления документов.
Самокатчиков начнут проверять перед поездкой при помощи тестирования на скорость реакции и внимания. Если они провалят тест или откажутся от него, сервис аренды самокатов Whoosh автоматически снизит скорость транспорта до 15 км/ч.
В Госдуме предложили ввести посредников при разводах. Азербайджан может быть примером расширения практики посредников в семейных спорах и разводах, заявили в Госдуме. Сейчас в России процедура добровольной медиации законом предусмотрена, но не популярна.
В Новой Зеландии прошла охота на бездомных кошек, в результате которой было убито более 300 пушистиков. Соревнования по охоте проходят ежегодно. Участники (в том числе и несовершеннолетние) должны убивать животных, которые в Новой Зеландии считаются вредителями: они убивают диких птиц, рептилий и насекомых, нарушая таким образом экосистему. В некоторых регионах страны из-за этого даже действует запрет на владение домашними кошками. Зоозащитники пытаются запретить эту охоту, но пока безрезультатно.
🐽Свинья укусила водителя и спровоцировала ДТП. Два жителя Воронежской области купили свинью и повезли животное в салоне автомобиля ВАЗ-2101, но врезались в столб, когда свинья укусила водителя.
Потребление мощности в единой энергосистеме России обновило максимум на фоне экстремальной жары. Новый рекорд достигнут в пятницу, 5 июля, в 14:00 по мск и составил 137,224 ГВт.
Это на 3,13 ГВт выше предыдущего летнего максимума потребления.
В столичном метро появился зонтшеринг — сервис, в котором можно взять зонт на прокат.
💥 Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
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Комментарии5
Котеек жалко. Я, конечно умом понимаю, что у них так заведено и на это есть причины, но .....😪
У них странное объяснение - животные нарушают экосистемы, так они тоже часть ее. Ине тоже очень жалко😪
Не, ну к выбору попутчиков надо серьёзно подходить🤣
Вот это точно! 🐖😅
И без посещения ЗАГСа)))