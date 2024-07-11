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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: требование из ИФНС будет принятым на 6 день, россиянам со вторым гражданством повысят налоги, дебетовые карты Ситибанка — все

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: требование из ИФНС будет принятым на 6 день, россиянам со вторым гражданством повысят налоги, дебетовые карты Ситибанка — все
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • ⚡️Требование из ИФНС будет считаться принятым налогоплательщиком на 6 день с даты направления такого документа в электронном виде, следует из проект № 577665-8.

    Для этого законодатели внесут изменения в п. 4 ст. 31 НК РФ.

  • Ставку пени для организаций, которая была в размере 1/300 от ключевой ставки с марта 2022 года по 31.12.2023 года, планируется продлить на 2024 год.

  • В Госдуму внесли законопроект о повышении налогов для россиян со вторым гражданством. Если из него не выйти — налоговую ставку удвоят. Авторы инициативы призвали удвоить ставку налогов для тех, кто отказывается «выйти из гражданства недружественного государства». Иностранцев, получивших российский паспорт, предлагается обязать выходить из другого гражданства в течение полугода.

  • Ситибанк объявил о прекращении работы своих дебетовых карт в сентябре. Российская «дочка» американской Citigroup предупредила клиентов о прекращении работы всех дебетовых карт, ранее выданных банком, после 20 сентября 2024 года. Также с 25 сентября нельзя будет делать платежи и переводы через Систему быстрых платежей.

  • МБМ поможет московским предпринимателям с маркировкой товаров. Мэр Москвы напомнил, что столичные предприниматели, которым необходимо маркировать товар, могут получить бесплатные консультации от специалистов, а также бесплатно распечатать до 100 кодов маркировки в месяц. Такие меры поддержки были разработаны ГБУ «Малый бизнес Москвы»(МБМ).

  • Аэрофлот с 1 октября возобновит регулярные полеты на Гоа. С 1 октября «Аэрофлот» запустит рейсы из Шереметьево на Гоа дважды в неделю, с 25 октября их частота увеличится до трех. В АТОР сообщили, что стоимость туров в индийский штат начинается от 140 тыс. руб.

  • В Telegram найден вирус, с помощью которого можно взломать смартфоны на Android.

    Жертва получает видео, которое предлагают открыть через сторонний плеер — как только вы соглашаетесь, смартфон начинает загрузку вирусов.

  • 6,5 тысяч сотрудников Samsung объявили забастовку из-за низких зарплат в преддверии показа Galaxy Unpacked. Это уже вторая забастовка для Samsung за месяц, первая состоялась 7 июня. До этого работники компании никогда не бастовали.

  • Apple стала первой компанией, чья капитализация достигла отметки в $3,5 триллиона.

    Второй на данный момент идет Microsoft с капитализацией в 3,415 трлн, а третья Nvidia с 3,229 трлн.

  • Вышел первый трейлер «Гладиатора 2» Ридли Скотта с Полом Мескалом и Педро Паскалем. События нового фильма Ридли Скотта происходят примерно через 20 лет после финала первой части. Мировая премьера «Гладиатора 2» запланирована на 22 ноября. После просмотра трейлера даже не верится, что это Скотт снял «Гладиатора» c Расселом Кроу. Все очень-очень грустно. Посмотрите трейлер, все сами поймете.

  • 🦔Интересный факт! Ежи тоже линяют, но очень медленно. На отращивание новой иглы уходит от года до полутора лет.

    Поэтому за год зверек сменяет каждую третью иглу на своем теле.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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